2025. november 4. kedd Károly
14 °C Budapest
Mikroszkópos víruskép egy csoport covid-19 emberi sejteket fertőző csoportjáról, tudományos illusztráció az új koronavírus világjárvány alapján, a vírus lipidhéj és fehérje tüskék szerkezetét mutatja az emberi test belsejében lévő sejt
Egészség

Újrakezdődhet az egész koronavírus-járvány? Ijesztő baktériumot találtak egy denevérben, ilyet már láttunk egyszer

Pénzcentrum
2025. november 4. 11:14

Ismét egy denevérben találtak olyan vírustörzset, ami kísértetiesen hasonlít arra, amely 2019 végén a világméretű járványt okozta.

Egy most felfedezett denevér-eredetű koronavírustörzs olyan funkciót hordoz, amely már korábban is hozzájárult ahhoz, hogy a SARS‑CoV‑2 fel tudott törni az emberi sejteken - erről ír a Gizmodo. A vírus ugyan még nem bizonyítottan terjedt emberről emberre, ám a tanulmány szerint olyan mechanizmusokat használ, amelyek hasonlóak a Covid-19-et okozó vírushoz.

A kutatók azt találták, hogy az új vírus képes az emberi sejtek felszínén található ACE2 (angiotenzin-konvertáló enzim 2) receptort használni belépésre — ugyanazt a receptort, amelyen keresztül a SARS-CoV-2 is hatékonyan fertőz. Bár a vírus jelenleg nem terjed olyan hatékonyan emberi szervezetben, mint a SARS-CoV-2, a felfedezés felhívja a figyelmet a zoonózisos, vagyis az állatról emberre való átvitel kockázataira.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy ez a vírustörzs jelenleg inkább figyelmeztető jel, semmint közvetlen járványt okozó ágens. A tanulmány laboratóriumi környezetben igazolta a sejtfertőző képességet, de nincs bizonyíték arra, hogy emberben is azonosítható lenne vagy ember-ember közötti terjedésre képes lenne. Ez azonban nem csökkenti a jelentőségét: a tudósok szerint további megfigyelés, vírusmonitoring és megelőző intézkedések indokoltak.

A természeti vírusok evolúciója révén olyan variánsok jelenhetnek meg, amelyek részben megegyeznek a korábbi emberi járványt okozó vírusokkal. A mostani felfedezés rámutat arra, hogy a kutatóknak folyamatosan készen kell állniuk az újabb potenciálisan emberi betegséghordozó vírusok azonosítására és elemzésére — még akkor is, amikor az aktuális kockázat alacsonynak értékelhető.
Címlapkép: Getty Images
