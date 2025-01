Veszélyes vírus tört be Magyarországra: megszólalt a szakértő, ezek a tünetek

Pár nap alatt túl lehet esni az újonnan megjelent vírusfertőzésen, de ehhez ágynyugalomra és sok folyadékra van szükség - mondta Rusvai Miklós virológus.

Az influenzához hasonló tüneteket okoz, de ha más kórokozó baktériumok is társulnak hozzá, akár súlyos tüdőgyulladást is előidézhet a HMPV vírus - erről Rusvai Miklós virológus beszélt az Inforádiónak. A szakértő azt is elmondta, hogy a vírus bár Kínából indult, már hazánkban is jelen van.

Rusvai Miklós azt is elárulta, hogy a HMPV jellemző tünetei az influenzához hasonlók, vagyis köhögés, tüsszögés, orrfolyás, nehézlégzés vagy hőemelkedés is előfordulhat. Ugyanakkor a lefolyás igen gyors: alapesetben öt-hat nap alatt túl lehet esni a betegségen. Ezen segít, ha a fertőzést elkapó páciens ágyban marad, sok folyadékot iszik és enyhe, meleg, egyenletes hőmérséklet veszi körül.

