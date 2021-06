Nyakunkon az igazi kánikula: pontosan ennyi folyadékra van szükséged egy nap

Az elmúlt időszak hozta korlátozottabb élethelyzet majd a hirtelen beköszöntő nyári meleg, szorgos hétköznapok és aktív hétvégi programok könnyen kizökkenthetnek belső egyensúlyunkból. Egyvalamit mindenképp érdemes azonban a korábbi, javarészt ingerszegény környezetnek is a javára írnunk: több időnk maradt befelé figyelni, életmódot váltani, vagy jobb szokásokat kialakítani. Ezeket érdemes átgondolnunk és a nyár folyamán is megtartanunk. Ilyen újdonság lehet például az egészségmegőrzésünkben kulcsszerepet játszó, megfelelő hidratálásra való tudatos odafigyelés: erről beszél a NaturAqua megkeresésére Turcsák Katalin, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének dietetikusa.

„INNI ÉS INNI!” Ez mindannyiunk napi teendő listáján szerepel valamilyen formában, hiszen a csapból is a hidratáció fontossága folyik, de a nagy rohanásban csak ritkán sikerül maradéktalanul eleget tenni eziránti igényünknek. Pedig a szervezetünk megfelelő hidratáltsága nemcsak az egészségünk megőrzését tekintve fontos, hanem a jó közérzet fenntartásához is szükséges, de a teljesítményünk, vagy akár a stressz-szintünk is múlhat azon, hogy eleget iszunk-e.

De miért is fontos ennyire a megfelelő mennyiségű napi folyadékbevitel? Turcsák Katalint, a MDOSZ dietetikusát, okleveles táplálkozástudományi szakembert kérdeztük: „Az emberi test körülbelül 70%-a víz. A víznek többek között szerepe van a vérnyomás és a testhőmérséklet szabályozásában, a salakanyagok kiválasztásában, valamint a sav-bázis egyensúly fenntartásában. A megfelelő hidratálás hozzájárul szerveink optimális működéséhez, ezáltal befolyásolja a fizikai és szellemi teljesítőképességet és az immunrendszer működését. A megfelelő folyadékfogyasztás tehát rendkívül fontos” – magyarázza a víz szervezetünkben betöltött szerepét a szakértő.

Egy 2016/17-es hazai reprezentatív kutatás eredményei szerint már a 11-18 évesek folyadékfogyasztása is elmarad a kívánatostól, sőt, a kor előrehaladtával még csökken is

– folytatja Turcsák Katalin. „Hazai és nemzetközi ajánlások szerint a felnőttek számára javasolt napi folyadékmennyiség nőknél 2 liter/nap, férfiak esetén pedig 2,5 liter/nap, amit részben folyadékfogyasztással, részben megfelelő táplálkozással tudnak fedezni. Az egyéni folyadékszükségletet azonban számos egyéb tényező befolyásolja, mint például az adott személy kora, fizikai aktivitása, egészségi állapota, és a külső hőmérséklet. Kánikulában, illetve intenzív sportolás során – a fokozott izzadás következtében – jelentősen megnő a folyadékszükséglet, ami akár napi plusz 1-2 liter folyadékfogyasztást is indokolhat.”

Kor Napi ajánlott folyadékbevitel 1-3 évesek 1,1-1,3 liter 4-8 évesek 1,6 liter 9-13 éves lányok 1,9 liter 14 év fölött – nők 2,1 liter 14 év fölött – nők 2 liter 14 év fölött – férfiak 2,5 liter

Azoknak, akiknek nehézséget jelent figyelni a napi folyadékpótlásra, talán jó hír, hogy a teljes napi folyadékbevitelbe beszámítandó a nap folyamán elfogyasztott összes ital és élelmiszer (pl. zöldségek, gyümölcsök, illetve a belőlük készült préslevek, smoothiek, turmixok, tejes italok, joghurtok, levesek, szószok, mártások, híg főzelékek) víztartalma is. Sőt, amíg az közismert tény, hogy a változatos étrend segíthet, hogy minden szükséges tápanyagból megfelelő mennyiséghez jusson a szervezetünk, azt kevesen tudják, hogy a változatosság elve a folyadékpótlásban is alkalmazható. A kutatási eredmények alátámasztják, hogy aki naponta többféle italt és ételt fogyaszt, az nagyobb valószínűséggel teljesíti a javasolt napi 2-2,5 liter folyadékbevitelt.

Fontos kiemelni, hogy bár fő a változatosság a folyadékbevitelben is, mégis, a javasolt folyadékpótlás alapja továbbra is a víz, és azon belül egy jó alternatíva lehet a természetes ásványvíz, hiszen azzal egyben fontos ásványi sókat is juttatunk a szervezetünkbe. Azért, hogy szívesebben fogyasszunk vizet, érdemes megtalálnunk a számunkra legfinomabb, legjobb összetételű ásványvizet.

A dietetikus szerint amellett, hogy a minőségi hidratációra odafigyelünk, érdemes ásványi anyagokat, nyomelemeket tartalmazó ételeket és italokat fogyasztanunk, hogy így hozzájárulhassunk a testi-lelki feltöltődésünkhöz, és megtalálhassuk magunkban a változó körülmények közepette is a harmóniát.