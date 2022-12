Brutálisan elszállt a kórházak adóssága: nem látszik a megoldás, így kezdik a következő évet

A tartozásnak mindössze a felét, 30 milliárdot fizeti ki az állam, így súlyos adósságot görgetve kezdik a kórházak 2023-at.

Két forrásból, a központi költségvetésből és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőből egyenlíti ki a kormány a kórházak adósságának felét, de ez sem elég a teljes konszolidációra - értesült a Népszava. Hozzáteszik azt is, hogy mivel más forrásból már nem lehetséges pótolni, ezért a kórházak harminc milliárd forintos adóssággal kezdik a 2023-as évet.

Az összeg azért okozott meglepetést, mert Takács Péter, az egészségügyért felelős államtitkár még novemberben beszélt arról, hogy ez a konszolidáció, az adósságok kifizetésének mértéke elérheti a 45 milliárdot is. A mostani adósságrendezési alapból azok az intézmények részesülnek, ahol az adósság mértéke meghaladja a havi költségek egyhatodát. Ám még így is legfeljebb 500 millió forint juthat egy intézménynek, a legnagyobbaknak is.