Súlyos riport a magyar COVID-osztályról: "A legszívfacsaróbb, amikor egész családok kerülnek be"

Az RTL Híradó szigorú szabályok mellett forgathatott a kisvárdai Szent Damján kórház COVID-intenzív osztályán. Mint kiderült, a betegek állapota egyik pillanatról a másikra változhat, és volt olyan, hogy egész családok kerültek be. A dolgozók szerint a betegek többsége oltatlan. A főigazgató elmondta, a karácsonyi összejövetelek után náluk is megnőtt a kórházban ápoltak száma, szilveszter után is erre számítanak.

Az RTL Híradó a kisvárdai Szent Damján kórház Covid-intenzívosztályán forgatott, ahova azok a koronavírus-fertőzöttek kerülnek, akiknek leromlott az állapotuk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az osztályon dolgozók szerint a betegek többsége oltatlan, állapotuk pedig pillanatról pillanatra változik: Van olyan betegünk, aki szépen egy hét lélegeztetés után elkezd javulni, van aki viszont erre nem reagál jól - mondta Abriha Dániel rezidens orvos. Jelenleg a kórházban ketten vannak lélegeztetőgépen, mélyaltatásban. A dolgozók szerint a fizikai megterhelés, az állandó készenlét napról napra nehezebb, de a legszívfacsaróbb, amikor egész családok kerülnek be, vagy amikor ismerősüket, egyik kollégájukat kötik gépre. Korábbi időszakban ápoltuk a munkatársunkat. Nem konkrétan intenzíves ápoló volt, de intézményünk dolgozója, és őt sajnos elvesztettük, és ezt végig kellett nézni. Szerintem ezt senki nem heverte ki nálunk - mondta Deák Csilla, az intenzív osztály vezető ápolója. Hegyi Henrik, a kórház főigazgatója szerint a karácsonyi összejövetelek után náluk is megnőtt a kórházban ápoltak száma, és arra számítanak, hogy a szilveszter miatt ismét megemelkedik ez a szám.

