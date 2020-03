Kormányinfó: akár 10-15-ször több fertőzött lehet Magyarországon, mint amennyiről tudunk

Mindenki találgatja, mennyi lehet a tünetmentes fertőzöttek száma. Kb. 10 és 15-szörösre teszik a látend betegek számát - mondta Gulyás Gergely. A Kormányinfón elhangzott, hogy százezres nagyságrendű munkanélkülivel számol a kormány a válság miatt.



A tegnapi kormányülésen egy akut problémát is kezelni kellett, mondta Gulyás Gergely:

az osztrák-magyar határon kialakult helyzet után Magyarország humanitárius folyosót biztosít a román és a bolgár állampolgároknak. Tegnap nap közben elindult a sor, amely Bulgária és Románia irányába várakozott.

A miniszter elmondta, hogy az áruszállítás nem áll le, a tranzitfolyosó pedig csak bizonyos időközönként lesz nyitva - Hegyeshalom este 9-től hajnal 5-ig engedi be a konvolyokat. Új átkelőket nyitottak, rendkívüli helyzetben nap közben is megnyitják Hegyeshalmot.

A következő napokban vélhetően ugrásszerűen meg fog nőni a fertőzöttek száma

- jelentette ki. Hozzátette, a kormány továbbra is közölni fog számokat, de azt nem tudják megmondani, hány tünetmentes fertőzött van. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Németországból rendelt maszkok még nem érkeztek meg, de tudatni fogják a sajtóval, ha itt lesznek a rendelt eszközök.

A tesztek számát növelni kell a miniszter szerint, a fertőzések területi adatai megvannak az operatív törzsnél, de ezeket nem közlik, mert a beazonosíthatóság lehetőségét csökkenti, másfelől pedig a pánikkeltést is kerülni akarják. Senki nem ringathatja magát abba, hogy van az országnak olyan területe, amelyet nem érint a fertőzés - mondta Gulyás.

Egyelőre nem született döntés lakhelyelhagyási tilalomról, egyelőre a biztonság fenntartása érdekében vannak katonák az utcákon.

Minden európai állam megbízottjai elsősorban Kínában próbálnak üzletelni a maszkokkal: jó esélyünk van, hogy ezt mi hozzuk el - mondta Gulyás. Milliós nagyságrendről van szó a miniszter szerint, ennyi érkezhet Kínából.

A gazdaságvédelmi akcióterv kapcsán kijelentette: gondolkodni kell a gazdaság újraindításán. A magyar akciótervről a nagy európai lapok is a legmerészebbként írtak. Kérni fogják az Országgyűlést, hogy hosszabbítsák meg a vészhelyzetet, erről megindultak az egyeztetések.

1070 hotel be fog zárni, a turizmus gyakorlatilag megszűnt magyarországon

- mondta Gulyás Gergely.

Megalakult az önkéntesség munkacsoport, amely koordinálni fogja a jelentkezőket, ezt Révész Máriusz vezeti. A magánkórházak is beszállnak a segítségnyújtásba.

Hitelek, moratórium, ágazatok



A hiteleket nem kell megfizetni az idei évben, ennek kapcsán Gulyás jelezte, ez vonatkozik a babaváróra, ott a 10 éves futamidő nem hosszabbodik meg, csak fizetési kötelezettség nincsen. Ugyanez igaz a diákhitelre. A lakossági hiteleknél a teljtes hiteldíjmutató 5 százalékkal haladhatja meg a jegybanki alapkamatot.

Aki továbbra is fizetné a hitelét, annak valamit tennie kell a banknál: fontos az utólagos egyeztetés és a bankok hozzáállása. A technikai kérdéseket a jegybankkal és az bankszövetséggel dolgozzák ki. Azért nem kell tenni hogy a moratórium beálljon.



Gulyás hozzátette: a hitelek fizetését bármikor abba lehet hagyni.



A bajban lévő ágazatok tekintetében is hoztak speciális szabályokat: a helyiségek bérleti szerződését nem lehet felmondani június 30-ig, júniusig a foglalkoztatottak után nem kell közterheket fizetni - sorolta Gulyás Gergely a Magyar Közlönyben megjelenteket.

Az intézkedések meghosszabbítására is készen állnak, ha úgy kívánja a helyzet.

A munkahelyek kapcsán arról beszélt, az a legfontosabb, hogy azok maradjanak meg, ezért is módosították a munkaügyi szabályokat. Így rugalmasabb munkavégzést biztosíthatnak a vállalatok a leépítések helyett. Lesznek még fontos döntések, amelyek a többi ágazatot is érintok, az MNB-vel együttműködve fogják segíteni a KKV-kat. Felvetette, hogy a 2008-2009-es válságkezelés idején több gyárban bevezették a négynapos munkahetet, "most is lehetnek kreatív megoldások."

A kormány többszázezres nagyságrendű munkanélkülivel számol. Nem meghosszabbítani kell a munkanélküli segély időtartamát, hanem el kell érni hogy 3 hónapnál tovább senki ne legyen munka nélkül.

A kereskedelmi bezárások után a kormány úgy számol, hogy heti szinten ez 140-160 milliárd forintos kiesést jelent. "És akkor még az autógyárak bezárását nem számolom."

Első körben menteni kell a menthetőt, ezt követően jönne intézkedések a KKV-k számára, amelyek "pénzbőséget" teremtenek.

A végrehajtások felfüggesztéséről is tárgyalnak, és a minszter aláhúzta, hogy rövidesen azokat is fel fogják függeszteni.

"A védekezésre van elég pénz, korlátlanul áll lehetőségre" - mondta Gulyás, majd hozzátette, az uniós pénzeket gazdaságélénkítésre költenék.

Mindent megtesznek azért, hogy a diákok le tudjanak májusban érettségizni - jelentette ki a miniszter.

Gyógyszerhiány nincs Magyarországon, igaz, hogy van pár olyan készítmény, amely néhány patikában nem kapható. Ez egyfelől a határon tapasztalt anomáliák miatt vannak, amelyeket most elhárítottak. A miniszter indokoltnak találja, hogy bizonyos termékeknél korlátozásokat vezessenek be a megvásárolható mennyiséget illetően.

A honvédelmi vállalatirányítással kapcsolatban elmondta, ez felügyeletet jelent, ha a normál működés leállni ezeken a helyeken, akkor az állam átvenné a feladatokat, amiben a honvédség szerepet kapna. A 140 cég nem titkos Gulyás Gergely szerint. De a Kormányinfó idején még nem lehetett tudni, melyek ezek a cégek. De a Richter és a MOL beletartozik ebbe a körbe, derült ki.

