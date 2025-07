Fogyatékossági támogatás összege 2025: mutatjuk kinek jár, hogyan kell igényelni és mikor utalják

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A fogyatékossági támogatás sokak számára jelenthet anyagi segítséget, akik súlyos, tartós egészségkárosodással élnek. De vajon kinek jár a fogyatékossági támogatás, milyen betegségekre, és mekkora összegre számíthatnak az érintettek? Cikkünkben részletesen bemutatjuk a fogyatékossági támogatás jogosultsági feltételeit, a kérelmezés menetét, a fogyatékossági támogatás összegeit, a BNO kódokat, és azt is, hogy mikortól és meddig jár, illetve rokkantsági ellátás mellett is igénybe vehető-e. Illetve szó lesz a visszamenőleges utalás lehetőségéről és a vonatkozó jogszabályokról is.

Címlapkép: Getty Images

