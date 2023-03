Te is így főzöd a a tésztát? Erről mindenképp tudnod kell: ez a módszer veszélyes az egészségre

A tészta főzővizét, mely legtöbbször csapvíz, jellemzően előre megsózzuk főzés előtt. Viszont egy friss tanulmány szerint a csapvízben maradó klórmaradványok és a jódozott sóban található jód miatt káros vegyületek keletkezhetnek a főzés során - írja a Házipatika az Amerikai Kémiai Társaság (ACS) közleménye alapján. Az sem jó azonban, ha teljesen elhagyjuk a jódozott sót a főzésből. A kutatók kikísérletezték, mi lehet az a megoldás, amely nem károsítja az egészséget.

A legtöbb országban klórral, illetve klóraminnal fertőtlenítik a ivóvizet, mely csekély mennyiségben a fertőtlenítés után is jelen lehet még a vízben. Korábbi laboratóriumi kísérletek szerint búzalisztet hőkezeltek klórmaradványokkal szennyezett csapvízben, közben pedig jódozott konyhasóval sózták a főzővizet, úgy az egészségre nézve potenciálisan veszélyes jódtartalmú melléktermékek képződtek a főzés közben lezajló kémiai reakciók során. Most Susan D. Richardson, a Dél-karolinai Egyetem kutatója és munkatársai valós környezetben is tesztelték az elméletet.

Arra, hogy van-e klórmaradvány a vízben, kevés ráhatása lehet a magyar lakosságnak is, miközben a jódozott sóról sem mondhatunk le: Magyarország területének zöme ugyanis jódszegény, ennél fogva ez a fontos nyomelem az itthon termelt élelmiszerekben is jellemzően kevésbé van jelen, ezért teszik a sóba. A jódhiány pajzsmirigyzavarokat, illetve terhesség során születési rendellenességeket okozhat - írja a lap.

Hogyan főzzük akkor a tésztát?

Richardson csapata a különböző tésztafőzési kísérletek során arra jutott, hogy a főzés folyamatának tudatos újragondolásával számottevően csökkenteni lehet a káros anyagok mennyiségét az asztalra kerülő ételben. Ennek érdekében érdemes

a tésztát mindig fedő nélküli lábosban főzni,

a megfőtt tésztát mindenképpen leszűrni és a főzővíztől megszabadulni,

a tésztát jódozott konyhasóval csak főzés után ízesíteni vagy a főzővíz sózásához jódmentes sót használni.

A fedő nélkül főzés lehetőséget teremt arra, hogy az elpárolgó klóros és jódos vegyületek szabadon távozzanak, a tészta leszűrése pedig rengeteg szennyeződést is eltávolíthat. Ugyancsak csökkenti a káros melléktermékek képződésének veszélyét, ha a jódozott sót csak utólag adjuk hozzá a már elkészült tésztához, ahogy a főzővíz jódmentes sókkal történő sózása is hasonló célt szolgál - írták.