Így kerülheted el a téli depressziót, kiégést: ezekre a tünetekre nagyon figyelj!

Nehéz időszak vár a magyar családokra, a járványhelyzet ugyanis nem csitul, és az ünnepek mellett a téli depresszió is a nyakunkon van. De fel a fejjel, pozitív hozzáállással, és néhány gyakorlati módszerrel elkerülhető a kiégés. Persze a tüneteket érdemes időben felismerni, akár saját magunkról, egy családtagunkról vagy épp közvetlen kollégánkról van szó. Ebben nyújt most segítséget a Pénzcentrum heti podcastjának két vendége: Tóth Zsuzsa, a CIB Bank HR-igazgatója, és Füredi Júlia szervezetpszichológus, HR szakember.

Nincsenek jó híreink, a friss járványügyi-jelentések szerint élesedik a 4. hullám, és az új vírusvariáns, az omikron megjelenése is tovább borzolhatja a kedélyeket. Ha ez nem lenne elég, jönnek az ünnepek, amikor alapból érzékenyebbek vagyunk, és a szezon „népbetegsége”, a téli depresszió is sokak életét keseríti meg.

Na persze teljesen normális dolog időnként aggódni és szorongani, viszont ha ez tartóssá válik, komoly egészségügyi kockázatot jelent, ami hatással van a társas kapcsolatainkra és a munkánkra is. De milyen tünetekre érdemes figyelni? Nos, a WHO hivatalos kiégés-checklistje szerint a kiégés-szindrómát három dimenzió mentén lehet jellemezni (legalábbis munkahelyi környezetben):

energiahiány vagy kimerültség érzése megnövekedett mentális távolságtartás vagy negatív, cinikus érzelmek hatékonyság csökkenése

Te is ki tudnád most pipálni mind a három lehetőséget? Ne aggódj, nem vagy egyedül, és az sem feltétlenül biztos, hogy közel vagy a kiégéshez (vagy, ami rosszabb, már ki is égtél). Hogy miért nem? Nos, mert a WHO klasszifikációja már-már őskövületnek számít, réges-rég eljárt felette az idő.

Ha tehát kíváncsi vagy, milyen most a mentális egészségi állapotod, és milyen gyakorlati módszerekkel tudod rendbe tenni magad, tarts velünk. A Pénzcentrum heti podcastjának két vendége: Tóth Zsuzsa, a CIB Bank HR-igazgatója, és Füredi Júlia szervezetpszichológus, HR szakember.

Figyelem! A Pénzcentrum Podcast korábbi adását, illetve a szintén nemrég indított Első Yard adásait megtaláljátok a Pénzcentrum Podcast-rovatában, illetve a nagyobb Podcast-platformokon is. Jó szórakozást!

