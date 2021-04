10 megdöbbentő ételtitok: jobb, ha tisztában vagy vele, mit tesznek veled ezek a népszerű kaják

A napközbeni fáradtság, erőtlenség erősen kihathat munkahelyi teljesítményünkre és általános közérzetünkre egyaránt. Legtöbben ilyenkor rögtön a kávé, vagy a csoki után nyúlunk, pedig számtalan kevésbé kézenfekvő inni- és ennivaló létezik éberségünk fenntartására. Most megmutatjuk mit fogyassz és mit kerülj, ha álmosság gyötör.

A koronavírus által teremtett helyzetben, a munkatársainktól, rokonainktól, barátainktól jövő egész napos impulzusok nélkül kemény dió folyamatosan ébernek maradni. A napközbeni fáradtságra a legkézenfekvőbb megoldásnak a masszív kávébevitel tűnhet, pedig bizonyos ételek ugyanúgy képesek felpörgetni minket. Sőt!

A szakértők általános tanácsa, hogy érdemes 3-5 óránként bedobnunk valamit. Ez a 3 főétkezés mellé beiktatott napi egy-két nassolást jelent. Fontos ezenkívül törekedni rá, hogy minden étkezésünk fehérjedús legyen és tartalmazzon egészséges zsírokat, valamint rostos ételeket. Az ilyen hasznos tápanyagokat tartalmazó ennivalók azok, amik képesek minket egész nap kirobbanó formában tartani. Mutatjuk hát mely kaják a legnagyobb energiabombák.

A legjobb energiaforrások

A fekete bab

Ez a hazánkban kevésbé elterjedt, de megfizethető alapkaja nem csak finom és sokoldalúan felhasználható, de szuper növényi alapú fehérjeforrás és rostokban, valamint szénhidrátban is gazdag.

A szakértők hozzáteszik, hogy vasban is igen gazdag, ami a hemoglobintermeléshez hozzájárulva kiváló energiaforrássá teszi. A sporttevékenységet űzőknek is kimondottan ajánlják, hisz egy kimerítő edzés után is képes akkora energiatöltetet adni, hogy gond nélkül folytassák napjukat.

A banán

A banán természetes cukor és fruktóztartalmánál fogva gyorssegély lehet, ha kell egy kis plusz energia. Könnyen emészthető, így a bevitt fruktózt szervezetünk igen gyorsan glükózzá alakítja, a véráramba jutva pedig a sejtjeink, különösen az agysejtek, azonnali energiaforrásként tudják azt hasznosítani.

A tojás

Tojást szinte bármivel és bárhogyan elkészítve ehetünk. Akár reggelire, akár ebédre, akár vacsorára. A tojás ráadásul olcsó és tele van fehérjével és hasznos tápanyagokkal, amik felgyorsítják az energia anyagcseréjét és lassítják a cukor felszívódását a véráramban. Pozitív hatásai leginkább szénhidrátdús ételekkel párosítva érvényesülnek, érdemes tehát a reggeli pirítós mellé sütnünk egyet-kettőt.

A víz

Bár a víz kicsit kilóg a listáról, hiszen nem igazán étel, nehéz elkerülni a megemlítését a legfontosabb energiaforrások listázásakor. A kiszáradás egyik legkínzóbb tünete is maga a kimerültség, hiszen az oxigén mozgásának gyorsaságát nagy részben szervezetünk víztartalma szabályozza.

A dietetikusok javaslata szerint érdemes nem csak a szomjúság jeleinek megjelenése után, hanem tudatosan és egész nap vizet fogyasztanunk. Az általános 1.5-2 literes ajánlás nagyon általános, ezért javallott egyéni életvitelünkhöz szabni a folyadékbevitelt és figyelni az árulkodó jelekre. Ha vizeletünk a halványsárgánál sötétebb árnyalatú például valószínű, hogy nem fogyasztunk elég vizet.

A pisztácia

Ha magas fehérjetartalmú és energiadús nasira vágyunk, a pisztáciával nem lőhetünk mellé.

A dekánként 2 gramm fehérjét tartalmazó magféle létfontosságú aminosavak forrása. Ezen felül rostban és telítetlen zsírsavakban is igen gazdag.

Ezeket jobb kerülni

Kávé és energiaital

Vigyázzunk, mikor isszuk meg a napi utolsó kávét, vagy energiaitalt, ugyanis késő délutáni fogyasztásuk könnyen éjszakánk egy részének átvirrasztásához és másnapi kialvatlansághoz vezethet. Ezen felül arra sem árt figyelni, hogyha nagy mennyiségű koffeint fogyasztunk el egyhuzamban, annak élénkítő hatása akár 6-8 órán át is kitarthat. A biztonság kedvéért ezért 8 órával a lefekvés előtt már ne igyunk kávét.

Édesség

A nap közepén kézenfekvő gyors energiaforrásnak tűnhet bedobnunk valami édességet, azonban nem érdemes ilyen célból cukrosat nassolni, ugyanis a pillanatnyi energialöketet a vércukorszintünk csökkenésével párhuzamosan gyors visszaesés követi.

Steakek

Ha érezted már magad fáradtnak egy kiadós steak elfogyasztása után, ismert jelenség áldozata vagy. A nagy adag hússal rengeteg fehérjét és egy csomó zsírt viszel be, a tested pedig csak korlátozott mértékben tudja ezeket hasznosítani, ezért plusz energiát kénytelen felhasználni, miközben próbálja megemészteni és felhasználni a rengeteg fölös fehérjét. Egy kiadós kajálás után ezért érezzük magunkat fáradékonynak és eltelve.

Smoothiek

Egy gyümölcsös smoothie egy egészséges menü, vagy a délutáni nasi remek alternatívájának tűnhet, de ha nem jól válogatjuk meg az összetevőit, könnyen felviheti vércukorszintünket és éhségünket, ezek révén pedig energiaszintünk is leeshet. A smoothieval kapcsolatban fontos tudni, hogy hiányoznak belőlük a természetes növényi rostok, amik felgyorsítanák a növényi cukrok felszívódását. Ez a felgyorsított gyümölcsfogyasztás pedig hirtelen ugrásokhoz vezethet a vércukorszintünket tekintve.

Fagyasztott készételek

Ha elolvassuk néhány fagyasztott készkaja csomagolását, szembetűnő, hogy ezek legtöbbször alacsony kalóriatartalma mellé gyakran magas nátriumtartalom társul. Ez azt jelenti, hogy amellett, hogy nem viszünk be a jóllakáshoz elegendő kalóriát, a nagy mennyiségű nátrium vízvisszatartó hatása révén ezek fogyasztása könnyen puffadáshoz és kimerültséghez vezethet. A dietetikusok szerint érdemes ezért a fagyasztott ételek közül az olyanokat keresni, melyek legalább 450-500 kalóriát tartalmaznak és maximum a napi ajánlott nátriumbevitel 20 százalékát fedezik.