Lépésről lépésre: mutatjuk, mit kell tennie annak, aki koronavírusos tüneteket mutat

A Magyar Orvosi Kamara Háziorvosi Csoportja összeállított egy útmutatót arra az esetre, ha valaki koronavírusos tüneteket mutat. Azt tanácsolják, mielőtt telefonálnánk a feltehetően így is túlterhelt háziorvosnak, mérjünk lázat, vérnyomást, légzésszámot.

A Magyar Orvosi Kamara- légúti panaszok esetére készített egy egyértelműsítő grafikát, ami elmagyarázza, mit érdemes tenni, ha a koronavírus tüneteit véljük felfedezni magunkon - írja az Egészségkalauz. Mielőtt telefonálunk, mérjük meg a lázunkat, hiszen meg fogják kérdezni, hogy van-e lázunk, és ha van rá lehetőségünk, a vérnyomásunkat is mérjük meg még nyugalmi állapotban. Már előre gondoljuk át a tüneteinket, és azt, hogy van-e allergiánk.

Ami kifejezetten fontos információ az az, hogy hányszor veszünk levegőt egy perc alatt - ezt számoljuk meg szintén még a hívás előtt, ugyanis ez az orvos számára fontos adat a Covid betegség megállapításához. Ha van otthon pulzoximétere, akkor az oxigéntelítettség százalékos mértékét is adja az orvosa tudtára. A MOK felhívja arra a figyelmet, hogy a rendelő hívásakor legyünk türelmesek, gondoljunk bele, hogy jó eséllyel nem egyedül mi szeretnénk elérni az orvost.

A tüneteket fogalmazzuk meg a lehető legpontosabban, és azt is, hogy mióta tartanak, ugyanis ezzel is megkönnyítjük az orvos dolgát, és időt spórolunk. Azt is mondjuk el, hogy felvettük-e a Covid elleni oltást, és van-e krónikus betegségünk. A gyógyszerallergiáról, különösen az antibiotikum, valamint a láz-és fájdalomcsillapító allergiáról fontos tudnia az orvosnak. Végül jelezze orvosának azt is, hogy van-e táppénzigénye.