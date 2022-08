Mélyen a zsebébe nyúlhat sok szülő ősztől, aki ezt nem tanítja meg a gyerekének: itt hibáznak

Közeledik az iskolakezdés, amely sok szempontból nagy kihívást jelent a magyar szülőknek 2022-ben. Az iskolai étkeztetés drágulása és általában az élelmiszerek drágulása ösztönző lehet, hogy maguk csomagolják gyermekeiknek a tízórait, valamint többet tegyenek a családok az élelmiszerpazarlás ellen. Nem könnyű feladat azonban a szülőknek átállni arra, hogy egészséges, változatos tízórait csomagoljanak nap mint nap. A Pénzcentrum ezért megkereste a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségét annak kapcsán, milyen az egészséges tízórai, milyen életkori szükségletekre kell ügyelni. Mutatjuk azt is, hogy mennyibe kerül otthon tízórait csomagolni, és miért érdemes leszoktatni a gyermekeket is az élelmiszerpazarlásról.

A szeptemberi iskolakezdés nemcsak a gyermekeknek, hanem a szülőknek is új feladatokat jelent. Az előző tanévhez képest az élelmiszerárakban jelentős változás történt, ami nemcsak az otthoni háztartásba, hanem a közétkeztetésbe is begyűrűzött - közölte lapunkkal a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ). A dietetikusok szerint ezért még inkább fontos, hogy gyermekünkkel átbeszéljük az étkezést, tanítsuk meg őket az étel tiszteletére.

"A legfontosabb, hogy milyen étkezést rendelünk a gyermekünknek. Számos iskolában lehetőség van háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna), kétszeri (ebéd, uzsonna) és egyszeri (ebéd) étkezést előfizetni. Ennek megfelelően érdemes átgondolni, hogy kell-e külön tízórait csomagolni. A másik fontos aspektusa a szülői feladatnak, hogy a gyermekeket ne engedjék el reggeli nélkül, hiszen ez az első étkezés, amit kapnak és csak ezt követi a tízórai, ami összetételénél fogva is más, mint a reggeli" - hívta fel a figyelmet Erdélyi Alíz dietetikus, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkára.

Milyen az egészséges, tápláló tízórai?

Az iskolások számára a nap egyik fontos étkezése a tízórai, melyet sokan az iskolai étkeztetés keretében kapnak meg, ahol jogszabályi előírás a változatosság és az illeszkedés az egészséges étrendhez. Azonban sok szülő otthon csomagol gyermekének tízórait, így számukra nagy kihívás jelenthet, hogyan legyen változatos és egészséges is a csomagolt étel.

A tízórai célja, hogy áthidalja a két főétkezés, a reggeli és az ebéd közötti időszakot és megfelelő energiával, tápanyagokkal lássa el a szervezetet, hozzájáruljon a gyermekek szellemi frissességéhez. Hangsúlyos, hogy a tízórai, a reggelit követő étkezés és nem annak a helyettesítésére szolgál. Ezért jó, ha a csomag részét képezi például valamilyen idénygyümölcs, rostos keksszel, vagy ivójoghurt/kefir/kakaó egy korpás vagy teljes kiőrlésű kiflivel, de lehet zöldség- és gyümölcskombináció is, pl. répa, alma. A napi energiaszükségletet figyelembe véve természetesen lehet egy szendvics is zöldségekkel kiegészítve

- hangsúlyozta Erdélyi Alíz, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a praktikusság is fontos, hiszen a gyermekeknek nem sok idejük van a kisétkezésre.

Ez alapján tehát a gyermek életkora és egyéni szükségletei szerint 10-20 dkg gyümölccsel (az őszi idényben a görög- és sárgadinnye, alma, körte, szilva, őszibarack, szőlő, stb.) számolva, (ha a jelenleg érvényes kilós idényárakat a kilós árakat vesszük figyelembe, melyek várhatóan lejjebb mennek ősszel), 30-200 forint lehet a tízóraira jutó napi gyümölcsadag ára. A zöldségek (paprika, paradicsom, uborka, saláta, répa) átlagban valamivel drágábbak, de kevesebb is elég belőlük tízóraira, főként gyümölccsel kombinálva, így az idényzöldség és -gyümölcs kiadásra együttesen napi 200 forintot számítunk.

A KSH által közölt utolsó havi átlagárak alapján (amelyek már mostanra sem aktuálisak, és mi lesz még szeptemberig) egy gyümölcsjoghurt 185 forint volt júliusban átlagosan, 10 dkg trappista 341 forint, 10 dkg felvágott 250 forint, egy zsemle 51 forint, 10 dkg kenyér 67 forint, 10 dkg keksz 100 forint és egy kakaóscsiga 217 forint. Az ötnapi tízórai tehát 2000-2500 forintból jöhet ki átlagosan, ha változatosan kombináljuk a zöldségeket, gyümölcsöket, kekszet, tejtermékeket és pékárukat, szendvicseket. Ez az ár természetesen változhat, a gyermek étvágyától, életkorától, szükségleteitől függően - sőt még az ízlése is döntő lehet abban, mennyibe kerül a csomagolt tízórai.

A nem otthon elkészített, hanem vásárolt tízórai kapcsán a dietetikus véleménye, hogy egészséges tízórai vásárolható készen is, azonban ezt jobb nem a gyermekekre bízni, hanem a szülő vegye meg azt előre.

