Váratlan bejelentést tett Szijjártó Péter: tényleg globális egészségügyi vészhelyzet fenyeget a HMPV vírus miatt?

Jelenleg nem fenyeget globális egészségügyi vészhelyzet a HMPV vírus miatt - közölte Szijjártó Péter miután a WHO főigazgatójával egyeztetett. A miniszter szerint a vírust a WHO szakértői jól ismerik, az már többször is megjelent hasonló formában, rendszerint a téli időszakokban.

