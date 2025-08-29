A kereskedelmi forgalomból származó és az élelmiszeriparban alkalmazott fertőtlenítőszereknek 10 %-a nem bizonyult megfelelőnek mikrobiológiai hatékonyság szempontjából.
Alvási szokásairól vallott milliók kedvenc sztárséfje: döbbenetes, de csak ennyi nyugta van éjjelente
Jamie Oliver új szakácskönyvvel jelentkezik, amelyben összegzi három évtizedes pályafutása során szerzett táplálkozási ismereteit. Az 50. életévét nemrég betöltött sztárséf az egészséges étkezés fontosságát hangsúlyozza legújabb művében - írja a The Times.
Az "Eat Yourself Healthy" című könyv Jamie Oliver első kifejezetten egészséges táplálkozásra összpontosító szakácskönyve, amely tápláló ételreceptek mellett kéthetes étrendet, bevásárlási tippeket, adagméretekre vonatkozó tanácsokat és hűtőszervezési útmutatót is tartalmaz. "Ez az első alkalom, hogy minden tudásomat összegyűjtöttem. Ez annak a bemutatása, hogy milyen a 'jó' táplálkozás" - nyilatkozta a séf.
A könyv megjelenését két évforduló motiválta: egyrészt 20 éve sugározta a Channel 4 a "Jamie's School Dinners" című sorozatot, amely feltárta a brit iskolai étkeztetés siralmas színvonalát, másrészt Oliver idén májusban ünnepelte 50. születésnapját.
A séf visszatekintve tisztázta, hogy valójában soha nem tiltotta be a hírhedt Turkey Twizzlert (pulykahúsból készült, spirál alakú feldolgozott ételt).
"Egyszerű formájában ez egy kolbász, aminek három-négy összetevőből kellene állnia. De az összetevők listája a negyvenes számokat súrolta, és a hústartalma nagyon alacsony volt. Én csak minőségi előírásokat hoztam létre, betiltottuk az adalékanyagokat és meghatároztuk a minimum 65 százalékos hústartalmat. Előtte vadnyugat volt" - magyarázta.
Saját egészségi állapotáról szólva Oliver elismerte, hogy vannak problémái
"Négy évvel ezelőtt kiugrott egy porckorongom. Most már úgy kell gondolnom a testemre, mint egy motorra, nem pedig mint valamire, ami feltétel nélkül működik." - mondta el. Továbbá alvási szokásai is aggasztóak:
Egy évtizede csak három-négy órát alszom éjszakánként, ami nagyon veszélyes. Idén megoldom, de hetente háromszor 4:30-kor kelek és este 9-ig dolgozom. Ez túl sok.
- árulta el a brit sztárszakács.
