Ketyeg a határidő: tömegesen szűnhet meg rengeteg magyar TB-je - itt vannak a részletek!

Közel 130 000 diák jövője dőlt el a ponthatár húzás napján. Ilyenkor az ünneplés vagy éppen a tervezés közepett könnyű elfeledkezni néhány fontos teendőről. A felvételit követően indul a hajsza az albérletpiacon, ezért érdemes már időben megoldani a szemeszter idejére a lakhatást. Amennyiben mégse vár nyitott kapukkal szeptembertől az egyetem (ha a pótfelvételi sem sikerült - erről cikk végi keretes írásunkban olvashatsz), akkor pedig az újratervezés részeként a biztosítási jogviszonyra is gondolni kell.

A diákigazolvány lejártával ugyanis az egykori tanulóknak a biztosítási jogviszonya is megszűnik. Erről a kötelezettségről könnyű elfeledkezni, hiszen, ha van munkaviszonyunk vagy amíg tanulók vagyunk nem nekünk kell gondoskodni a kifizetésről. Magyarországon az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak, vagyis az orvosi ellátásoknak az igénybevételéhez egészségügyi szolgáltatási járulékot, köznyelven TB-t kell fizetni.

Jelenleg az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2024. január 1-jétől 11300 Ft/hó, azaz 380 forint/nap, amelyet a bejelentkezés időpontjától kezdve havonta kell megfizetni.

Azoknak a diákoknak, akik a 2023-2024-es tanévben fejezték be tanulmányaikat, még október 31-ig érvényes a diákigazolványuk, ezt követően 45 nap után kötelesek maguknak fizetni a járulékot, ha nem kezdenek el dolgozni vagy ismét tanulni.

Ha nem érkezik az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségről automatikus tájékoztatás, akkor a TB fizetéshez be kell jelentkezni és kitölteni a 24T1011U jelű adatlapot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére. A dokumentum bármely ügyfélszolgálaton beszerezhető, valamint letölthető a NAV honlapjáról. Erre tehát csak akkor van szükség, ha a NAV valamiért nem értesült a jogosultság megszűnéséről.

A TB-t a „NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számlájára” kell átutalni. A közlemény rovatban meg kell adni az adóazonosító számot. A járulékot bankkártyával, elektronikus bankkártyás fizetéssel vagy sárga csekken is be lehet fizetni, de a csekkes megoldást külön igényelni kell az ügyfélszolgálaton vagy online. A 11300 forintos összeget minden hónap 12-ig kell eljuttatni a NAV számlájára. Ha nincs időben elutalva a járulék, akkor késedelmi pótlékot számolhatnak fel, amelyet szintén ki kell fizetni.

Jön a pótfelvételi!

Csak nyugi, nincs még semmi sem veszve, ugyanis július 30-án kezdődik a pótfelvételi. Varga-Bajusz Veroka, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában azt mondta, hogy azok a diákok, akik a július 24-én nem jutnak be semelyik felsőoktatási intézménybe, július 30. és augusztus 7. között, a pótfelvételi eljárás keretében jelentkezhetnek egyetemre. Fontos, hogy a pótfelvételi eljárás során azok a felvételizők adhatnak le jelentkezést egyetlen egy, a pótfelvételin meghirdetett képzésre, akik az általános felvételin nem jelentkeztek a felsőoktatásba, vagy jelentkeztek, de nem jutottak be egyik megjelölt képzésre sem. Azok viszont nem élhetnek ezzel a lehetőséggel, akik nem oda kerültek be, ahova szerettek volna.