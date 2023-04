Mi az alvási apnoe jelentése, hogyan történik az alvási apnoe kezelése?

Minden tizedik magyarnak meggyűlik a baja az alvási apnoe nevű, rejtőzködő betegség tüneteivel, amelyet nehéz diagnosztizálni, mivel az érintettek gyakran nem érzékelik magukon az alvási apnoe jeleit. Na de mi az az alvási apnoe, mi az alvási apnoe jelentése? Mi az apnoe? Milyen okokra vezethető vissza az alvási apnoe kialakulása, mik lehetnek az alvási apnoe okai és hogyan történik az alvási apnoe kezelése?

Cikkünkben az alvási apnoe nevű népbetegség témakörét járjuk körül: tudd meg, mi az apnoe jelentése és mi az alvási apnoe jelentése, kik a veszélyeztetettebbek az alvási apnoe szempontjából, hogyan történik az alvási apnoe kivizsgálása, diagnosztizálása és kezelése? Amellett, hogy eláruljuk, hogyan szüntethetők meg az alvási apnoe tünetei, azt is megtudhatod, mikor van szüksége a betegnek az alvási apnoe gép használatára, illetve, hogy mennyi egy ilyen alvási apnoe gép ára!

Mi az apnoe? Mi az alvási apnoe jelentése?

Az apnoe jelentése légzéskimaradás, az alvási apnoe pedig értelemszerűen alvási légzéskimaradást jelent. Az alvási apnoe különlegessége, hogy a betegség tüneteit maga az alvási apnoe elszenvedője nem érzékeli, mert a légzéskimaradások (akár több száz ilyen esemény éjszakánként!) álmában történnek. Legtöbbször a beteg mellett alvó személy jelzi a betegség tüneteit, amelyek leggyakrabban hangos, végeláthatatlan horkolásban nyilvánulnak meg.

Az alvási apnoe előfordulása, gyakorisága

Az alvási apnoe jelenségét a népbetegségek közé soroljuk: a lakosság 10%-ára jellemző az enyhe alvási apnoe, 4%-nál viszont súlyosabb formában is jelentkezhet. Az alvási apnoe leginkább a 40-60 év közötti férfiak betegsége (más életkorokban is előfordulhat az alvási apnoe, nőknél többnyire a menopauza után és a várandósság alatt, de ritkán gyerekeknél is kialakul). A veszélyeztetett férfi korosztály kb. 50%-a alapból horkol, ám az életkor előrehaladtával lassuló anyagcsere és az elhízás csak növelik az alvási apnoe kialakulásának valószínűségét (a férfiaknál a lerakódott zsír a nyelőcső mellett a garatig felfuthat).

Az alvási apnoe okai

Az alvási apnoe nevű betegségnek két fajtája van: leggyakrabban az obstruktív apnoe jelentkezik (népbetegség, a garat alvás közbeni elzáródása okozza), ritkán centrális apnoe lép fel (keringési zavarokra, szívbetegségekre jellemző, ilyenkor az agy nem adja ki alvás közben a légzési parancsot). Az obstruktív apnoe esetében az agy a mélyalvás fázisában kikapcsolja az izomtónusokat, a szervezet nem tud védekezni az ellen, hogy a garat nyálkahártyája összetapadjon.

Az alvási apnoénak általában valamilyen fül-orr-gégészeti rendellenesség az oka (pl. orrpolip, orrsövényferdülés, bedomborodó nyelvgyöki mandula, lelógó nagy szájpad stb.), de az elhízás és a túlzott alkoholfogyasztás is növelheti a valószínűségét, ugyanúgy, ahogy az izmokat túlzottan ellazító altatók. Az alvási apnoe okai közé soroljuk a dohányzást is, ugyanis a sok füsttől, kátránytól a nyálkahártya megvastagodása, ödémásodása következhet be. Az alvási apnoe további tünetei a gyakori éjszakai vizeletürítés és a fokozott izzadás.

Mi történik valójában a szervezetünkkel?

Az obstruktív alvási apnoe folyamata tehát a következőképp néz ki: mélyalvás közben alvási apnoe esetén túl lazák a garatot széthúzó izmok, ettől csökken a garat keresztmetszete, és amikor ebben a szűk keresztmetszetben a levegő áramlása felgyorsul, a szívóhatás „összeszippantja” a garat nyálkahártyáját, így a garat elzáródik és a tüdő nem jut levegőhöz- (gyakorlatilag megszűnik a légzés). Az apnoe 3-4 perc alatt halálhoz vezetne, azonban az agy érzékeli a lélegzetkimaradást és felébreszti a beteget a mélyalvásból – ilyenkor az agy felületes alvásra vált, újra aktiválja a garatot és megszünteti az elzáródást, ezzel egy nagy levegővétel következik be horkolás kíséretében.

