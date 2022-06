Megdőlt a nagy alkohol-tévhit: nem egészségesebb az, aki csak így iszik

A túlzott alkoholfogyasztás széles körben ismert probléma itthon, azonban arról kevesen tudnak, hogy milyen hosszú távú egészségügyi következményei lehetnek bizonyos ivási szokásoknak. Lehet, hogy csak átlagos mennyiségű alkoholt fogyaszt el valaki egy héten, de ha ezt egy alkalommal teszi, az később komolyan kihathat a mentális és fizikai egészségére. Összegyűjtöttük, milyen káros szokásokat érdemes elkerülni, ha az alkoholfogyasztásról van szó.

Sokan gondolják, hogy nem isznak az átlagosnál többet, hiszen néha megisznak egy koktélt, esetleg egy pohár bort a vacsora mellé, és általában csak baráti társaságban vagy a hétvégén gurítanak le pár italt. Ezt pedig valóban a legtöbben normálisnak ítélnék meg, mivel az alkoholfogyasztást általában a heti mennyiség alapján mérik. Most a CNN cikke alapján gyűjtöttük össze, melyek azok a veszélyes alkoholfogyasztási szokások, melyeket érdemes elkerülnünk.

Sokan hiszik azt tévesen, hogy a mértékletes alkoholfogyasztás nem káros az egészségre, attól függetlenül, mennyit isznak alkalmanként”

– nyilatkozta a CNN-nek Rudolf Moos, a Stanfordi Egyetem pszichiátria professzora. Nem mindegy azonban, hogy mennyi az annyi: több mint öt ital elfogyasztása rövid időn belül már nagy ivászatnak számít, és egy friss kutatás arra mutatott rá, hogy a 30 feletti korosztálynál gyakori, hogy egy hétvégén bőven túllépik ezt a mennyiséget.

Ennek pedig megvannak a kockázatai:nagyjából ötször gyakrabban fordulnak elő alkohollal kapcsolatos gondok azoknál, akik így isznak. Például könnyebben sérülnek meg fizikailag, mentális problémákat tapasztalnak, és egyre többet kell inniuk, hogy ugyanazt a szintet elérjék. Az alkohol kihathat a munkavégzésünkre, a tanulásukra és a gyerekeikkel töltött időre – mondta el a tanulmány társszerzője, Charles Holahan pszichológus.

Ezt azt jelenti, hogy ha valakinek a teljes heti alkoholfogyasztás hét italt jelent szombat este, akkor az nagyobb kockázatnak van kitéve, mint aki naponta iszik meg egy pohárral a vacsora mellé; még akkor is, ha az elfogyasztott mennyiség ugyanaz”

– teszi hozzá Holahan.

Nem csak a fiatalok isznak egyszerre sokat

Az egyszerre történő nagy mennyiségű alkoholfogyasztás általában a fiatalokra jellemző, legalábbis általában náluk ismert ez a szokás, emiatt a korábbi kutatások is a kamaszokra és az egyetemistákra koncentráltak. A statisztikák viszont azt mutatják, hogy 30 felett is bőven vannak nagyivók, ami növekvő problémát jelent; különösen a nők és a 65 év felettiek körében.

A komolyabb ivászatok mértéke a felnőttek körében pedig ritkán tűnik fel az egészségügyi szakértőknek, ugyanis olyanok körében fordul elő, akik általában csak módjával szoktak alkholt fogyasztani – részletezte a problémát Holahan. Éppen emiatt a visszafogott ivók körében ritkán veszik észre ezt a jelenséget.

Különösen a nőknél jelenthet egészségügyi kockázatot a rendszeres ivászat, ugyanis náluk hamarabb, és alacsonyabb mennyiségű alkoholnál jelentkeznek az alkohol okozta egészségügyi problémák. Ezek közé tartozik az agykárosodás, a szívbetegségek, valamint tudományos kutatási eredményekkel bizonyítható, hogy már napi egy ital 5–9%-kal növelheti a mellrák kialakulásának esélyét.

