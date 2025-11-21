Prága és Brno karácsonyi vásárai minden évben magyarok tízezreit vonzzák, 2025-ben azonban nem árt az óvatosság, mivel Csehországban rekordmagasra emelkedett a hepatitis A fertőzések száma.
Újfajta influenzavariáns jelent meg Magyarországon: még az oltások sem védenek meg mindenkit
Új influenzavariáns jelent meg Európában, amely ellen a jelenlegi oltások csak részleges védelmet nyújtanak, miközben a koronavírus újabb változata is terjed a lakosság körében.
Egy új influenzavariáns jelent meg Európában, amely ellen a jelenleg elérhető védőoltások csak korlátozott védelmet biztosítanak – nyilatkozta az ATV Híradónak Rusvai Miklós virológus. A szakember szerint a valódi influenzajárvány 2026 elején várható, de előreláthatólag nem lesz olyan súlyos, mint a korábbi években.
Mangó Gabriella háziorvos arról számolt be, hogy jelenleg elsősorban a koronavírus okoz egészségügyi problémákat a lakosság körében. Az úgynevezett "Frankenstein" variáns – amely nevét onnan kapta, hogy több korábbi változat genetikai anyagából tevődik össze – általában enyhe tünetekkel jár, de súlyos szövődmények is kialakulhatnak.
"Most is még az új covid variáns az, ami dívik és az influenza még nem kezdődött el" – fogalmazott Mangó Gabriella. A szakember szerint jelenleg emelkedett esetszámról beszélhetünk: hetente körülbelül 150 ezer ember keresi fel háziorvosát felső légúti panaszokkal, ami a járványos időszakokban tapasztalt betegszám fele.
A háziorvos részletezte a jellemző tüneteket: "Az elmúlt héten olyan tünetekkel jöttek az emberek, hogy vérnyomás-ingadozás. Akinek eddig teljesen stabil vérnyomása volt, fölugrik a vérnyomása, van, akinek nagyon alacsony vérnyomásai lesznek, és utána 2-3 nap múlva jönnek felső légúti hurutos panaszokkal. A tünetek – például a köhögés, torokfájás, orrfolyás – általában nem súlyosak, ugyanakkor több esetben okozott tüdőgyulladást a vírus az elmúlt időszakban. Olykor pedig akár vérrög is kialakulhat azoknál, akik átestek a fertőzésen, főleg, ha véralvadási zavarral küzdenek. Így bármiféle mellkasi panasz vagy nehézlégzés esetén azonnal mentőt kell hívni."
Rusvai Miklós virológus szerint az influenza is megjelent már, de egyelőre alacsony a fertőzöttek száma. A szakértő emlékeztetett, hogy 2025 elején sokan megbetegedtek, ami összefüggésben áll a koronavírus-járvány alatti fokozott védekezéssel: "Amikor maszkot viseltünk, otthoni munkavégzés volt, akkor nem fertőződhettünk influenzavírusssal sem. Tehát a covid elleni védekezés az influenzát is akadályozta. Keletkezett egy immunadósság, amit idén év elején nagyrészt leróttunk."
A virológus hangsúlyozta, hogy az influenza jellemzően januártól márciusig terjed a legintenzívebben, ezért most időszerű beadatni a védőoltást, hogy kialakulhasson a megfelelő védettség. Bár megjelent egy olyan vírustörzs, amelyhez hasonló nincs jelen a jelenlegi vakcinában, a szakember szerint az oltás ezzel szemben is nyújt bizonyos fokú védelmet.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlása szerint különösen fontos az influenza elleni védőoltás a 60 év felettiek, a krónikus légzőszervi, szív- és érrendszeri, illetve anyagcsere-betegségben szenvedők, a csökkent immunitású személyek, valamint a várandós vagy gyermekvállalást tervező nők számára. A kockázati csoportba tartozók térítésmentesen kaphatják meg a vakcinát.
A világ legnagyobb tudományos áttekintése szerint az ultra-feldolgozott élelmiszerek (UPF) fogyasztása károsítja az emberi test minden főbb szervrendszerét.
Az OECD legfrissebb egészségügyi jelentése szerint Magyarország továbbra is jelentős lemaradással küzd az egészségügyi mutatók terén.
A szigorítást a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemért felelős kormánybiztos is üdvözölte.
A legfrissebb adatok szerint a 45 év feletti magyar férfiak közel fele krónikus betegséggel él.
Több betegtől származó mintában calicivírust és enterotoxin pozitív Staphylococcus aureus baktériumot mutattak ki.
A magvak fogyasztása, tünetmentes időszakban, nem növeli az egyik gyakori vastagbélgyulladás, az ún. divertikulitisz kockázatát, sőt akár enyhén csökkentheti is.
Az EBV-fertőzés rendkívül elterjedt, a felnőttek több mint 90 százaléka átesett rajta élete során.
Több száz gyerek betegedett meg egy budapesti ételmérgezés miatt, a vizsgálatok calicivírust és Staphylococcus aureust is kimutattak.
A koronavírus örökítőanyagának mennyisége csökkent a hazai szennyvízben.
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.