A szervezet oxigénháztartása pár lélegzetvétellel később helyreáll, ettől a test újra mélyalvásba süllyed – azonban az izmok újfent túlságosan ellazulnak, a garat összezárul, a küzdelem a levegő megszerzéséért újra elkezdődik: gyakorlatilag ez a körforgás maga az alvási apnoe. Ahogy a fentiekben is írtuk, az alvási apnoe okozta panaszokat az alvó nem érzékeli, az egész éjjel tartó hangos horkolása viszont annál inkább feltűnik a mellette fekvő embernek, aki igen nehéz éjszaka elé néz.

A súlyos alvási apnoe szövődményei

Az alvási apnoe akkor számít súlyosnak, ha éjszakánként (minden egyes éjszaka) legalább 30 alkalommal bekövetkezik a légzéskimaradás – azonban ennél jóval többször is megtörténhet. Egy-egy apnoe, azaz lélegzetkimaradás hossza kb. 10 másodperc – mind az apnoe, mind a horkolás zavaró lehet a hálótársnak, ami miatt felkelthetik a beteget. Amennyiben a probléma fennáll nálunk, próbáljuk aggodalmukat, figyelmeztetésüket komolyan venni és orvoshoz fordulni vele, ugyanis az alvási apnoe csökkentheti a várható élettartamot.

Az alvási apnoe veszélyei közé tartozik a magas vérnyomás, ami a légzéskimaradások miatt egész éjszaka tart, illetve reggel is jellemző lehet (non-dipper hipertónia). Az oxigénhiány mindemellett felpörgeti a szívritmust, hosszútávon szívritmuszavar alakulhat ki, de szintén nagyobb a rizikófaktora az alvási apnoe elszenvedőinél a stroke-nak is. A mélyalvási fázis rendszeres megszakításának is lehetnek következményei: romolhatnak az energiafolyamatok, csökkenhet az alvás közben előállított növekedési hormon és prolaktin szintje, ami krónikus fáradtsághoz, memóriazavarhoz vezethet. A gyerekeknél a hiperaktivitás, túlzott mozgékonyság is visszavezethető a kialvatlanságra, amit az alvási apnoe okozhat.

Az alvási apnoe kezelése

Az alvási apnoe kivizsgálása poligráfos vizsgálattal történik (otthon is elvégezhető, alváslaborban viszont poliszomnográfot használnak), ezzel az orron keresztüli légáramlást és a mellkas légzőmozgásait figyelik, ehhez társítanak még egy pulzoximétert, ami a véroxigénszintet méri. Az egész éjszakás mérésekből kiderül, hogy milyen súlyos betegség az alvási apnoe, hányszor zárul el a garat egy átlagos éjszaka, hányszor volt túl alacsony a véroxigénszint – ezek alapján dönti el az orvos, hogy hogyan történik az alvási apnoe kezelése.

Az alvási apnoe kezelése enyhe alvási apnoe esetében teofillinszármazékot tartalmazó gyógyszerekkel történik, illetve, ha az elhízás a probléma, mindenképpen csökkenteni kell a testzsírszázalékot. Mélyharapás esetén fogszabályzót javallhatnak, ha pedig valamilyen fül-orr-gégészeti probléma áll a háttérben, műtéti beavatkozással is megszüntethetőek az alvási apnoe okai. Amennyiben súlyos, nem műthető okokra visszavezethető alvási apnoe áll fenn, az egyetlen megoldás a CPAP, azaz a pozitív nyomású légsínterápia.

Az alvási apnoe gép ára (130-300.000 Ft + egyéb légzéskönnyítő eszközök, tartozékok) vásárlás esetén elég magas költséget jelent, azonban ilyen gépeket bérelhetünk is (kb. 8-10.000 Ft/hó). A CPAP használata egyszerű, nem kellemetlen: a gépezet működése közben olyan enyhe, szellő erejű légáramlatot fejt ki a légcső irányában, ami enyhe pozitív nyomást gyakorol a garatra (alváslaborban állítják be nekünk). A garat az alvási apnoe gép használata közben tág marad, az apnoés horkolás megszűnik, így hosszútávon csökkenthetjük az alvási apnoe szövődmények kialakulásának esélyét is.