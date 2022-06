Megjelent a magyar majomhimlő-eljárásrend: mutatjuk az új karanténszabályokat

Megjelent a majomhimlő fertőzésre vonatkozó magyar eljárásrend: aki elkapta a betegséget, annak a kiütések elmúltáig karanténban kell maradnia. A szoros kontakjtainak nem kell elkülöníteniük magukat, de 21 napig nekik is figyelniük kell a tüneteket. Az orvosoknak 24 órán belül jelenteni kell a majomhimlő-gyanús eseteket.

Kedden jelentették be, hogy Magyarországon is felbukkant a majomhimlő, az NNK pedig már körbe is küldte az egészségügyi szolgáltatók részére a betegséggel kapcsolatos tudnivalókat, eljárásrendet, járványügyi teendőket - írja a hvg.hu.

A dokumentum felsorolja a jellegzetes tüneteket, tanácsokat is ad az orvosoknak, mi a teendő, ha praxisukban majomhimlő gyanúja merül fel. A betegségre akkor kell gyanakodnia az orvosnak, ha a páciens kiütései más okkal nem magyarázhatók, valamint egyéb tünet is jelentkezik, például 38,5 fok feletti láz, fejfájás, hátfájdalom, fáradtság, a nyirokcsomó gyulladása. Nem meglepő módon az is a betegség gyanúját erősíti, ha az illető 3 héten belül kapcsolatba került majomhimlős beteggel, vagy járt fertőzött országban. Az orvosnak 24 órán belül kell jelentenie a majomhimlő-gyanút, és a betegséget minden esetben laborvizsgálattal kell igazolni.

A betegnek a kiütések teljes gyógyulásáig el kell különítenie magát, kerülnie kell az immunkompromittált személyekkel, továbbá a háziállatokkal való kapcsolatot, és a szexuális kapcsolat is tilos. Szoros kontaktjainak nem kell karanténba vonulni, de a tünetek megjelenésekor értesíteinük kell az orvosukat, emellett 21 napig tartózkodniuk kell a szextől, a szoros fizikai érintkezéstől, illetve a házikedvencekkel való kapcsolattól. Kerülniük kell a gyermekeket, várandós nőket, immunkompromittált személyeket is.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ az anyagban hangsúlyozza, hogy a vírus terjedésének kockázata a nem szoros kontaktusban álló személyek, azaz az átlag lakosság között alacsony, a betegség tünetei általában enyhék, a legtöbb ember néhány héten belül speciális kezelés nélkül is meggyógyul.