A szívhangrendeletet kötelezővé teszi a magzati szívhang bemutatását a terhességmegszakítás előtt álló nőknek.
Újrakezdődhet az egész koronavírus-járvány? Ijesztő baktériumot találtak egy denevérben, ilyet már láttunk egyszer
Ismét egy denevérben találtak olyan vírustörzset, ami kísértetiesen hasonlít arra, amely 2019 végén a világméretű járványt okozta.
Egy most felfedezett denevér-eredetű koronavírustörzs olyan funkciót hordoz, amely már korábban is hozzájárult ahhoz, hogy a SARS‑CoV‑2 fel tudott törni az emberi sejteken - erről ír a Gizmodo. A vírus ugyan még nem bizonyítottan terjedt emberről emberre, ám a tanulmány szerint olyan mechanizmusokat használ, amelyek hasonlóak a Covid-19-et okozó vírushoz.
A kutatók azt találták, hogy az új vírus képes az emberi sejtek felszínén található ACE2 (angiotenzin-konvertáló enzim 2) receptort használni belépésre — ugyanazt a receptort, amelyen keresztül a SARS-CoV-2 is hatékonyan fertőz. Bár a vírus jelenleg nem terjed olyan hatékonyan emberi szervezetben, mint a SARS-CoV-2, a felfedezés felhívja a figyelmet a zoonózisos, vagyis az állatról emberre való átvitel kockázataira.
A szakértők hangsúlyozzák, hogy ez a vírustörzs jelenleg inkább figyelmeztető jel, semmint közvetlen járványt okozó ágens. A tanulmány laboratóriumi környezetben igazolta a sejtfertőző képességet, de nincs bizonyíték arra, hogy emberben is azonosítható lenne vagy ember-ember közötti terjedésre képes lenne. Ez azonban nem csökkenti a jelentőségét: a tudósok szerint további megfigyelés, vírusmonitoring és megelőző intézkedések indokoltak.
A természeti vírusok evolúciója révén olyan variánsok jelenhetnek meg, amelyek részben megegyeznek a korábbi emberi járványt okozó vírusokkal. A mostani felfedezés rámutat arra, hogy a kutatóknak folyamatosan készen kell állniuk az újabb potenciálisan emberi betegséghordozó vírusok azonosítására és elemzésére — még akkor is, amikor az aktuális kockázat alacsonynak értékelhető.
November 1-jével hivatalosan is megkezdődik a téli krízisidőszak, mely a hajléktalanellátó szervezetek számára minden évben a legtöbb odafigyelést és erőforrást igénylő periódus.
A tök nem csupán halloweeni dekoráció, hanem rendkívül értékes és sokoldalú őszi szuperélelmiszer, amely számos egészségügyi előnnyel rendelkezik.
Rendkívüli közleményt adott ki Karikó Katalin: kamugyógyszert hirdetnek a nevében, senki ne dőljön be a csalóknak
A Nobel-díjas professzor közleményében kiemelte: nem fejlesztett ki semmilyen étrendkiegészítőt, sem más gyógyhatásúnak titulált készítményt.
Az Európai Unió szigorítja a kozmetikai és gyógyszeripari termékek összetevőire vonatkozó szabályokat az emberi egészség védelme érdekében.
A Belügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezete szerint 2026 januárjától emelkednek a vérkészítmények térítési díjai.
Újabb halálos vírus csaphat le Európára: már sejtik, honnan kerülhet a kontinensre, ebből még baj lehet
Német szakértők szerint a helyi egészségügyi rendszerek megerősítése nemcsak afrikai, hanem európai érdek is a globális biztonság és az ellátási láncok védelme szempontjából.
Kassai Ilona 97 éves volt.
Országosan minden háziorvosnál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál elérhető és igényelhető a vakcina.
A döntést elsősorban az nehezíti, hogy a tagállamoknak közösen kellene meghatározniuk, melyik időszámítás maradjon véglegesen.
Óvakodj ezeknek a halaknak a fogyasztásától: súlyos mérgezést okozhatnak, sokkoló dolgot mutattak ki
Érdemes nagyon átgondolni, milyen halat vásárolunk, ugyanis egyes fajtákban nem elhanyagolható higanyszintet mutattak ki.
A megfázás, influenza és Covid tünetei gyakran átfedést mutatnak, de vannak jellegzetességek, amelyek segíthetnek a megkülönböztetésben.
Súlyos, ami kiderült ezekről a pirulákról: rengeteg magyar szedi, de ezzel a mellékhatással nem számoltak
Az eredmények jelentős különbségeket mutattak a mellékhatások között, annak ellenére, hogy a legtöbb vizsgálat mindössze nyolchetes gyógyszerhasználatot elemzett.
Kiderült a súlyos igazság a divatos keto-, paleo-, atkins-, és böjti kúrákról: ezért baromi veszélyesek
Megzavarják a hormonrendszert, a mikrobiomra, bélflórára negatívan hatnak, befolyásolják az étvágyat, túlevést.
A hajegyenesítő és -simító termékeket használó nőknél 166 százalékkal magasabb a hasnyálmirigyrák kockázata.
A fogkefék meglepően sok kórokozót tartalmazhatnak, de megfelelő tisztítással és tárolással csökkenthetjük a fertőzésveszélyt.
A metanolmérgezés korai tünetei hasonlíthatnak az alkoholmérgezéshez: hányinger, hányás, szédülés és zavartság jelentkezhet.
A kutatók egy ingyenes online eszközt fejlesztenek, amely segíthet az orvosoknak és betegeknek a megfelelő gyógyszer kiválasztásában.
Október 23-án az ügyeletes gyógyszertárakon túl a 24 órás nyitvatartású, valamint az ünnepnapokon is működő gyógyszertárak állnak majd rendelkezésre.