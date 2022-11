Te is így főzöd a rizst? Erről mindenképp tudnod kell: súlyosan megbetegedhetsz

Ahány ház, annyi rizsfőzési szokás. Máshogy készítik a különböző földrészeken, országokban, de még Magyarországon belül is háztartásonként másként főzik. Van, aki arra módszerre esküszik, hogy főzés előtt megpirítja a rizst; míg vannak akik úgy főzik, mint a tésztát: bő vízben, majd leszűrve. Abban sem egyeznek a vélemények, meg kell-e mosni a rizst főzést előtt. Mivel a magyarok ízlése is eltér abban, hogy inkább a pergős vagy a ragacsosabb rizst kedvelik, örök vita folyik a családok, barátok között, mi a tökéletes technika. Mutatjuk, hogyan főzik a legtöbben lapunk friss felmérése alapján.

A Pénzcentrum a 2022-es Népszámlálást követően tette közzé kérdőívét sok olyan - viccesnek szánt - kérdéssel, amelyek a hivatalos kérdéssorból "kimaradt". Rákérdeztünk például a kedvenc színre, arra, ki milyen zenét hallgat, mekkora a lábmérete, vagy hány kávét iszik naponta. A magyarok kedvenc színéről már publikáltuk is az eredményeket, most pedig a rizsfőzési szokásokat vizsgáltuk meg. Azonban a kérdőív továbbra is elérhető: cikkünk végén, aki lemaradt volna, még kitöltheti.

A kérdőívünkre adott válaszok alapján a legtöbben (37%) megpirítják főzés előtt a rizst. Minden negyedik-ötödik válaszadónk (23%) főzés előtt megmossa, és fedő alatt főzi meg a rizst (22%). Meglepő eredmény, hogy a magyarok 17 százaléka nem is főz rizst! Sokan vannak viszont akik zacskós gyorsrizst főznek aszerint, ahogy a csomagolás írja, nem bajlódnak pirítással, mosással. Többen kevés vízet raknak a rizshez, amit elfőznek róla, és kevesebben vannak, akik úgy főzik a rizst is mint a tésztát. Bő vízben, majd leszűrve. Bár nem számottevő, de azért akad olyan, aki hőálló tálban és sütőben főzi a rizst, mások pedig mikróban készítik.

Azoknak, akik azt jelölték, nem főznek rizst, 76 százaléka férfi, több mint a felük házas. Az is biztos, hogy sokkal több nő vesződik a rizs megmosásával, mint férfi. Azoknak, akik meg is mossák a rizst főzés előtt ugyanis 66 százaléka nő. Más szempontból viszont kevés az eltérés: városban, falun, idősek és fiatalok körében, iskolai végzettség szerint nincs jelentős eltérés abban, hogyan főzik a magyarok a rizst. Csak az biztos, hogy mindenki másként.

Hogyan kell főzni a rizst?

Mindenkinek meg kell találnia, hogy a saját szájíze szerint hogyan tudja tökéletesre elkészíteni a rizst, illetve lehetséges, hogy egyik ételhez a ragacsos, másik ételhez a pergős rizs fog passzolni. Van, aki szereti, ha teljesen szétfő a rizs, más kicsit keményre hagyja - ebben nem lehet igazságot tenni, és kihirdetni egyetlen tökéletes receptet. Van azonban néhány alaprecept, amellyel nem lehet mellényúlni.

A puha rizs titka

Az egyik arány, amit sokszor hallani rizsfőzés kapcsán a két rész víz, egy rész rizs. Ha egy négytagú családnak főzünk köretet, akkor nagyjából egy bögre rizsre és két bögre vízre lesz szükség. A vizet feltesszük forrni, és amint forr, ízlés szerinti sózást követően beleöntjük a rizst. Elkeverjük, lefedjük és lassú tűzön elfőzzük róla a vizet 15-20 perc alatt.

A főzési idő függhet a rizs fajtájától is, ezt érdemes figyelembe venni.

