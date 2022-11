10-ből 1 magyart súlyos baleset érhet az autójában: rengetegen vezetnek ilyen modellt, jó lesz vigyázniuk

A Pénzcentrum friss kutatásából kiderült, hogy a magyar autótulajdonosok jobban kedvelik a konzervatív színeket, mint az élénkeket. A legtöbben ezüst, fehér, szürke vagy fekete autókat vezetnek, mindössze az járművek negyedét teszik ki együttesen a piros, kék és zöld kocsik. Az autó színe abban is meghatározó lehet, hogy milyen eséllyel szenved valaki balesetet az utakon, azonban nem olyan összefüggésben, ahogy először gondolnánk.

A Pénzcentrum a 2022-es Népszámlálást követően tette közzé kérdőívét sok olyan - viccesnek szánt - kérdéssel, amelyek a hivatalos kérdéssorból "kimaradt". Rákérdeztünk többek között a kedvenc színre, arra, ki milyen zenét hallgat, mekkora a lábmérete, vagy például hogy ki hogyan főzi a rizs. A magyarok kedvenc színéről és rizsfőzési szokásairól már publikáltuk is az eredményeket, most pedig azt elemeztük, milyen színű autót vezet a legtöbb magyar. A kérdőív továbbra is elérhető: cikkünk végén, aki lemaradt volna, még kitöltheti.

Bár, mint kiderült a magyarok kedvenc színe a kék, és többen szeretik a zöld, piros, fekete és türkiz színeket is, autószínek tekintetében konzervatívabban választunk. Válaszadóinknak közül minden tizedik ezüstszínű autója van, 9,4 százalékuknak fehér és 8,9 százalékuknak szürke. Fekete és kék kocsit 7,6 százalékuk vezet, és 6,2 százalék pedig pirosat. Így a magyar utakon robogó kocsik több mint fele "színtelen", fehér, szürke vagy fekete árnyalatú.

A férfiak többsége fehér (11,5%), szürke (11,4%), és ezüstszínű (11,2%) autót vezet. A nők esetében ugyanezek a dobogós színek, csak más sorrendben: a legtöbb válaszadónknak ezüst (9,6%) autója van, ezt követik a fehérek (8,1%) és szürke 7,2%) kocsik. A nők körében a kék egy hajszállal gyakoribb, mint a fekete, míg a férfiaknál fordítva.

Visszaszorulnak az élénk színek

Az elmúlt 20 évben jelentős változások történtek az autószín trendekben – közölte korábban a carVertical. Miközben a fehér jelenleg az egyik legnépszerűbb autószín a világon, két évtizede 2002-ben gyakorlatilag nem voltak fehér autók. A 2002-ben gyártott és a kutatásban ellenőrzött autók 42%-a szürke vagy ezüst színű volt. A 2020-ban gyártott, ellenőrzött autók 26%-a szürke, 18%-a pedig fehér volt, a fekete autók aránya 2002 és 2020 között többé-kevésbé hasonló maradt.

Fő a biztonság

A kutatásból az is kiderült, hogy a jármű színe meghatározó lehet abban, mekkora a valószínűsége a balesetnek. Azt mutatták ki, hogy a vizsgált piros autók 60%-a szenvedett balesetet, így ez a legveszélyesebb szín a vezetés szempontjából. A barna (59%) és a fekete (57%) szintén azok az autószínek, amelyek gyakrabban kerülnek balesetbe, mint mások: a sárga (55%), a kék (54%), a fehér (50%) és a szürke (50%) autók ritkábban kerülnek bajba.

Ez azonban nem feltétlenül van összefüggésben azzal, hogy mennyire feltűnő színű egy autó, hanem inkább az autót választók személyiségéhez kapcsolódhat. A közlés szerint a konzervatív vásárlók nagyobb valószínűséggel választják a megszokott színű járműveket, míg az extrovertáltabb vezetők az élénk színeket részesítik előnyben.

Nem meglepő, hogy a piros autók nagyobb valószínűséggel szenvednek balesetet. A sportautókat általában pirosra festik, és a sebesség szerelmesei szívesebben választanak piros autót, mint a konzervatív vezetők. Ennyi elég is ahhoz, hogy feltételezzük, miért a piros autók vannak az első helyen ezen a bizonyos listán

- magyarázta M. Buzelis. Az autógyártók az elmúlt évtizedekben rengeteg élénk színt vezettek be. Úgy tűnik azonban, hogy a szürke, a fehér vagy a fekete egyhamar nem veszíti el népszerűségét - közölték. A Pénzcentrum kutatásából is az derült ki, hogy a magyar autótulajdonosok járművei is inkább a fehér, szürke, fekete színekben és árnyalataikban pompáznak.

Nincs még vége a kitöltésnek!

