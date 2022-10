Indulhat a száraz november: ezt történik a testeddel, ha 30 napig nem iszol alkoholt

Az utóbbi években egyre népszerűbbé vált Magyarországon is a "száraz november", melynek lényege, hogy az adott hónapban az ember nem iszik alkoholt, tudatosan távoltartja magát az italtól. Ez az egyre népszerűbb, afféle böjti időszak sokféle előnnyel jár: amellett, hogy jótékonyan hat az egészségre, regenerál, sok pénzt is meg lehet így spórolni. Nem utolsó sorban pedig az önismeretet is fejleszti: aki száraz novembert tart, megismerheti saját viszonyát az alkoholhoz - mikor gondol rá, mikor hiányzik neki, mennyire függ tőle. Azt is érdemes megfigyelnünk, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben a 30 napos alkoholmegvonás alatt.

Már egy hónap alatt is rengeteg pozitív hatása lehet testünkre, ha tartózkodunk az alkohol fogyasztásától. A hatás természetesen függ attól, hogy aki száraz novembert tart, mennyi alkoholt iszik és milyen rendszerességgel. Azt viszont bárki tapasztalhatja, hogy alkoholfogyasztás nélkül jobban alszik, javul az emlékezőképessége, erősödik az immunrendszere. Az alkoholmegvonás továbbá csökkenti a rák kialakulásának kockázatát, javítja a szív- és érrendszer működését és a fogyást is elősegítheti túlsúly esetén.

Négy hét után javul az immunrendszer és a memória, csökkenhet a testsúly, tisztább lehet a bőr, megszűnnek a hangulatváltozások, a viselkedés is kevésbé impulzív Dr. Lawrence Weinstein, az amerikai addiktológiai központok főorvosa szerint. A szakértő azt is elmondta a Healthline-nak, hogy az alkoholtól való tartózkodásnak neurológiai előnyei is vannak.

Ráadásul, ha valaki tudja tartani a 30 napos megvonást, ez az idő elég, hogy megszakítsa a függőségi ciklust. Ilyenkor, hogyha például nem is tudatosan a stressz, a szorongás oldására használjuk az alkoholt, akkor elkezdünk más megoldási stratégiát kialakítani. Egy hónap már elég ahhoz, hogy megszabaduljunk egy ilyen rossz beidegződéstől, új megoldásokat találjunk. A száraz november után többen dönthetnek tudatosan kevesebb alkoholfogyasztás, vagy akár teljes absztinencia mellett is. Az egy hónapos böjt alatt tapasztalt jótékony hatások arra ösztönözhetik azt, aki betartja az italmegvonást, hogy ezután is egészségesebb életmódot folytasson.

Rengeteget isznak a magyarok, főként a férfiak

Az Eurostat utolsó elérhető, 2019-es adatai szerint a magyarok 29,1 százaléka nem iszik egyáltalán alkoholt, 24,2 százalék ritkábban mint havonta. 21,3 százalék vallotta be, hogy havi rendszerességgel fogyaszt alkoholt, 19,1 százalék minden héten és 6,3 százalék minden hónapban. Ebben javulás történt 2014 óta, mert akkor még 7,3 százalék ivott naponta.

Ami súlyos adat, hogy 2019-ben a 15-24 év közöttieknek 15,7 százaléka ivott heti és 24,5 százaléka havi rendszerességgel. 1,2 százalékuk pedig minden nap! Ennél is riasztóbb, hogy a 65 év feletti korosztályban 10,2 százalék, vagyis minden tizedik magas idős napi szinten fogyaszt alkoholt. Ha pedig a nemek arányát nézzük, a magyar férfiaknak 11,5 százaléka iszik naponta, 28,8 százaléka hetente, míg a nőknek 1,8 százaléka iszik csak napi szinten és 10,4 százalékuk heti rendszereséggel. Valószínűleg a koronavírus járvány, a bezártság, a szorongás, nem javított ezen a helyzeten.

A túlzott alkoholfogyasztás ártalmai

Mi számít túlzott italfogyasztásnak? Alapvetően a várandósok és a fiatalkorúak alkoholfogyasztásánál már egy csepp is a CDC szerint. Megkülönböztetünk mértéktelen ivást és nagyivást is, előbbi azt jelenti, hogy egyhuzamban nagy mennyiségű alkoholt elfogyaszt valaki, utóbbi, hogy egy héten belül rendszeresen fogyaszt sokat. A mértéktelen ivás nőknél egyhuzamban 4 vagy több italtól, férfiaknál 5 vagy több italtól kezdődik. Nagyivónak számít a nők között, aki egy héten 8 vagy több italt elfogyaszt, férfiak között aki heti 15 vagy több italt iszik meg.

Egy adag ital 3,5 deci sörnek, másfél deci bornak, illetve 4 cent röviditalnak felel meg. Tehát egy nő esetében 3 korsó sör egymás után már túlzott ivásnak számít, férfiaknál egy üveg bor. Az is túlzott fogyasztás, ha egy héten egy férfi összességében megiszik 10,5 korsó sört, vagy annál többet.

A túlzott alkoholfogyasztás hosszútávon magas vérnyomást, szívbetegséget, sztrókot, májbetegséget, emésztési problémákat okoz. Nő a mell-, száj-, torok-, nyelőcső-, gége-, a máj-, a vastagbél- és a végbélrák kockázata. Az immunrendszert gyengíti, így hajlamosít a fertőzésekre. Mentális problémákhoz vezethet, szorongás és depresszió alakulhat ki. Hosszútávon pedig alkoholfüggőséghez, alkoholbetegséghez vezet.

Az egészségügyi kockázatokon kívül vannak a túlzott alkoholfogyasztásnak társadalmi és gazdasági hatásai is. Az egészségügyi problémák előbb utóbb anyagi gondot is okozhatnak, a kiadások pedig egyre nőhetnek. A mentális gondok, depresszió a családtól is elszigetelhet, gondot jelenthet a munkahelyen is. Az elszegényedés kockázata rosszabb egészségügyi állapottal nagyobb. Ezekhez a kockázatokhoz nem kell az, hogy valaki alkoholbeteggé váljon, már a rendszeres ivás, vagy az alkalmankénti nagyivás is elég hozzájuk.

Változtatni pedig sosem késő. Első lépésként érdemes lehet megpróbálni a száraz novembert. Hogyha nem sikerül egy hónapig kibírni italfogyasztás nélkül, akkor felül kell vizsgálni a jelenlegi életmódot. Hogyha egészségesebb életet szeretnénk, akkor tovább kell próbálkozni. Ráadásul az alkohol kiiktatásával sokat lehet spórolni is, ami nem utolsó szempont ilyen infláció mellett.