Itt a filléres útszéli csodaszer: ez a virág jóval több mint szörp, így használd fel

Idén tavasszal két hét lemaradással nyílik minden, így a bodzavirág is most kezdte el bontogatni a szirmait. Csodálatos illata mellett számos jótékony hatása ismert, és bizony ki ne emlékezne vissza nosztalgiával a gyermekkora mennyei ízű bodza üdítőitalára, szörpjére, amit a nagyi készített a legjobban, és annyit ittunk belőle, hogy majd kipakkadtunk tőle? A legfrissebb hírek, időrendben ITT! De a bodzavirág ennél jóval többet tud, igazi csodaszer, rengeteg mindenre gyógyír lehet, nem mellesleg pedig italként, sőt ételként is mennyei. A bodza a természetgyógyászatban ősidők óta az egyik legkedveltebb és leghatékonyabb gyógynövény. Fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő hatását már az indiánok is alkalmazták, terméséből gyógytea főzetet készítettek, melyet a bőr ápolására, a szem borogatására is használtak. További részletek a cikkben!

Címlapkép: Getty Images

