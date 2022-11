Rengeteg magyar rosszul csinálja: íme a szaunázás titkai, amiket mindenkinek tudnia kellene

Bár testi és mentális egészségünkre köztudottan jótékony hatással van a szaunázás, elsősorban a hideg idő beköszöntével érezzük úgy, hogy szívesen melegednénk fel kívül-beül egy finn szaunában, esetleg egy illóolajos szeánszon. A szaunavilágok látogatottsága ennek megfelelően ősszel és télen ugrik meg látványosan, amikor olyanok is bemerészkednek, akik még sosem voltak, vagy nincs gyakorlatuk a szaunázásban. Nekik kifejezetten hasznos lehet a most következő összeállítás, amelyben egy szaunamester mondja el a legfontosabb tudnivalókat.

Késő ősztől egyre hidegebbek és rövidebbek a nappalok, ezért testünk és lelkünk több melegre és fényre vágyik. Novembertől ezért nemcsak a termálfürdőkről esik több szó, hanem a szaunáról is, amire általában úgy gondolunk, mintha egy jól felfűtött szoba lenne, és nekünk annyi a dolgunk, hogy beülünk. A szaunázásnak azonban megvannak a szabályai, amelyeket nem árt ismerni és betartani – hívja fel a figyelmet Krizonitsné Kaphegyi Zita, a soproni Fagus Hotel spa menedzsere, aki gyakorló szaunamesterként lát most el bennünket hasznos tudnivalókkal és tanácsokkal.

Ezekre figyeljünk oda, ha szaunázunk

Mivel a szaunának különböző típusai vannak, amelyeket különböző hőmérsékletűre fűtenek, és levegőjének páratartalma is eltérő, először is gondoljuk át, melyiket szeretnénk kipróbálni, mennyire vagyunk gyakorlott szaunalátogatók, és mire lehet szükségünk magához a szaunázáshoz. Kezdő és tapasztalt szaunázóként is érdemes figyelembe vennünk a fokozatosság elvét. Nem az a cél, hogy hosszú időt töltsünk el az emelkedett hőmérsékleten, hanem az, hogy tartsuk a pihenőidő, a szaunában töltött idő és a fokozatos hűtés menetét. Az sem mindegy, milyen életkorban és egészségi állapotban vesszük igénybe a feltöltődésnek ezt a formáját – emlékeztet rá a Fagus spa menedzsere. A kezdők először rövidebb ideig, 8-10 percig tartózkodjanak a kabinban. Ha jó a közérzetük, és nem szédülnek a melegben, nyugodtan maradhatnak 15 percig is.

Ennél általánosabb, mindenkire érvényes szabály, hogy szaunázás előtt ne együnk nehéz ételeket, ne igyunk alkoholt, és ne pörgessük fel a pulzusunkat intenzív sporttal. Nyugodt állapotban érkezzünk, zuhanyozzunk le előbb, ügyeljünk a higiéniára, és vigyünk magunkkal vizet a hidratáláshoz, két szaunázás között pedig igyunk és hűsöljünk. Persze olyan praktikus dolgokról se feledkezzünk meg, mint például a fürdőlepedő és a szaunalepedő. Fontos, hogy száraz testtel lépjünk be a szaunába.

Ezért egészséges szaunázni

A szaunázásnak pozitív élettani hatásai vannak, nem csupán a melegedésről és az izzadásról szól. Többek között élénkíti a vérkeringést, felgyorsulnak az anyagcsere-folyamatok, és az izzadás során méreganyagoktól szabadulunk meg. Összességében tehát immunrendszerünk kap egy energialöketet, így javul öngyógyító képességünk, ami például a megfázás ellen is segít. Szintén jótékony hatású, ha hideg fürdővel kombináljuk, mert ilyenkor a tágulástól, majd összehúzódástól regenerálódnak az erek, és a vérkeringés javul. Krizonitsné Kaphegyi Zita szerint azonban fontos a fokozatosság, ne rögtön vessük bele magunkat a hideg vízbe, mert a szerveztünk ugyanúgy hirtelen sokkot kaphat, mintha nyáron felhevült testtel ugranánk a hideg medencébe. Várjunk ezért néhány percet, és inkább válasszuk a hűsítő zuhanyt, kezdve a végtagokkal, a szívtől távoleső területekkel. A szaunázás másik jótékony hatása, hogy rugalmassá teszi a kötőszövetet, feszesíti, fiatalítja a bőrt. Ráadásul mindemellett a meleg hatására az endorfintermelés is beindul, ami enyhíti a stressz okozta tüneteket, javítja a közérzetet.

Így lehet még izgalmasabb a szauna

A szaunázást szeánsszal tudjuk fokozni, ami nemcsak a kezdőknek nyújthat felejthetetlen élményt, hanem a gyakorlottaknak is, hisz szakértő gondoskodik a megfelelő hőmérsékletről, az aromás felöntés jellegéről, így a kabint átjáró illatról is, és természetesen a hangulatról. A képzett szaunamester jól ismeri a különféle illóolajok szervezetre gyakorolt hatását, és azokat értő módon keveri attól függően, hogy a felöntés inkább frissítő, élénkítő vagy nyugtató, esetleg immunrendszert erősítő. Az általában 12-15 perc hosszúságú szeánszok során az aroma elsőként a vegetatív idegrendszerre hat. Az aromával átjárt levegőt törölköző, szaunazászló vagy legyező segítségével mozgatja a program vezetője. Ennek a levegőnek a belélegzése antibakteriális, antivirális hatású

– emeli ki a Fagus spa menedzsere. A testi felüdülés mellett tehát a lélek is felfrissül az élménynek köszönhetően, miközben egy szakember figyel arra, hogy a kabin fokozatosan melegedjen, a vendégek pedig lassanként szokjanak hozzá az emelkedő hőmérséklethez, így garantálva a biztonságot.