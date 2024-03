Tudtad? Ha ezeket az ételeket eszed, sokáig fiatal maradhat a bőröd

Ahogy öregszünk, természetes kollagéntermelésünk csökkenni kezd, ami finom vonalak, ráncok és megereszkedett bőr megjelenéséhez vezet. De ne aggódj! Bőrünknek lendületet adhatunk, ha kollagénben gazdag ételeket építünk be étrendünkbe - írja a HelloVidék.

Az Amino Acids című folyóiratban megjelent 2021-es áttekintés szerint a kollagénről azt is megállapították, hogy segít az ízületek működésének és az ízületi fájdalmak javításában. A jogos előnyök mellett a valóság az, hogy a rendszeres kollagén-kiegészítők nem mindenkinek valók. Drágák is lehetnek. És az igazat megvallva, néhányan közülünk szívesebben próbálják ki a kollagénben gazdag élelmiszereket először, mielőtt kiegészítőkhöz folyamodnának. Még akkor is, ha a fiatalabb bőr vagy ízületi fájdalom csillapítása nem érdek minket, a kollagénnek továbbra is a radaron kell lennie.

Nem kell drága, bolti kollagénért futnunk, ha szép, egészséges és feszes bőrt szeretnénk. Az Eating Well cikkében írja, elég, ha beépítünk néhány ételt az étrendünkbe, melyekben kifejezetten magas mennyiségben található meg a kollagén. Lássuk, melyek ezek!