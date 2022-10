Mi a magyarok kedvenc színe? Kiderült, mit kedvel a főváros és a vidék, férfiak és nők, fiatalok és idősek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Pénzcentrum friss kutatásából sok nem mindennapi információ derült ki, közöttük az is, mi a magyarok kedvenc színe. Talán a barna? Nem, minden korosztályban, minden megyében, férfiak és nők között is toronymagasan győzött a kék szín. A leggyakoribb kedvenc szín tehát hazánkban egyértelműen a kék, azonban a zöldet és pirosat is sokan szeretik. Az alapszínek közül a sárga - citrom és narancs egyaránt - lemaradt, azonban a fekete és fehér, valamint a lila és türkiz is sokak kedvence lett.

Lapunk az online Népszavazási Kérdőív kitöltését követő űr betöltésére indította el a felmérést olyan kérdésekkel, amelyen a hivatalos kérdőívből kimaradtak. Nem kérdezték meg például, mi az ember kedvenc színe, milyen zenét hallgat szívesen, mekkora a lábmérete, vagy hány kávét iszik naponta. Kérdőívünkben ezekre és hasonló kérdésekre kerestük a választ. A beérkező válaszokat hetente, kérdésenként dolgozzuk fel, a kérdőív viszont továbbra is elérhető. Cikkünk végén, aki lemaradt volna, még kitöltheti. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A 2022. október 16-a és 28-a között beérkezett válaszok alapján megállapítható, hogy a legtöbb válaszadónknak a kedvenc színe a kék. A 3338 válasz 32,8 százaléka érkezett a kékre - vagy árnyalataira - a Mi a kedvenc színed? kérdésünkre. A válaszadók egyharmada tehát a kéket favorizálja. A zöldet 15,2 százalék, a pirosat 8 százalék jelölte meg kedvenc színének. A feketére a voksok 7,8 százaléka, a türkizre 6,1, a fehérre 5, a lilára 4,6 százaléka érkezett. A narancssárga, rózsaszín, szürke, citromsárga, barna már kevesebbet kapott. A bordó, bézs, bíbor emelkedett még ki a beírt válaszok közül, illetve a válaszok 1 százaléka érkezett valamilyen más színre. A válaszadóknak 3,4 százaléka nem válaszolt, nem tudja mi a kedvenc színe, vagy nincs kedvenc színe. Megvizsgáltuk, találunk-e valamilyen eltérést aszerint, hogy milyen korosztályhoz tartoznak a válaszadóink, hol élnek, vagy milyen neműek. Az derült ki, hogy a leggyakoribb kedvenc szín mindenhol, minden korosztályban, és férfiak, illetve nők között is a kék. Az arányokban viszont már akad eltérés. A férfi válaszadók között arányaiban többen vannak, akiknek a kék a kedvenc színe: 37,4 százalék. A nők körében 30,1 százalék az arány. A fővárosban élnek a legtöbben (34,1%) a kéket kedvelők, utánuk a falun élők (33,1%) között vannak a legtöbben, de a városokban (32,9%) és a megyeszékhelyeken (32,7%) is közel a válaszadók harmada a kéket preferálja. A 25 éven felüliek között szintén egyharmados a kéket kedvelők aránya, a 25 éven aluliak esetében viszont csak 28,7 százaléknak a kedvence. Ebben a korosztályban ráadásul az általánosságban szintén nagyon népszerű zöld és piros nagyban lemaradt, szemben a fekete színnel. A fiatalok körében a második leggyakoribb kedvenc szín ugyanis a fekete (15,4%), a harmadik pedig holtversenyben a zöld, a piros és a lila (7,4%). A férfiak körében a második legkedveltebb szín a zöld (18,8%), harmadik a fekete (8,6%). A nők körében második a zöld (12,4%), harmadik a piros (8,5%) és a feketénél (7,1%) még a türkiz is kedveltebb (8,3%). JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 45 318 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 13,6 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 45 639 forintos törlesztőt (THM 13,95%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Az 50 feletti korosztályban második a zöld, harmadik a piros, negyedik holtversenyben a fehér és a türkiz, és csak ötödik a fekete, míg a 25-49 éves korosztályban harmadik a fekete. A lakóhely tekintetében abban nincs eltérés, hogy a leggyakoribb válasz a kék, második pedig a zöld. Viszont amíg a városokban a piros áll a harmadik helyen, a falvakban a dobogó alsó fokát a fekete foglalja el. Ami még érdekes, hogy a többnyire 4-5. helyen álló türkizt a községek lakói nem annyira preferálják, a top5-ben holtversenyben a lila és a fehér még a leggyakoribb kedvenc szín. Ha pedig megyénként vizsgáljuk, hogy alakul a válaszadóink kedvenc színe, akkor is azt láthatjuk, hogy a kék elsősége töretlen. A második leggyakoribb kedvenc szinte mindenhol a zöld, kivéve két megyét. Békésben a türkiz a nagyon népszerű a kék mellett, Vas megyében pedig holtverseny lenne a fekete és zöld között, azonban ilyen esetben a megyék versenyében azt is figyelembe vettük, szavaztak-e a válaszadók valamilyen árnyalatra. Mivel jött beírt szavazat feketéhez közeli színre, második leggyakoribbnak számítjuk. A harmadik leggyakoribb kedvenc szín már sokkal tarkább térképet mutat. A legtöbb helyen a piros van még a dobogón, a már említett Vas megyében a zöld. Békésben a piros szintén azért előzte a zöldet, amiért a második leggyakoribb színek között Vasban a fekete kerekedett felül. Érdekes még Zala és Pest megyék esete, ahol a harmadik legkedveltebb szín a narancssárga, illetve a türkiz lett. A fekete öt megyénkben, a fehér két megyénkben került fel a dobogóra. Nincs még vége a kitöltésnek! Ha valaki cikkünk nyomán kapott kedvet kérdőívünket kitölteni, nem maradt le semmiről. A kedvenc szín elemzését követően ugyanis meg fogjuk vizsgálni egyesével a többi kérdésünkre adott válaszokat is: kiderül majd, átlagosan hányas cipőt hordanak a magyar nők, a férfiak hány százaléka nem szereti a Bud Spencer-filmeket, vagy hogy milyen zenét hallgatnak a legtöbben Baranyában. A többi kérdésnél még befolyásolhatja a végeredményt egy-egy plusz kitöltés. Köszönjük, ha ezzel is segíted a munkánkat!

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK