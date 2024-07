Kiderült a súlyos igazság a magyar csapvízről: rengeteg fiatal egészsége lehet veszélyben

Szerda este fény derült a felsőoktatási felvételi ponthatárokra, így indulhat a végső roham az albérletekért. Aki csak megtehette, már kivett egy lakást, vagy szobát, más csak most kezd keresni, kollégiumi jelentkezést kitölteni. Amikor a leendő lakóhelyük kiválasztásáról döntenek a fiatalok, a lokáció és az ár általában a döntő, vannak azonban más tényezők, amiket érdemes figyelembe venni. Amire nagyon sokan nem gondolnak albérlet választáskor, hogy ellenőrizzék: milyen az adott területen a csapvíz minősége. Miközben könnyedén utána lehet nézni, hol fordulhat elő nagy eséllyel akár ólom a vízben, amit nap mint nap iszunk majd.

Az idén felvételizők most már biztosan tudják, hogy milyen szakra jutottak be, hol folytatják a tanulmányaikat ősszel, hiszen július 24-én szerdán kiderültek a ponthatárok. Előttük áll még a beiratkozás, illetve sok hallgató számára a költözés is. A szerencsésebbek már találtak albérletet, mások most kezdenek keresgélni, illetve pályázni a kollégiumi férőhelyekre. Akár találtak már lakóhelyet, akár zajlik még a keresgélés, fontos azonban, hogy ne csak az egyetem közelsége, vagy az ár legyen meghatározó a választás során. A legtöbben figyelembe veszik azt is, milyen a környék, milyen maga a lakás állapota, - és az elmúlt évek rezsiválsága, illetve a legutóbbi brutális hőhullám után - azt is sokan megnézik, milyen a hűtési-fűtési rendszer, mennyi lesz a rezsi. Azt azonban már nagyon kevesen veszik figyelembe a választáskor, hogy milyen minőségű víz folyik a csapból. Pedig nap mint azt isszuk, azzal főzünk!

Azt, hogy milyen az ivóvíz minősége lakóhelyén, költözéstől, felvételitől függetlenül mindenkinek érdemes tudnia. Ugyanis, ha jellemzően rossz a csapvíz minősége, akkor érdemes lehet tisztítottt csapvizet használni, vagy akár ásványvizet venni. Bizonyos idő után sokan térnek át az ásványvízre - akár kollégisták, akár albérletben élők - ha nem találják megfelelőnek a víz ízét. Ez nem csak többletkiadást jelenthet, hanem sok műanyag hulladékot is, arról nem beszélve, hogy a rossz minőségű csapvíz az egészségre is ártalmas lehet.

Ilyen minőségű a csapvíz a magyar egyetemvárosokban

Az NNGYK minden évben vizsgálja a szolgáltatott ivóvíz minőségét, és közli az eredményeket adott településre vonatkozóan. Az ellenőrző vizsgálatok elsősorban a szolgáltatott ivóvíz minőségét jellemzik az épületek belső hálózatának átadási pontjáig. Az épületek belső hálózatában bekövetkező esetleges minőségromlást (pl. ólom kioldódás, baktériumszaporodás) nem tükrözik. Az adatsorban minden magyarországi település megtalálható.

Ha megnézzük a tíz legtöbb hallgatónak otthont adó egyetemvárost, akkor azt láthatjuk, hogy Szeged és Debrecen kivételével az ivóvíz minősége mindenhol - Budapesten, Egerben, Gödöllőn, Győrben, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, és Veszprémben - "megfelelő" minősítést kapott. Szegeden és Debrecenben indikátor paraméterek miatt kifogásolt minőségű az ivóvíz. Ha mélyebben megnézzük a paramétereket, látható, mely városban, hol találunk eltérést.

Az adatok értelmezéséhez segítség a "Megfelelősség %" oszlop. Ahol 100% a megfelelés, ott nincs miért aggódni, ahol 100 alatt van, ott láthatjuk, mi okozta a rosszabb eredményt. Az NNGYK adatbázisa természetesen nemcsak ezt a 10 egyetemváros tartalmazza, ellenőrizhetjük bármely település eredményeit.