Természetesen a szülők ideje is véges, de jó, ha célként kitűzik, hogy többször legyen otthoni készítésű tízórai és kevesebbszer vásárolt, illetve ha praktikus szempontokat nézünk, akkor is a szülő vegye meg, és úgy kerüljön be az iskolatáskába a tízórai

- mondta Erdélyi Alíz.

Mi változhat az életkorral?

Az egészséges táplálkozás alapjai minden korosztály számára hasonlóak. Az életkori sajátosságokat természetesen figyelembe kell venni. Ezért alkotta meg a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége felnőtteknek szóló hazai táplálkozási ajánlása mellett, kifejezetten a fiatal korosztályra fókuszáló táplálkozási iránymutatót OKOSTÁNYÉR® 6-17 éveseknek címmel, amely elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Élelmiszertudományi Tudományos Bizottsága és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet ajánlását is.

A 6-17 éves korosztály napi energia- és tápanyagigénye igazán sokrétű, más egy hatéves gyerek kalóriaszükséglete, mint egy kamaszé. Az életkor mellett az igényeket a gyermek neme, fizikai aktivitása és más egyéni tényezők is befolyásolják. Amíg felnőttek és gyerekek napi étkezésének helyes arányai megegyeznek, lényeges különbség van az elfogyasztásra javasolt élelmiszer-mennyiségekben

- magyarázta a szakember. Erdélyi Alíz elmondása szerint az Okostányér honlapjáról letölthető az ajánlás és elérhető egy kalkulátor is, mely életkorra, nemre, fizikai aktivitásra lebontva adja meg, hogy mit jelent pl. 1-1 adag gyümölcs vagy zöldség vagy pékáru.

"Adagok tekintetében legalább 4 adag zöldséget vagy gyümölcsöt, 3 adag gabonafélét ajánlunk naponta. Egy 8 éves, mérsékelten aktív életmódot folytató fiú számára 1 adag zöldség az 8 dkg, 1 adag gyümölcs 9 dkg, 1 adag kenyér 6 dkg, 1 adag sajt 4 dkg. De ha egy gimnazistáról, egy 16 éves fiúról beszélünk akkor 1 adag zöldség és gyümölcs az 18 dkg-18 dkg, 1 adag kenyér 12 dkg, 1 adag sajt 9 dkg" - ismertette példaképpen a dietetikus.

Fontos odafigyelni arra, hogy ahogy a gyermek életkora változik, változnak a szükségletei is. A tízórai adagjának elégnek kell lennie, hogy ebédig legyen az iskolásoknak energiája, viszont ne legyen túl sok sem, mert akkor vagy a tízórait, vagy az ebédet fogja otthagyni a gyermek.



A szülőknek érdemes odafigyelniük a gyermekük igényeire, ne végezze a tízórai a kukában. Ha például előfizet iskolai étkezés keretében tízóraira is és még csomagol is, jó eséllyel nem fog elfogyni az összes étel. Egyeztetni kell a gyermekkel is, mik az igényei, hogy a lehető legkevesebbet pazaroljunk - nevelve ezzel is a következő generációt, hogy az ételt nem szabad pazarolni, és milyen módon lehet a pazarlást elkerülni. A gyermekekre ugyanis nem elég rápirítani, hogy "Afrikában éheznek", hanem rendes magyarázatot kell nekik adni.

Mit tehetnek a szülők és a gyerekek az élelmiszerpazarlás ellen?

Az élelmiszerpazarlás csökkentése több szempontból is fontos. Ennek egyik lépése lehet, ha a szülő tájékozódik a heti étlapról és annak alapján átbeszélik a napi étkezést. Így elkerülhető például, hogy a brokkolis sajtkrémet a gyermek romlott tízórainak tekintse, vagy a sárgarépás, margarinos zsemlét eldobja

- hívta fel a figyelmet a szülők felelősségére a dietetikus, aki szerint a tízórainál érdemes megtudni, hogy az adott iskola részt vesz-e az iskolatej vagy iskolagyümölcs programban és annak megfelelően csomagolni vagy vásárolni a gyermeknek.

"Ha reggelire tejet ivott és tízóraira visz egy vásárolt kakaót kiflivel és az intézményben az iskolatej program keretében aznap még tejet is kap, akkor ez már túl sok és biztos, hogy nem fogja elvenni és meginni vagy rosszabb esetben a kukában végzi az élelmiszer" - magyarázta Erdélyi Alíz. Ugyanez érvényes az iskolagyümölcs esetében is.

Az biztos, hogy a legjobb, ha már gyerekkorban arra nevelik a gyermeket, hogy igyekezzen ne pazarolni az élelmiszert. Amellett, hogy az otthoni étkezések során a szülő igyekszik erre megtanítani gyermekét, érdemes hangsúlyt fektetni arra, hogy az iskolában kapott, elfogyasztott ételt is hasonlóképpen kezelje. A jelenlegi magas élelmiszerinfláció sok családban okozhat anyagi nehézségeket is akár - már csak ezért is érdemes a gyermekeket is takarékosságra nevelni. Nem válik kárukra, ha minél hamarabb megtanulják az élelmiszerek értékét, és hogy hogyan kerülhetik el a pazarlást.