Ezt rengeteg magyar elrontja, amikor orvoshoz megy: az egészségük a tét, mégsem figyelnek

Bár néha a rossz diagnózis az orvoson múlik, nem minden esetben van ez így. Előfordulhat, hogy azért nem volt sikeres a konzultációnk, mert mi követtünk el hibát - még ha nekünk ez fel sem tűnt. Ezekkel a szokásokkal te is az orvosod idegein táncolsz!

Van, hogy a doktor nem veszi komolyan a problémánkat, esetleg félre diagnosztizál bennünket. Ez juttathat minket oda, hogy később nehezebben mondjuk el az orvosnak, hogy mi a baj, esetleg nem valljuk be az összes tünetünket.

Casey Kelley a Case Integrative Health vezetője elmondta a HuffPostnak, hogy nagyon fontos az, hogy a betegek őszinték legyenek, ne szégyelljék a tüneteiket, hiszen ezáltal pontosabb a diagnózis. Emellett azonban több dologgal is meghiúsíthatjuk a sikeres orvosi látogatást.

Az egyik leginkább irritáló probléma az az, ha a beteg a látogatás végén még elmond egy problémát, tünetet, ami sokkal fontosabb, mint a többi. Alicia Shelly belgyógyász elmondta, hogy szerinte ez azért van, mert a páciens ideges és elfelejti a tüneteit, vagy szimplán olyan sok tünete van, amit meg szeretne tárgyalni, hogy a fő tünet a lista végére tolódik.

A vizit 15-30 percig tarthat, ezért fontos, hogy a legnagyobb problémát már az első pillanatban közöljük az orvosunkkal, hogy ezek alapján tudja az időt a megfelelő kérdésekkel, tesztekkel tölteni.

Ezt követi az, ha a beteg egyszerűen nem tudja eldönteni, melyik betegséget, problémát hozza fel. A sok tünet, és probléma miatt az orvosnak nehéz egy dologra fókuszálni. Ezért jobb, ha összeszedjük a gondolatainkat a látogatás előtt, amennyiben pedig több problémánk van, amit szeretnénk átbeszélni, úgy ezt akár az orvossal is tudathatjuk rögtön a vizit elején.

Nagy illetlenség, ráadásul az orvost a munkában is zavarja, ha a páciens a vizit alatt telefonál. Az orvosnak szüksége van a páciens teljes figyelmére, nem csak azért, hogy vele tudjon foglalkozni, hanem hogy a következő páciens idejét is tiszteletben tudja tartani. Ez vonatkozik azokra is, akik késve érkeznek a megbeszélt időpontra, hiszen ez a késés az rendelési sorrendet felboríthatja.

Háziorvosunk azt sem szereti, ha már úgy érkezünk a vizitre, hogy minden tünetegyüttest megkerestünk a neten. Dagny Zhuk, orvos kiemelte:

A páciens nyugodtan kérdezhet, hogy a témát, problémát jobban megértse, viszont fontos, hogy bízzunk az orvos gyakorlatában. Ha egy Google kereséssel mindenki gyógyítható lenne, valószínűleg nem tanultam volna 13 évig, hogy orvos legyek.

Egyszerre csak egy problémával forduljunk orvosunkhoz. Ha általános vizsgálatra van szükségünk, akkor utolsó pillanatban ne kérjük diagnosztikai teszteket, hiszen annak más időpontot kell kérni. A kötelező egészségügyi vizsgálat preventív jellegű, míg amit kezelni kell, azt későbbi időpontokban tudjuk egyeztetni.

Az őszinteség is kulcsszerepet kap a sikeres orvosi látogatásban. Ha szedünk gyógyszert, ezt mindig jelezzük azzal együtt, hogy mekkora dózist kapunk az adott készítményből. Amennyiben alkoholt fogyasztunk, vagy bármilyen más kedélyjavítót, úgy ezt is valljuk be a látogatás alatt. Dr. Zhu hozzátette, hogy ne szégyelljük magunkat, hiszen az orvosunk mindig arra törekszik, hogy a lehető legjobb kezelést kapjuk.

Amennyiben az orvos nem tudja, hogy milyen gyógyszerből pontosan mennyit szedünk, akár a későbbi kezelés sikeressége is elbukhat ezen. Mindig felkészülve érkezzünk az időpontra, a gyógyszereink listájával, valamint a tünetegyüttessel, hiszen ha az orvos először lát minket, úgy még nehezebb számára a diagnózis felállítása.

Sokakat zavar az, ha a páciens egyeztetés nélkül vált doktort, vagy ha nem várta meg a kezelés végét mielőtt váltott volna.

Ezzel az a probléma,hogy az új orvos először fog a pácienssel találkozni. Az előző doktor végig tudta volna követni a kezelést, valamint tisztában van a páciens kórtörténetével. Ha a páciens jelzi, hogy problémája van, úgy ezt is nyugodtan megbeszélhetjük a kezelőorvosunkkal.

- mondta dr. Zhu.

Azonban ha úgy érezzük, hogy orvosunk nem vesz minket komolyan, nem figyel a tüneteinkre, úgy indokolt lehet, hogy olyan szakembert keressünk, akivel jobban tudunk együttműködni.

Amennyiben a páciensnek lehetősége van arra, hogy akár az időponton túl is kereshetjük az orvost kérdéseinkkel, problémáinkkal, úgy bátran használjuk az általa felkínált kommunikációs lehetőséget. Ha bármilyen kérdésünk, aggodalmunk van, úgy ezt akár emailben is elküldhetjük orvosunknak, és ezt követően a következő időponton már több időt tudunk ezekre szánni.

Hazánkban is fontos, hogy amennyiben orvoshoz fordulunk, úgy a legtöbbet hozzuk ki az időpontból, valamint, hogy a figyelem ne olyan problémákra terelődjön, ami nem olyan fontos. Ez különösen jelentős most, hogy egyes településeken kevés a háziorvos, mint ahogy korábban a Pénzcentrum beszámolt erről. Ha odafigyelünk ezekre az apróságokra, úgy orvosunkról nagy terhet vehetünk le, és a diagnosztizálás is sikeresebb lehet.