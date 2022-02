Meg sem érezték a béremelést ezek a dolgozók: a pótlékok csökkentek, alig kapnak többet

Ötszörösére is nőhet a különbség az orvosok és az ápolók bére között - ezt mondják a Független Egészségügyi Szakszervezetnél. Szerintük a béremelések ellenére sem keresnek annyit a szakdolgozók, mint amennyit az Emberi Erőforrások Minisztériuma állít.

A tárca ugyanis bruttó 500-700 ezer forintos átlagkeresetről ír, a szakszervezet szerint egy ápolónak ilyen alapfizetése nincs. Ráadásul szerintük több kórház úgy gazdálkodja ki a fizetésemelést, hogy közben csökkentik a szakdolgozók bérpótlékait - hangzott el az RTL Hiradóban. Soós Adrianna a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke arrról is beszélt, hogy így akár kevesebb is lehet a bér a béremelés után. Az is előfordulhat, hogy egy orvos ötszörösét keresi a vele együtt dolgozó ápoló alapbérének.