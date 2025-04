Váratlan kijelentést tett hosszú betegsége után Ferenc pápa: itt bukkant fel az egyházfő

Ferenc pápa a Vatikánhoz közeli Regina Coeli börtönbe látogatott el nagycsütörtök délután, ahol rabokkal találkozott, majd nagyon röviden újságíróknak is nyilatkozott.

Ferenc pápa a Vatikánhoz közeli Regina Coeli börtönbe látogatott el nagycsütörtök délután, ahol rabokkal találkozott, majd nagyon röviden újságíróknak is nyilatkozott. Ferenc pápát érkezésekor és távozásakor a börtön ablakain keresztül a rabok kiáltásai kísérték, amit az épület körüli római utcákban is jól lehetett hallani. A pápa nevét skandálták, és azt is kiabálták, hogy "Szabadság, szabadság!".

Az egyházfő a megszokott fehér színű járművel érkezett a Vatikántól öt percre levő börtönbe, ahol Claudia Clementi igazgatónő, a börtönőrök és más személyzet képviselői fogadták. Ferenc pápa közel hetven elítélttel találkozott a börtön udvarán. A pápa látogatása - szeles, esős időben - fél óráig tartott.

Távozáskor az autóablakon keresztül Ferenc pápa a TV2000 katolikus televíziónak elmondta, egészségi állapota szerint éli meg az idei húsvétot.

Minden egyes alkalommal, amikor ilyen helyre lépek be, felteszem a kérdést, hogy miért ők, és miért nem én

- tette hozzá. Ferenc pápa utoljára 2018-ban kereste fel a Regina Coeli (Mennyek királynője) börtönt, akkor is nagycsütörtökön, amikor tizenkét elítéltnek megmosta a lábát, Jézus és tanítványainak utolsó vacsoráját idézve fel. Elődeivel ellentétben Ferenc pápa nem paptársainak lábát szokta megmosni, hanem megválasztása óta eddig minden évben más helyszínt keresett fel. Kivételt egyedül a koronavírus-pandémia időszaka jelentett.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 719 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 142 416 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Regina Coeli az olasz főváros egyik legrégebbi börtöne: a valamivel több mint hatszázhúsz férőhelyen tavaly decemberben több mint ezer rabot őriztek.

A pápa az utóbbi tizenkét évben nagycsütörtökön járt kórházban, idősotthonban, migránsközpontban, de legtöbbször börtönben: 2015-ben a római Rebibbia börtönben, 2017-ben Paliano börtönében, 2018-ban a Regina Coeliben, 2019-ben Velletri börtönében, 2022-ben pedig a kikötőváros Civitavecchia börtönébe látogatott. 2013-ban és 2023-ban a fiatalkorúaknak fenntartott Casal del Marmo börtönében, tavaly pedig a Rebibbia női szárnyán mosta meg tizenkét rab lábát.

Ferenc pápa tavaly december 26-án a jubileumi szentév kezdetén a Rebibbia börtönben egy úgynevezett szent kaput is megnyitott. Az utolsó vacsorát idéző misét a Szent Péter-bazilikában Mauro Gambetti bíboros, a bazilika főpapja vezeti.