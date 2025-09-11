2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hereford és charolais üszőéves tehenek tavaszi háttérrel. Hereford és charolais szarvasmarha borjak a tengerparti réten.
Egészség

Veszélyes járvány jelent meg újra Magyarországon: így terjed, erre kell figyelni

Pénzcentrum
2025. szeptember 11. 08:30

Tíz év után újra megjelent a kéknyelv-betegség Magyarországon, miután Somogy megyében 15 szarvasmarhánál azonosították a vírust - írta a Portfolio.

Az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) szerdai közleménye szerint Magyarországon egy évtized után ismét kéknyelv-betegség kitörést regisztráltak. A Reuters hírügynökség beszámolója alapján a járványt az ország délnyugati részén, Somogy megyében észlelték, ahol egy 303 egyedből álló állományban 15 szarvasmarhánál mutatták ki a fertőzést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"A kéknyelv-betegség előző magyarországi kitörését legutóbb 2015 decemberében jegyezték fel" - közölte a párizsi székhelyű WOAH a magyar hatóságoktól kapott információkra hivatkozva.

A kéknyelv-betegség (Bluetongue) egy rovarok által terjesztett vírusos megbetegedés, amely elsősorban a kérődző állatokat - juhokat, szarvasmarhákat és kecskéket - érinti. A kórokozót Culicoides szúnyogok (törpeszúnyogok) terjesztik, közvetlen állatok közötti kontaktussal nem adódik át. Bár az emberre nem jelent veszélyt, a juhokban súlyos megbetegedést és elhullást okozhat, míg szarvasmarhákban általában enyhébb lefolyású vagy tünetmentes a fertőzés.

A vírusnak több mint húsz szerotípusa ismert, és az egyik ellen kialakult immunitás nem nyújt védelmet a többi ellen. Ezért a védekezés leghatékonyabb módja a célzott, szerotípus-specifikus vakcinázás és a vektorok elleni védelem.

Az elmúlt időszakban Európában több szerotípus is jelen volt: északnyugaton a BTV-3, míg Dél- és Közép-Európában a BTV-8 és BTV-4 dominált. 2024 őszén Hollandiában azonosították először a BTV-12 szerotípust. Az első uniós engedélyezésű BTV-3 elleni vakcinák 2025 februárjában kerültek forgalomba, bár egyes tagállamok már 2024-től vészhelyzeti engedéllyel használták ezeket.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Magyarországgal szomszédos országokban is megjelent a betegség: Ausztriában 2024 szeptemberében regisztrálták az első BTV-3 esetet, Szlovéniában 2025 februárjában a BTV-4, majd júliusban a BTV-8 szerotípust azonosították. Horvátországban 2025 nyarán igazolták a BTV-8 jelenlétét, míg Szerbiában 2025 júliusában két juhállományban erősítették meg a kéknyelv-betegséget.

Németországban 2024 tavaszától tömegesen jelentkeztek BTV-3 kitörések, ami a vakcinák sürgősségi engedélyezéséhez vezetett. Franciaország 2024 augusztusától jelentősen növelte vakcina-készleteit a terjedés fékezése érdekében.

Magyarország 2025 nyaráig kéknyelv-mentes státuszban volt, de a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az importból érkező állatok és a szomszédos országok esetei miatt frissítette az állatmozgatási feltételeket. Július 8-tól bizonyos feltételek mellett - például teljes oltottság és indulás előtti negatív PCR-teszt esetén - engedélyezi a fogékony fajok beszállítását a korlátozás alá eső területekről is.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #járvány #betegség #marha #világszervezet #betegségek #somogy #haszonállat #állatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:15
08:44
08:30
08:21
08:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 11.
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 10.
Kongatják a vészharangot Budapesten és a Balatonnál is: hiába a rekord, ennek nem lesz jó vége
2025. szeptember 10.
Mennyibe kerül egy kandalló? Egy kandalló ára, összes költsége 2025-ben
2025. szeptember 10.
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 11. csütörtök
Teodóra
37. hét
Szeptember 11.
A World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Te is Pfizer oltást kaptál Covid ellen? Akkor erről jobb, ha tudsz
2
5 napja
Te is lefagyasztod ezeket az ételeket otthon? Óriási hibát követsz el, mutatjuk, miért
3
4 hete
Miért hagyják el a tudósok az Egyesült Államokat? Karikó Katalin erős választ adott
4
2 hete
Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint
5
4 hete
Kiderült a súlyos igazság a kötelező oltásokról: ezzel szégyenpadra került Magyarország
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelfedezeti biztosítás 2
azt a biztosításfajtát jelenti, melynél a biztosító a hitelkártyán keletkezett tartozást a kártyabirtokos súlyos balesete vagy halála esetén teljes mértékben kifizeti

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 11. 07:25
Kiadták a riasztást: a fél ország elázik ma, mutatjuk, hol legyen nálad esernyő!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 11. 05:36
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
Agrárszektor  |  2025. szeptember 11. 08:18
Jégesővel moshatja el a zivatar az országot: mutatjuk, hova, mikor ér