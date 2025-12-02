Rák támadta meg a madridi legendát: kórházba vitték, kétséges a felépülése

Súlyos betegséggel küzd Ljuboszlav Penev, a bolgár labdarúgó-válogatott és az Atlético Madrid korábbi támadója, akit veserák miatt kezelnek egy németországi kórházban - közölte az AS.

A madridi AS értesülései szerint Penev állapota az utóbbi időben súlyosbodott, ezért szállították kórházba. A helyzet komolyságát jelzi, hogy felesége, Krisztina Julianova adományszámlát nyitott a rendkívül magas kezelési költségek fedezésére.

Az 59 éves egykori csatár pályafutása során főként a spanyol bajnokságban alkotott maradandót. Megfordult a Valencia, az Atlético Madrid, a Compostela és a Celta Vigo csapatainál is. Legsikeresebb időszakát az Atléticónál töltötte, ahol 75 mérkőzésen 36 gólt szerzett, valamint bajnoki címet és spanyol kupát nyert.

A bolgár válogatottban 62 alkalommal lépett pályára és 14 gólt szerzett. Részt vett az 1996-os Európa-bajnokságon és az 1998-as világbajnokságon is. Penev 2002-ben vonult vissza a profi labdarúgástól, majd edzőként folytatta pályafutását. Legutóbb hazájában, a Lokomotív Plovdiv vezetőedzőjeként dolgozott 2024-ben.