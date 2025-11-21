2025. november 21. péntek Olivér
Orvos vakcinát vagy gyógyszert tart a fecskendőben, előkészítve az injekciót egy terhes nőnek egy orvosi eljárás során a klinikán, közeli képen
Egészség

Újfajta influenzavariáns jelent meg Magyarországon: még az oltások sem védenek meg mindenkit

Pénzcentrum
2025. november 21. 07:31

Új influenzavariáns jelent meg Európában, amely ellen a jelenlegi oltások csak részleges védelmet nyújtanak, miközben a koronavírus újabb változata is terjed a lakosság körében.  

Egy új influenzavariáns jelent meg Európában, amely ellen a jelenleg elérhető védőoltások csak korlátozott védelmet biztosítanak – nyilatkozta az ATV Híradónak Rusvai Miklós virológus. A szakember szerint a valódi influenzajárvány 2026 elején várható, de előreláthatólag nem lesz olyan súlyos, mint a korábbi években.

Mangó Gabriella háziorvos arról számolt be, hogy jelenleg elsősorban a koronavírus okoz egészségügyi problémákat a lakosság körében. Az úgynevezett "Frankenstein" variáns – amely nevét onnan kapta, hogy több korábbi változat genetikai anyagából tevődik össze – általában enyhe tünetekkel jár, de súlyos szövődmények is kialakulhatnak.

"Most is még az új covid variáns az, ami dívik és az influenza még nem kezdődött el" – fogalmazott Mangó Gabriella. A szakember szerint jelenleg emelkedett esetszámról beszélhetünk: hetente körülbelül 150 ezer ember keresi fel háziorvosát felső légúti panaszokkal, ami a járványos időszakokban tapasztalt betegszám fele.

A háziorvos részletezte a jellemző tüneteket: "Az elmúlt héten olyan tünetekkel jöttek az emberek, hogy vérnyomás-ingadozás. Akinek eddig teljesen stabil vérnyomása volt, fölugrik a vérnyomása, van, akinek nagyon alacsony vérnyomásai lesznek, és utána 2-3 nap múlva jönnek felső légúti hurutos panaszokkal. A tünetek – például a köhögés, torokfájás, orrfolyás – általában nem súlyosak, ugyanakkor több esetben okozott tüdőgyulladást a vírus az elmúlt időszakban. Olykor pedig akár vérrög is kialakulhat azoknál, akik átestek a fertőzésen, főleg, ha véralvadási zavarral küzdenek. Így bármiféle mellkasi panasz vagy nehézlégzés esetén azonnal mentőt kell hívni."

Rusvai Miklós virológus szerint az influenza is megjelent már, de egyelőre alacsony a fertőzöttek száma. A szakértő emlékeztetett, hogy 2025 elején sokan megbetegedtek, ami összefüggésben áll a koronavírus-járvány alatti fokozott védekezéssel: "Amikor maszkot viseltünk, otthoni munkavégzés volt, akkor nem fertőződhettünk influenzavírusssal sem. Tehát a covid elleni védekezés az influenzát is akadályozta. Keletkezett egy immunadósság, amit idén év elején nagyrészt leróttunk."

A virológus hangsúlyozta, hogy az influenza jellemzően januártól márciusig terjed a legintenzívebben, ezért most időszerű beadatni a védőoltást, hogy kialakulhasson a megfelelő védettség. Bár megjelent egy olyan vírustörzs, amelyhez hasonló nincs jelen a jelenlegi vakcinában, a szakember szerint az oltás ezzel szemben is nyújt bizonyos fokú védelmet.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlása szerint különösen fontos az influenza elleni védőoltás a 60 év felettiek, a krónikus légzőszervi, szív- és érrendszeri, illetve anyagcsere-betegségben szenvedők, a csökkent immunitású személyek, valamint a várandós vagy gyermekvállalást tervező nők számára. A kockázati csoportba tartozók térítésmentesen kaphatják meg a vakcinát.

Címlapkép: Getty Images
#egészség #influenza #járvány #egészségügy #vírus #oltás #védőoltás #koronavírus #influenzajárvány #covid-19 #vírusfertőzés

