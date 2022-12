Ezt kevesen tudják a hagyományos magyar halászléről: az egészségükkel játszanak?

Koós Anna Link a vágólapra másolva

Magyarországon a hagyományos karácsonyi menünek sok családban ma is elengedhetetlen fogása a halászlé. Azonban ahány ház, annyiféleképpen készítik ezt a fogást, ki a bajai, ki a tiszai receptre esküszik, és vannak akik szerint a balatoni halászlé az igazi. A Pénzcentrum kutatásából most kiderült, milyen formában szeretik, készítik a legtöbben a halászlét. Az egyes receptek kedveltsége megyénként is nagy különbségeket mutat.