A 65 év feletti korosztálynál az alkoholfogyasztás növekedése különösen aggodalomra ad okot, ugyanis ez sok gyógyszer hatását befolyásolhatja, illetve bizonyos egészségügyi problémákat fel is erősíthet az italozás. Arról nem is bezsélve, hogy így könnyebben elesnek, vagy szenvednek balesetet az idősek.

Hol kezdődnek a gondok?

Egy friss tanulmányban 1 300 ember alkoholfogyasztását követték 9 éven át, a kutatás eredményei pedig arra mutattak rá, hogy az ivászat leggyakrabban olyanoknál fordult elő, akiket egyébként átlagos vagy visszafogott ivóknak találtak. Ugyan a hirtelen, nagyobb mennyiségű alkohol elfogyasztása nem vezet feltétlenül alkoholizmushoz Holahan szerint, de az előbb említett kutatásból az derült ki, hogy nőknél átlagosan heti szinten napi egy, férfiaknál pedig kettő pohár alkoholos ital elfogyasztása, vagy pedig egy alkalommal minimum 5 ital megivása összeköthető volt a 9 évvel később jelentkező alkoholproblémákkal.

„Ezek az eredmények arra mutatnak rá, hogy közbeavatkozásra lehet szükség az átlagos ivóknál is, nem csak azoknál, akik szokásszerűen sokat isznak” – mondta Holahan.

Mire figyeljünk?

Honnan tudjuk megmondani, ha problémánk van az alkohollal? A szakértők szerint intő jel, ha azt vesszük észre, hogy az ivás elkezd hatni a hétköznapjainkra. „Az alkoholizmus azzal definiáljuk, hogy valaki kényszeresen fogyaszt alkoholt annak ellenére, hogy az negatívan hat az emberi kapcsolataira, a munkavégző képességére, vagy bármilyen közösségi szerepére” – írta le a betegséget Dr. Sarah Wakeman toxikológus.

„Figyeljünk arra, hogy akkor is folytatjuk-e az ivást, mikor már érezhetően rossz hatása van a fizikai vagy mentális egészségünkre. Ez nem csak azt jelenti, hogy beteget kell jelentenünk vagy másnaposan dolgozunk” – figyelmeztet Dr. Leena Mittal, mentálhigiénés szakértő.

„Ne feledkezzünk meg a kapcsolatainkról. Több a veszekedés? A hozzánk közel állók aggodalmukat fejezik ki amiatt, hogy megváltoztunk? Megpróbáljuk eltitkolni, hogy iszunk? Ezek mind aggasztó viselkedésformák” – teszi hozzá Mittal. Szintén intő jel, ha anélkül töltünk egy pohár italt, hogy feltűnne. Érdemes figyelni, hogy mekkora egy sztenderd ital: sörnél 3,5 dl, míg bornál 1 dl.

Az emberek észre sem veszik, és óriási adagokat töltenek ki magunknak, így pedig nagyon könnyű abba a hibába esni, hogy hirtelen, nagy mennyiségű alkoholt fogyasztunk el. Figyeljünk arra, hogy ebből ne csináljunk rendszert.

Komoly probléma itthon

Korábban Zacher Gábor toxikológus is arról beszélt a Pénzcentrumnak, hogy nagy fontos a mértékletesség megtartása, ugyanis így is jól érezhetjük magunkat, ráadásul elkerülhetjük a túlzott alkoholfogyasztás egészségügyi kockázatait is. Nálunk egyébként a 2019-es adatok szerint a lakosság 13%-a issza le magát havonta legalább egy alkalommal, jelenleg pedig nagyjából 800 ezerre tehető a magyar alkoholbetegek száma. Zacher Gábor külön felhívta a figyelmet arra, hogy a fiatalok egyre fiatalabban kezdenek el inni, és már az ő körükben is gyakori a hétköznapi alkoholfogyasztás, amiből akár komolyabb függőség is kialakulhat.