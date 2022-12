Koronavírus: emelkedik a koncentráció a szennyvízben, már 400 ezren kaptak 4. oltást

Az elmúlt héten összesen 4 704 új fertőzöttet igazoltak, elhunyt 50 többségében idős, krónikus beteg, az aktív fertőzöttek száma pedig 13 084 főre csökkent. Jelenleg 828 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen - írja a koronavirus.gov.hu. A szakértők szerint Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is: 6 420 354 fő kapott oltást, közülük 6 206 710 fő a második, 3 902 535 fő a harmadik, 399 299 fő már a negyedik oltását is felvette.

Enyhén emelkedik a szennyvízben a koronavírus koncentrációja - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szerdán a honlapján. Azt írták: a szennyvízben mért koronavírus-örökítőanyag koncentrációja a 48. héten országos átlagot tekintve enyhe emelkedést mutat.

A vizsgált mintavételi helyek közül emelkedő tendencia a Budapest Déli és Központi Szennyvíztisztító Telep mintájában, valamint Békéscsabán, Debrecenben és Zalaegerszegen figyelhető meg, míg csökkenés Kecskeméten, Szekszárdon és Veszprémben észlelhető - tették hozzá. Az NNK közölte azt is, a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja három mintavételi helyen - Szolnokon, Veszprémben és Szekszárdon - a mérsékelt, míg 19 városban az emelkedett tartományba esik.

Itt tart a járványhelyzet Kínában

Csaknem három év után országszerte enyhülnek Kínában a koronavírus-járvány terjedése ellen bevezetett szigorú korlátozások, enyhítenek a karanténkötelezettségen és a zárlatokon is - jelentette be a Nemzeti Egészségügyi Bizottság (NHC) Pekingben szerdán. A legújabb intézkedések szerint a tünetmentes vagy enyhe tünetekkel rendelkező fertőzötteknek mostantól nem kell karanténközpontba vonulniuk, saját otthonukban is eltölthetik a kötelező elkülönítést. Amennyiben egy társasházban észlelnek fertőzöttet, ezentúl nem az egész épületet zárják le, hanem lépcsőházak, emeletek és háztartások alapján rendelik el az esetleges kijárási tilalmat.

Eltörölték továbbá az országon belüli utazáshoz kötelező tesztelést is, jóllehet Kína egyelőre nem nyitotta meg határait a külföldi állampolgárok előtt. Az NHC összesen tíz új szabályozást adott ki szerdán, kiegészítve a november közepén bejelentett 20 intézkedést, melyek mind a koronavírus terjedésének "optimista" megelőzését és ellenőrzését segítik. A bejelentést követően sokan - főleg a vírus elleni oltással nem rendelkező idősebbek - a betegséget vélhetően megelőző gyógyszerek felvásárlásába kezdtek, noha a hatóságok az elmúlt napokban szűk árukészletekről számoltak be.

Pekingben már kedden enyhítéseket jelentettek be: eszerint a helyieknek többé nem kell negatív tesztet felmutatniuk a szupermarketekbe és az irodákba való belépéskor. A normális élethez való visszatérés - avagy a vírussal való együttélés - kezdetét a kínaiak örömmel fogadták. A Reuters hírügynökségnek nyilatkozva úgy vélték, a következő enyhítések a január 22-én esedékes kínai újévet megelőzően várhatóak. Az újév az év egyik legnagyobb eseményének számít Kínában, s az emberek ilyenkor általában hazautaznak családjaikhoz, emiatt a kereskedelemben és a közlekedésben is jóval több igényt kell kielégíteni.

Több kínai nagyvárosban már múlt hét pénteken enyhítettek a korlátozásokon, miután az elmúlt két hétben több helyütt is széleskörű tiltakozások robbantak ki Kína évek óta tartó, szigorú zéró Covid-politikája miatt.