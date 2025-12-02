Egyszerre, egy helyről érkezett több tucat rossz állapotú Maine Coon macska a pásztói fajtamentő egyesülethez. A szervezet szerint most életmentő lenne minden támogatás.
Rák támadta meg a madridi legendát: kórházba vitték, kétséges a felépülése
Súlyos betegséggel küzd Ljuboszlav Penev, a bolgár labdarúgó-válogatott és az Atlético Madrid korábbi támadója, akit veserák miatt kezelnek egy németországi kórházban - közölte az AS.
A madridi AS értesülései szerint Penev állapota az utóbbi időben súlyosbodott, ezért szállították kórházba. A helyzet komolyságát jelzi, hogy felesége, Krisztina Julianova adományszámlát nyitott a rendkívül magas kezelési költségek fedezésére.
Az 59 éves egykori csatár pályafutása során főként a spanyol bajnokságban alkotott maradandót. Megfordult a Valencia, az Atlético Madrid, a Compostela és a Celta Vigo csapatainál is. Legsikeresebb időszakát az Atléticónál töltötte, ahol 75 mérkőzésen 36 gólt szerzett, valamint bajnoki címet és spanyol kupát nyert.
A bolgár válogatottban 62 alkalommal lépett pályára és 14 gólt szerzett. Részt vett az 1996-os Európa-bajnokságon és az 1998-as világbajnokságon is. Penev 2002-ben vonult vissza a profi labdarúgástól, majd edzőként folytatta pályafutását. Legutóbb hazájában, a Lokomotív Plovdiv vezetőedzőjeként dolgozott 2024-ben.
Újabb sportbotrány készül: személyes okok miatt vett ki szabadságot a klubvezető, de más állhat a háttérben
A Middlesex County Cricket Club vezérigazgatója, Andrew Cornish felfüggesztette munkáját a klubnál, miután egy munkatársa kötelességszegéssel vádolta meg.
Elhunyt Nicola Pietrangeli, a kétszeres Roland Garros-győztes olasz teniszlegenda.
Magyarországnak jelenleg 14 kvótája van a februári, milánói-cortinai téli olimpiára.
Adrian Sutilt egy nemzetközi nyomozás során vették őrizetbe, csalás és sikkasztás miatt kell felelnie.
Treylon Burks elképesztő, egykezes elkapást mutatott be vasárnap este, csapata reményei a rájátszásra azonban egyre halványulnak.
A Skót Labdarúgó Szövetség (SFA) többmillió fontos, hosszú távú névadói szerződést kötött a nemzeti stadion elnevezési jogaira.
Elhagyja a Fradit Varga Barnabás? Megszólalt végre a csatár ügynöke, kiderült, miért nem játszott tegnap
Varga Barnabás, a Ferencváros gólvágója fáradtság miatt maradt ki a Puskás Akadémia elleni bajnoki mérkőzés keretéből, amit menedzsere is megerősített..
A vezetőedző azonnal elhagyta az Ole Miss csapatát, hogy a LSU vezetőedzője legyen, mindezt az év végi rájátszás előtt
Dárdai Bence, a Wolfsburg 19 éves magyar válogatott középpályása elülső keresztszalag-szakadás miatt műtéten esett át Innsbruckban.
Arteta elégedetlen volt a döntetlennel, az Arsenal nem tudta tovább nyújtani előnyét a taballán.
Minden forgatókönyv az F1-szezonzáró előtt: így húzhatja be a vb-címet Norris, de Verstappen is könnyen nevető harmadik lehet
Mutatjuk az összes elképzelhető forgatókönyvet: mikor lehet F1-világbajnok Lando Norris, így győzhet Oscar Piastri, és így lehet nevető harmadik Max Verstappen.
A legutolsó futamot rendezik a jövő hét végén, ennek helyszíne pedig most már hagyományosan a Yas Marina Circuit Abu Dzabiban. Lássuk, mikor lesz a Forma...
Ennél nehezen lehetne izgalmasabb: még nem világbajnok Norris, csak az utolsó versenyen dől el a vb-cím
Verstappen győzni tudott Katarban, így az idény legutolsó versenyére maradt a döntés a vb-címet illetően..
A hamis futballmezek komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek a vásárlóknak: egyre többen fordulnak a megfizethető alternatívák felé a hivatalos termékek magas árai miatt.
Iga Swiatek szerint a következő évi naptárja még nem végleges, de gondolkodnia kell, mely tornákat hagyja ki.
Tom Heaton, a Manchester United kapusa öt éve nem játszott bajnoki mérkőzésen, de továbbra is szenvedélyesen küzd a játéklehetőségért.
A Manchester United súlyos problémákkal küzd a jegyüzérkedés miatt, ami nemcsak a szurkolókat károsítja meg, hanem a klub alkalmazottait is fenyegetéseknek teszi ki.
Piastri folytatta a McLaren dominanciáját, és holnap ő indulhat a pole-ból a katari nagydíjon. Norris azonban nem hagyja magát.
