Budai önkormányzat: amelyik szülő teheti, ne vigye óvodába a gyereket

E-mailben kéri a szülőket a XII. kerületi önkormányzat, hogy bár hétfőtől nyitnak az óvodák, de akár naponta is mérlegeljék, hogy beadják-e gyermeküket. A tájékoztatóban többször is hangsúlyozzák, hogy bár mindent megtesznek, de a 100 százalékos biztonságot nem lehet garantálni, így tényleg csak az a gyerek menjen oviba, akinek elhelyezése sehogy máshogy nem oldható meg.

E-mailen tájékoztatta a szülőket a XII. kerületi önkormányzat arról, hogy hétfőtől újra nyitnak az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatai. Mint írták, bár a Hegyvidéki Önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz a lehető legnagyobb járványügyi biztonság megteremtése érdekében, de a fertőzés esélyét megszüntetni, a százszázalékos biztonságot garantálni nem tudja.

Ezért minden szülőt arra kérünk, felelősen fontolja meg, hogy gyermekét valóban kívánja-e óvodába küldeni. Tudjuk, hogy vannak szülők, akik semmiképpen sem tudják máshogy megoldani a hétköznapokat. De feltételezhető, hogy ilyen kényszerhelyzet nem minden szülő és nem minden gyermek esetében áll fenn. Azok a szülők tehát, akik tehetik, saját maguk, gyermekeik, a többi gyermek és azok szülei biztonsága érdekében inkább tartsák otthon gyermekeiket

- áll az e-mailben, amelyben arra is kérték a szülőket, hogy hőemelkedéssel (37.0), vagy lázzal, továbbá gyanús tünetekkel (köhögés, orrfolyás, izom, ízületi fájdalmak, mellkasi fájdalom stb.) ne vigyék óvodába gyermekeiket, mert az ilyen tünetes gyermekeket ezek az intézmények nem fogadhatják.

A levélben az önkormányzat többször is kihangsúlyozza, hogy csak az a gyerek menjen óvodába, akinek nagyon muszáj, mert máshogy nem megoldható az elhelyezése:

A Hegyvidéki Önkormányzat óvodái természetesen minden olyan kisgyermeket szeretettel fogadnak, akiknek az elhelyezése máshogyan nem oldható meg. Ugyanakkor kérjük, gondosan mérlegelje, akár naponta is, hogy gyermekét beadja-e az óvodába

- hangsúlyozták hozzátéve, hogy a védekezés jelenlegi szakaszában továbbra is fontos a kontaktusok számának csökkentése, illetve minimalizálása.

Ezzel nemcsak saját gyermekét, de saját magát, saját családját, saját személyes kontaktjait, továbbá az összes többi gyermeket, azok szüleit, a szülők kontaktjait, valamint az óvoda dolgozóit és azok családjait is védi. A járványügyi biztonság megteremtésének, illetőleg a járványügyi kockázatok csökkentésének is az eszköze az, hogy az óvodákban csak azok a gyermekek legyenek, akiknek az aznapi elhelyezése sehogy máshogy nem oldható meg

- húzták alá mégegyszer.

Tesztelnek, fertőtlenítenek, de az sem biztos

Emellett arról is tájékoztatták a szülőket, hogy tavaly április óta folyamatosan és rendszeresen tesztelik az óvodai dolgozókat, illetve ellátják intézményeit a szükséges egyéni védőfelszerelésekkel a COVID-fertőzés kiszűrése és a járványügyi biztonság erősítése érdekében. Ennek köszönhetően jelentős mértékben sikerült csökkenteni annak a kockázatát, hogy a fertőzés észrevétlenül szétterjedjen az óvodai közösségekben.

A Hegyvidéki Önkormányzat az óvodák április 19-i megnyitása előtti napokban teszteli az összes óvodai dolgozót, annak érdekében, hogy a lehetőségekhez mérten minél biztonságosabb legyen a nyitás, és csak olyanok állhassanak munkába, akiknek a frissen elvégzett teszt eredménye negatív.

Az elmúlt év, a járvány eddigi három hullámának tapasztalatai azt bizonyították, hogy még így – a rendszeres teszteléssel, az egyéni védőfelszerelések biztosításával és a bevezetett védekező intézkedésekkel – sem lehetett teljes mértékben kivédeni a fertőzést. Ami azt is jelenti, hogy még a legkörültekintőbb és a leggondosabb védekezés mellett sem garantálható az óvodák 100%-os járványügyi biztonsága és fertőzésmentes működése, hiszen bármelyik gyermek és bármelyik dolgozó bármikor, akár észrevétlenül is behozhatja és másoknak átadhatja a vírust még azelőtt, hogy ez az önkormányzat által szervezett rendszeres dolgozói tesztelések során kiderülne a fertőzöttség

- áll a levélben.

"Ma már tény, hogy míg a járvány első hullámában az idősek számítottak veszélyeztetett korosztálynak, mára, a harmadik hullámra a vírussal fertőzöttek átlagéletkora a 30-50 évhez van közelebb. Sajnos az is tény, hogy már gyermekeket is kezelnek kórházban covid-fertőzéssel. Számukra egyelőre nincs védőoltás, így a megszokottnál is nagyobb körültekintés látszik indokoltnak az ő védelmükben" - hangsúlyozta az önkormányzati tájékoztató.