Súlyos orvoshiány van az országban: itt a lista, hátulról kullogunk az EU-ban

A 2020-as adatok szerint hátul kullogunk az ellátásban: 100 ezer emberre mindössze hatvanhat háziorvos jut. Ezzel még mindig nem vagyunk a legrosszabbak az unióban, de a lista hátsó harmadába tartozunk. Benéztünk a számok mögé, és döbbenetes adatokat találtunk - van olyan ország, amely lakosságban és méretben is megegyezik hazánkkal, mégis hatszor annyi háziorvossal rendelkeznek.

Már nem újdonság, hogy a háziorvosok számában rohamos csökkenés van hazánkban, ennek negatív hatásait pedig mi érezzük leginkább, akiknek előbb vagy utóbb szükségünk lenne ellátásra. Folyamatosan jönnek a hírek bezáró vagy szakaszosan nem ügyelő szülészetekről és más szakorvosi rendelőkről, és súlyos az orvoselvándorlás is. Erre még egy lapáttal rátett a 2020 tavaszán hazánkban is kitört COVID-járvány, mely során rengetegszer fordult elő, hogy más szakmabeli orvosoknak kellett a covid-osztályokon szolgálatot teljesíteniük, nem ritkán másfél napos állandó hajtásban. Most megnéztük az európai adatokat, ki hogyan áll a háziorvosok számában.

Több százezer embernek nincs közvetlen ellátása

Az Eurostat nemrég közölte friss adatait arra vonatkozóan, hogy az unió országaiban (valamint Luxemburgban, Svájcban, Norvégiában és Izlandon) hány háziorvos jut 100 ezer emberre. Magyarországon, mint a grafikonon is láthatjuk, csak tavalyelőtt csökkent jelentősen a háziorvosok száma.

Ebben a cikkben a legfrissebb, 2020-as adatokat néztük meg. Ennek alapján is látszik, hogy egy magyarra körülbelül 4 orvos jut, ha még mindig 10 milliós népességgel számolunk, de ezt a lakosságadatot már el kell felejteni. Ez az adat nagyjából egybevág azzal, amelyről lapunk is írt: Magyarországon jelenleg 670 háziorvosi praxis betöltetlen, így pedig több százezer magyar ellátását fenyegeti veszély: őket érintheti leginkább, hogy nem jutnak el időben orvoshoz, illetve inkább el sem indulnak, mert akár több órás utazásba is kerülhet, hogy orvos elé kerüljenek.

Ugyanakkorák és ugyannyian vannak, mégis jobb az ellátottság

Az Eurostat adataiból megvizsgáltunk néhány szomszédos vagy környékbeli országot is, illetve Portugáliát. Utóbbit azért, mert a dél-európai ország azonos méretekkel rendelkezik, mint hazánk: lakossága és területe is közel ugyanakkora, mégis, mint a táblázatból is látszik, 2020-ban csaknem hatszor annyi orvos jutott a vizsgált százezer emberre, mint Magyarországon.

Portugália nem csak nálunk áll sokkal jobban, de ezzel az adattal más uniós országokat is simán kenterbe vert 2020-ban. Megfigyelhetjük, hogy Magyarországon a 2017-ben kezdődött emelkedés tavalyelőttre súlyos csökkenésbe váltott, ez is okozhatja a komoly orvoshiányt - hiába volt több ütemben is béremelés az egészségügyben.

Európában is a lista végén kullogunk

A COVID-járvány azonban nem csak hazánkban okozott orvoshiányt a 2019-es adatokhoz képest. Máshol is megfigyelhető a tencendia, hogy 2020-ban már csökkenés volt a számukban, különösen a közép-európai régió sínylette meg azt, hogy a sokszor túlhajtott orvosok inkább más hivatást válaszottak. Az alábbi grafikonon azokat az orsázgokat mutatjuk be, ahol van elérhető adat 2020-ból.

Portugáliáról fentebb írtunk, a déli ország kenterbe veri a többieket, jónak mondható az orvosok száma. A második helyezett Írországban 187, míg a harmadik Hollandiában 177 orvos jut egy főre. A lista végére ráadásul oda is fértünk az akkor adatok alapján: nálunk csak Bulgária (60,20) állt rosszabbul akkor, de alig előz meg szintén közép-európai Csehország (66,48) is. Görögország 2020-ra vonatkozóan még nem adott le adatokat, egy évvel előtte viszont messze a legrosszabbak voltak az unióban - 44,14 orvos jut 100 ezer emberre, amely a 10 milliónál nagyobb lakosú országban komoly problémákat okoz.