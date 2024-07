Gyász! Elhunyt a magyar virológus: rengeteget köszönhet neki a szakma, az ország is

Elhunyt Dr. Jankovics István virológus, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (Jogelődje Országos Közegészségügyi Intézet, Országos Epidemiológiai Központ) osztályvezető főorvosa - közölte az NNGYK.

Dr. Jankovics István az egyetem elvégzése után kezdte meg pályafutását az Országos Közegészségügyi Intézetnél. Rövid megszakítással nyugdíjazásáig ott, illetve a jogutód intézményekben (Országos Epidemiológiai Központ, Nemzeti Népegészségügyi Központ) dolgozott. A légúti vírusok, elsősorban az influenzavírus vizsgálatának szentelte életét. Meghatározó szerepet játszott a légúti vírusok korszerű diagnosztikájában, az influenza oltóanyagok kutatásában, előállításában és ellenőrzésében.

1980-tól Dr. Takátsy Gyula vezetésével részt vett az influenza elleni oltóanyag előállításában és ellenőrzésében, majd 1988-tól már ő irányította az ezzel kapcsolatos munkákat. 2005-2011 között az Országos Epidemiológiai Központ, Légúti Vírus Osztályának osztályvezető főorvosa volt, a 2006-ban megépült Nemzeti Biztonsági Laboratóriumot is ő vezette.

1986-ban a bécsi egyetem virológia tanszékén, 1989-ben a párizsi Pasteur Intézetben a biotechnológiai osztályon, 1991-ben Washingtonban dolgozott, ahol az influenza oltóanyag gyártását, ellenőrzését és a minőségbiztosítás működését tanulmányozta.

A WHO Nemzeti Influenza Központja és az Influenza és Légúti Vírusok Nemzeti Referencia Laboratóriuma vezetőjeként mindig arra törekedett, hogy országos szinten biztosítsa a laboratóriumi hátteret a diagnosztikus és a surveillance vizsgálatokhoz.

Dr. Jankovics István 69 éves volt. Halálával nagy veszteség érte a hazai virológus-társadalmat - írták.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Dr. Jankovics Istvánt saját halottjának tekinti, minden munkatársa tisztelettel és szeretettel őrzi meg emlékét.

A hiteles tájékoztatás volt a szívügye

Azon kivételes hazai szakemberek közé tartozott, akik legalább olyan fontosnak tartották a lakosság hiteles és részletes tájékoztatását, mint a járványügyi védekezés egyéb formáit. Nevével sokáig csak a szűkebben vett szakterületét érintő influenzajárványok, a szezonális járványok mellett azok egzotikusabb testvérei, például a 2005-ös madárinfluenza vagy a 2009-es, sertésinfluenzának is nevezett H1N1-járvány felbukkanása idején lehetett találkozni. Ez akkor változott meg, amikor a covidjárvány első hullámát a magyar kormány elsősorban hírzárlattal, az információk elhallgatásával vagy kozmetikázásával igyekezett kezelni - emlékezik munkásságáról a Qubit.

Miután a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen megszerezte az általános orvosi diplomáját, Jankovics doktor 1979-ben az OEK-ben (akkor még Országos Közegészségügyi Intézet) helyezkedett el, és néhány évvel később már ő irányította az influenza elleni védőoltások gyártását. Bécsben virológiai, Párizsban és az Egyesült Államokban pedig biotechnológiai tanulmányokat folytatott, az ő irányításával hozták létre az első olyan magyarországi influenzatörzsbankot, amely a gyógyszerkönyvi előírásoknak is megfelelt, majd 2005-ben Jankovics doktor vezetésével dolgozták ki a világ első, humán megbetegedések ellen is hatékonyan védő madárinfluenza elleni vakcináját is. Nyugdíjazása után Hidvégi Máté biokémikussal fejlesztett tumorellenes rákterápiás módszert - írja a lap.