A pergős rizs receptje

Sokan szeretik úgy a rizst, hogy a szemek nem tapadnak össze, mások szinte "szárazon" szeretik köretként a rizst. Az összetapadás ellen sokan lemossák a rizst főzés előtt, így megszabadulnak a szemeket fedő keményítőtől (és a lehetséges szennyeződésektől is). Akinek ez nem elég és még pergősebb rizsre vágyik, meg is piríthatja olajon a rizst a főzést előtt. Ehhez egy serpenyőben olajat hevítünk, majd beleöntjük a rizst, és addig pirítjuk kevergetve, amíg a rizsszemek világosbarnás árnyalatot nem kapnak. Utána jöhet a főzés a megszokott módon. Arra is érdemes odafigyelnie a pergős rizs kedvelőinek, hogy óvatosan kavargassuk a rizst, mert ha a szemeket főzés közben összetörjük, az azokból felszabaduló keményítő ugyancsak ragacsossá teheti a főztünket.

Miért kell megmosni a rizst főzés előtt?

Sokan azért mossák meg a rizst, mert így a rizsszemek nem fognak főzés közben összetapadni, azonban van egy sokkal fontosabb érv is a mosás, áztatás, bő vízben főzés mellett. Egy időben bekerült a magyar köztudatba is - azóta viszont ismét kezd kikopni ez az információ -, hogy

azért kell megmosni a rizst, mert arzént tartalmazhat.



Ez nem egy összeesküvéselmélet, hanem tény. A Heathline cikke szerint az az arzén ráadásul, amelyet a rizs tartalmazhat, az emberi szervezetre veszélyesebb, szervetlen formában van jelen. (És nem is csak a rizsben, hanem a rizsből készült termékekben is lehet arzén, mint a rizsital, rizschips, rizspehely, stb.) Az arzén ilyen formában való fogyasztása folyamatosan, hosszú távon egészségügyi problémákhoz vezethez és emeli bizonyos krónikus betegségek kialakulásának kockázatát. Megnőhet a daganatos betegségek, szív- és érrendszeri megbetegedések, magas vérnyomás, 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának veszélye.

A rizs arzéntartalma főként azokra jelent veszélyt, akiknél a mindennapi étkezés alapvető hozzávalója a rizs. Nemcsak az ázsiai kultúrák érintettek, hanem bárki aki glutén- és tejmentes diétát folytat, aki rendszeresen edz és sok rizst fogyaszt, aki fogyókúrázik, stb. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mások számára egyáltalán nem veszélyes a rizsben található arzén, csak nem jelent akkora kockázatot.

Az arzént úgy lehet eltávolítani, ha a rizst főzés előtt vagy alaposan átmossuk, vagy beáztatjuk. (Az áztatás a főzési időt is csökkenti.) Ahhoz, hogy az arzén távozzon, érdemes lehet még bő vízben főzni a rizst, majd leönteni róla. Azokon a területeken pedig, ahol magas a víz arzéntartalma - ilyen Magyarországon is előfordul még, itt a térkép - fontos, hogy ilyen vízben ne főzzünk rizst, mert még a főzővízből is képes felszívni az abban lévő arzént.

Hogy kerül arzén a rizsbe? Mivel az arzén a környezetben sokfelé megtalálható a vízben és a talajban, könnyen bekerül a táplálékláncba. A növények a vízzel felszívják, az állatok megisszák vagy megeszik, és felhalmozódik a szervezetükben. Így az emberi szervezetbe is táplálkozás útján kerül be. A természetes módon megtalálható arzén mellett az emberi tevékenység is növeli a környezetbe jutó mennyiséget a rovar- és gyomirtószerek, műtrágyák, különféle ipari tevékenységek által. Az arzén így a talajvízbe. Mivel a rizst árasztásos öntözéssel termesztik, a szennyezett öntözővízzel is felszívhatja az arzént, valamint ez az arzéntartalom a talajban is felhalmozódik. A rizsföldek talajában a sok öntözés miatt különösen sok arzén halmozódhat fel. Ráadásul a rizs sokkal hajlamosabb felszívni az arzént, mint más haszonnövények, és nem csak a talajból vagy öntözővízből, hanem még a főzővízből is!

Ugyanakkor nem minden fajta rizs tartalmaz ugyanolyan sok arzént. Egy amerikai tanulmány szerint a legkevesebb arzént a 134 fajta bevizsgált rizs közül az indiai és pakisztáni basmati, valamint a thai jázminrizs tartalmazzák.

