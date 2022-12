Te is így mosogatsz, zuhanyzol? Ezt rontja el rengeteg magyar: súlyos összegeket pazarolnak el

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Irtózatos spórolásba fogtak a magyarok, minden eszközt megragadnak a rezsidémon elleni harcban. Sokan úgy érezhetik, az energiatakarékosségi tippek már túlléptek egy határt, hiszen a mindennapok rutinjait nem lehet teljes egészében spórolásnak alárendelni. Viszont aki úgy érzi, az áram- és gázfelhasználásán már nem tudna többet megtakarítani, gyakran elfeledkezik a vízmelegítésre használt energiáról. Nem is beszélve magáról a vízpazarlásról. Örök vita, hogy a kézi vagy gépi mosogatás éri meg jobban, illetve hogy a zuhanyzással vagy kádfürdőzéssel lehet-e több vizet megtakarítani. A Pénzcentrum most azt vizsgálta, mi a legjobb megoldás rezsi szempontból, melyhez az olvasóink szokásait is figyelembe vettük.

Címlapkép: Getty Images