Háztömbönként változhat, mekkora az ólomszennyezés kockázata

Mivel a hatósági vizsgálatok csak a szolgáltatott víz minőségét mutatják, ezért olyan paramétereket nem tartalmaznak, mint például az adott társasházakban a csapból folyó víz ólomtartalma. Pedig rengeteg régi bérház alakult át albérletté az idők során, és régi társasházak vezetékeivel is lehetnek problémák. Ezért érdemes megvizsgálni a lakóhelyünk elhelyezkedését az ólomtartalom kockázati térképen is. Itt van például Budapest ólomtérképe: látható, hogy utcánként, háztömbönként is eltérhet, hol mekkora a kockázata, hogy ólmos lehet a csapvíz:

Az ivóvízben levő ólom kockázatának becslése az országos ólomkockázat-felmérés (ún. feltáró monitoring) eredményein alapul, amely egy országos szinten reprezentatívnak tekinthető vizsgálat, közel 2800 ivóvíz mintavétellel. Az ólomkockázat épülettömb szinten van megadva, ahol egy épülettömb az egymást keresztező utak, utcák által lehatárolt épületek csoportja. (Az ólomkockázat meghatározásánál többek között az épületkort is figyelembe vették, a felhasznált épületkor adatok a 2011. évi népszámlálás alapján a Központi Statisztikai Hivatalból származnak, tehát a térképek a 2011. után bekövetkezett változásokat nem jelenítik meg.) - írják a honalapon.

Fontos, hogy egy adott épület, lakás kockázata eltérhet az épülettömbre becsült átlagos kockázattól, mivel egy régi építésű, magas kockázatúnak ítélt épülettömbön belül lehet új építésű épület (aminek a kockázata alacsony) és ennek a fordítottja is igaz lehet: egy új építésű épülettömbben is lehet néhány régen épült ház, amelyeknek a kockázata magas lehet. A kockázatot az is csökkenti, ha egy régi épületben a régi ólom vízvezetékeket már kicserélték - hívták fel a figyelmet.

Mit tegyünk, ha rossz minőségű a csapvíz?

Nem kell ahhoz ólomnak lennie a csapvízben, hogy az az egészségre ártalmas legyen. A magas ásványi anyag tartalom például hosszú távon vesekövet okozhat, a bakteriális szennyeződések fertőzéshez vezethetnek. Vannak olyan esetek is, amikor az ivóvíz minőségével elvileg semmi gond, azonban a magas vas, vagy jód tartalma elrontja az ízét, nem szívesen isszuk meg. Ezért is fogyasztanak olyan sokan ásványvizet csapvíz helyett.

Csakhogy például az ásványvíz fogyasztása is mértékkel ajánlott, főleg a szénsavas ásványvízé. A szükségesnél magasabb ásványianyag tartalma miatt szintén okozhat hosszú távon panaszokat, illetve a szénsav emésztési zavarokat, fogproblémákat.

Hogyha gond van a csapvíz minőségével vagy ízével, a legjobb és leggazdaságosabb megoldás, ha valamilyen módon megtisztítjuk a csapvizet. Ezt meg lehet tenni az egyszerű, és olcsó megoldásnak számító vízszűrő kancsókkal, vagy akár komolyabb vízszűrő berendezésekkel. Jelenleg a KSH utolsó adatai szerint 180 forintba kerül egy 1,5 literes ásványvíz átlagosan. Hogyha naponta két palackkal megiszunk, akkor az 131 ezer forint kiadás éves szinten, tehát akár egy komolyabb vízszűrő is hamar visszahozza az árát.

Ha pedig albérletről, vagy hallgatók esetében kollégiumról van szó, tényleg aranyat érhet átmeneti megoldásként a vízszűrő kancsó. Nemcsak azért, mert így nem kell majd ásványvízre költeni a pénzt, hanem hosszú távon is. Az egészség védelme ugyanis fiatal kortól egy hosszútávú befektetés, amely majd sokkal később térül meg. Egy kis odafigyelés fiatal korban azonban rengeteget számíthat majd később.