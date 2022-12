Így rajzolja át az élelmiszerdrágulás a karácsonyi menüt 2022-ben: ez kerülhet sok magyar asztalára

Koós Anna Link a vágólapra másolva

A magyar karácsonyi szokások jellemzően nemcsak a családi összejövetelekkel, hanem az evés-ivással is összekötik az ünneplést. Az évnek ebben a szakaszában egyúttal a családok törekszenek a minél nagyobb bőségre is, melynek szintén kulturális gyökerei vannak. Így karácsonykor különösen nehéz megúszni a hasfakasztó traktát, hiába diétázik valaki, szenved anyagcsere betegségben, vagy akár az anyagi helyzete nem engedné meg a dőzsölést idén. A Pénzcentrumnak Erdélyi Alíz dietetikus, táplálkozástudományi szakember, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) főtitkára nyilatkozott annak kapcsán, hogyan lehet kompromisszumot kötni a hagyományosan rossz étkezési szokások és az egészséges táplálkozás között, hogyan építhetjük be a halfogyasztást a mindennapokba is, nem csak az ünnepi menübe, és hogy hathat ki az élelmiszerinfláció a magyarok étkezésére.

Pénzcentrum: Hogyan lehet kompromisszumot kötni az egészséges táplálkozás, mértékletesség és a családi hagyományok között? Le lehet bontani az évtizedes rossz étkezési szokásokat úgy, hogy ne veszítsen a fényéből az ünnep a családokban? Erdélyi Alíz: A karácsonyi asztalra kerülő ételek, mint az ünnep egésze sok ősi, az évforduló ünnepéhez kötődő szokásokat, hiedelmeket őriz. A hal, mák, dió, aszalt gyümölcsök, káposzta nemcsak a karácsony elengedhetetlen kellékei, hanem az egészséges táplálkozás szerves részei. Így önmagában a karácsonyi alapanyagok, szokások nem tekinthetők rossznak, sőt! A megváltozott életmód, és már az ünnepek előtti bőségesebb étkezés a böjt helyett és az ezt követő rokoni trakta az, ami inkább a problémát okozza. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A mértéket az ünnepek alatt is érdemes tartani. Ha nem akarunk eltérni a hagyományoktól, de szeretnénk kicsit kevesebb energiával rendelkező ételeket feltálalni, a rántott halat meg lehet csinálni sütőben, vagy vannak már szinte zsiradék nélkül sütő otthoni készülékek is. A majonézes krumplinál a mártáshoz zsírszegényebb tejfölt használjunk, a töltött káposztába a hús sertéscomb vagy pulyka legyen. Ha szeretnénk süteményeket is fogyasztani a főétel részeként, akkor a káposztából vagy rántott halból együnk kevesebbet. Tervezzük meg az étkezéseket, ha tudjuk, hogy szenteste lesz a fő étkezés, akkor délben csak egy könnyű fogást fogyasszunk, és délután ne nassoljunk. Természetesen a hagyományos édességek mellet legyen gyümölcsös tál vagy akár gyümölcssaláta, hogy aki már egy könnyebb, energiaszegényebb desszertet szeretne, az is tudjon választani. A karácsony egyik legnagyobb ünnepünk, a Megváltó születésének, az örömnek, a szeretetnek, a békességnek ünnepe. Vagyis ez az ünnepkör nemcsak az étkezésről szól. PC: Sok magyar családban a halfogyasztás csak karácsonyra korlátozódik, pedig nemzetközi és hazai ajánlások szerint is érdemes lenne több halat enni az egészséges táplálkozás érdekében. Hogyan lehetne a mindennapokban több halat beépíteni az étrendbe, ha az ünnepek alatt szívesen fogyasztja valaki? Erdélyi Alíz: Előfordulhat, hogy a halat sokan annyira az ünnepekhez kötik, hogy máskor eszükbe sem jut. Akinek nincs ideje már vásárolhat készen kaphatók halpástétomokat is, egy perc alatt egészséges vacsora varázsolható belőle. Azok a gyerekek, akik nem rajonganak a halért, a halpástétomot többségük szívesen elfogadja. Az örök klasszikus a halrúd, fagyasztva, készen kapható egy finom citromos, petrezselymes bulgurkörettel egy gyors hétvégi ebédet tálalhatunk. Természetesen számtalan recept van a halpaprikáson, a natúr halon túl is. Fogadjuk meg, hogy 2023-ban kicsit átgondoltabbak leszünk az étkezés terén. EZ IS ÉRDEKELHET Súlyos dolog derült ki a hagyományos magyar halászléről: ezt jobb, ha tudod Szerinted ggészséges ételnek mondható a magyar halászlé? PC: Idén a rekordmagas élelmiszerinfláció miatt sokan lesznek kénytelen az alapanyagokon is spórolni, így kevésbé változatos, és kevésbe minőségi lehet az étel, ami majd az ünnepi asztalra kerül. Dietetikai szempontból mit okozott, vagy fog okozni a jövőben élelmiszerek magas ára? Erdélyi Alíz: Az élelmiszerárak tekintetében nagyon nagy az infláció. Sokkal átgondoltabb vásárlásra van szükség. Érdemes nézni a különböző heti akciós újságokat és azt figyelembe venni. Egy hétre tervezzük meg az étkezést, ez alapján készítsünk bevásárlólistát, így jobban fel lehet használni az alapanyagokat, csökkentve az élelmiszerhulladékot. A cékla, sütőtök, káposzta, savanyú káposzta, szárazbab, lencse, mint téli alapanyag jól beilleszthető a heti menübe. A céklánál például nemcsak savanyúságban lehet gondolkozni, hanem sült változatban gabonaköretekkel együtt vagy tésztás ételhez sült céklakrémként, nyersen kevés majonézzel a reggeli szendvicshez egy viszonylag megfizethető, a napi zöldségfogyasztáshoz hozzájáruló hazai alapanyaggal bővíthető az étkezés. A megújult hazai táplálkozási ajánlás az OKOSTÁNYÉR® heti egy húsmentes nap beiktatását javasolja, ezzel nemcsak az ökológia lábnyomot lehet egy picit csökkenteni, hanem péntárcabarátabb is. A tej, tejtermékeknél a magas sajtárak miatt számos családnál jelentősen csökkent a sajtfogyasztás, azonban a tej, savanyított tejtermékek beillesztésére napi szinten törekedni kell. Sok esetben a saját készítésű, teljes kiőrlésű liszt felhasználásával készült kenyerek, péksütemények is pénztárca kímélőbbek és az egészséges táplálkozás szerves részét képezik, igaz, több időráfordítást igényelnek.

