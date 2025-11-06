Megszólalt Törökbálint polgármestere: égető szükség van a beköltözési korlátra, nem bírják az emberáradatot

Törökbálint gyakorlatilag megtelt, a város víz- és szennyvízhálózata elérte a kapacitása határát - mondta Szőke Péter polgármester az ATV-ben miután kideürlt, az önkormányzat beköltözést korlátozó rendeletet tervez hozni. Hangsúlyozta, hogy a javaslat célja nem a betelepülők megkülönböztetése, hanem a túlzott népességnövekedéssel járó beruházások visszafogása.

Szőke Péter, Törökbálint polgármestere az ATV Egyenes beszéd című műsorában arról beszélt, milyen helyi tényezők indokolják a betelepülési korlátozást célzó javaslatot. Kiemelte, hogy a város víz- és szennyvízhálózata elérte a kapacitása határát, így Törökbálint gyakorlatilag megtelt. Mint mondta, az elmúlt másfél évtizedben tudatosan visszafogott fejlesztéspolitikát folytattak annak érdekében, hogy a betelepülés üteme mérsékelt maradjon, és megőrizzék a város élhetőségét.

A pénzügyi helyzetről szólva felidézte, hogy 2023-ban eltörölték a magánszemélyek építményadóját, a gépjárműadót pedig a kormány vonta el a pandémia idején, így jelenleg a lakosság nem fizet helyi adót. Szőke szerint a magas infláció miatt most nem indokolt újabb terheket kivetni, különösen úgy, hogy a fejlesztési források jelentősen visszaestek.

A polgármester elmondta, hogy azzal, hogy rozsdaövezetté nyilvánítottak egy területet, amit a város nem lakóövezetként kívánt hasznosítani, az önkormányzat elvesztette az önrendelkezését, ezért is tartja fontosnak, hogy most saját rendelettel korlátozhassák a fejlesztések irányát.

Szőke hangsúlyozta, hogy a javaslat célja nem a betelepülők megkülönböztetése, hanem a túlzott népességnövekedéssel járó beruházások visszafogása. A tervezet már a képviselő-testület előtt van, jelenleg a bizottságok tárgyalják, november 26-án pedig közmeghallgatást tartanak, ahol a lakosok is elmondhatják véleményüket. A polgármester szerint a helyiek többsége támogatja, hogy Törökbálint maga dönthessen fejlődésének üteméről.