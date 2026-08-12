Időzített bomba ketyeg rengeteg magyar otthonban: egyetlen ilyen gép miatt is porrá éghet a lakás

Miközben a magyar lakosság és a vállalatok is jól vizsgáztak a múlt heti energiakrízisben, a helyzet rámutatott arra, hogy a természetesnek vett kényelem rendkívül sérülékeny. A szakértő arra figyelmeztet, hogy a hazai energiahálózat jelentős része elöregedett. Bár a kormány bejelentette a több mint 800 milliárd forintos energiafejlesztési programot, de a villanyórától befelé a hálózat állapotáért és biztonságáért már nem az állam, hanem az üzemeltető, azaz a tulajdonos felel.

„Az elektromos hálózati rendszer rendkívül összetett, része a termelés, az átvitel, a tárolás, a felhasználás, a közületi és a magánfelhasználás. Szinte pengeélen táncol egész Európa” – fogalmazott Baranyi Zoltán, a Bild Elektro cégvezetője.

Elektromosbiztonsági felülvizsgáló szakemberek évek óta hangsúlyozzák, hogy miközben az elektromos eszközök száma rohamosan nő a háztartásokban, a magyarországi lakóingatlanok jelentős részének villamos hálózata továbbra is a 70-es, 80-as évek szintjén ragadt.

„A legtöbb ember számára az áram természetes adottság, megnyomom a kapcsolót és világít a lámpa. Azonban a modern életvitel – az indukciós főzőlapok, klímák, játékkonzolok és elektromos autók elterjedése – olyan terhelést ró a régi hálózatokra, amelyre azok nem alkalmasak. Egy átlagos modern konyha energiaigénye össze sem hasonlítható a 20 évvel ezelőttivel” – emlékeztetett a szakértő.

A rendszer, amelyhez évtizedek óta nem kellett hozzányúlni, valójában egy időzített bomba. A felelős érintésvédelmi felülvizsgáló szerint az intő jel éppen az, ha egy 40 éves hálózatról azt állítják, hogy az hibátlanul működik, hiszen ez azt jelenti, hogy soha nem esett át a szükséges modernizáción, így az abban rejlő kockázat napról napra nő.

Baranyi Zoltán kiemelte, hogy a hálózatokat szabványosítani kell, vagyis megfeleltetni a jelenleg érvényben lévő szabványoknak.

„Gyakori hiba, hogy amikor az új berendezések leverik a biztosítékot, a tulajdonosok (vagy nem kellően felelős szerelők) egyszerűen nagyobb kismegszakítóra cserélik azt, de ez életveszélyes, mert a biztosíték feladata a falban lévő vezeték védelme; ha a vezeték nem bírja el a nagyobb áramot, a falban tűz keletkezhet” – figyelmeztetett.

Ki a felelős a biztonságért?

A legtöbben a szolgáltatótól vagy az államtól várják a megoldást, de a jogszabályok egyértelműek: a villanyórától befelé a hálózat állapotáért és biztonságáért az üzemeltető, azaz a tulajdonos felel - írja közleményében a Bild Elektro.

EZ IS ÉRDEKELHET Erről kevesen tudnak, pedig fizeti az egészségpénztár: rengeteg magyar költött fölöslegesen vagyonokat Az iskolakezdés jelentős terhet róhat a családi kasszára, a tanszerek, az iskolatáska és a ruházat mellett ugyanis egyre több háztartásnak kell digitális eszközök beszerzésével is számolni.

„Mindez anyagi felelősséget is jelent, hiszen a biztosítók is egyre gyakrabban tagadják meg a kártérítést elektromos tűz esetén akkor, ha a tulajdonos nem rendelkezik érvényes villamos biztonsági felülvizsgálati dokumentációval” – hangsúlyozta Baranyi Zoltán. „A saját lakásomban én vagyok az üzemeltető, tehát jogilag én felelek a villamos hálózat állapotáért, akkor is, ha az én lakásomban történik a kár” – tette hozzá.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nem elég a villanyszerelő

A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a magánlakásokban általánosan 6 évente kötelező (bizonyos műszaki feltételek mellett) a villamos biztonsági felülvizsgálat. Adásvételkor és bérbeadáskor a szabályozások értelmében minden esetben el kell végeztetni a vizsgálatot. A gyártói előírások szerint pedig az elosztóberendezéseket évente kellene ellenőriztetni szakemberrel!

Fontos különbséget tenni a villanyszerelő és a villamos biztonsági felülvizsgáló között.

„Míg egy szerelő beszerelhet egy konnektort, a hálózat biztonságát és szabványosságát csak speciális képzettséggel és műszerekkel rendelkező szakember validálhatja. A felülvizsgálat során végzett méréseknek reprodukálhatóknak kell lenniük, ami kizárja a helyszíni szemle nélküli, úgynevezett "pecsételős igazolásokat” – hangsúlyozta a cégvezető.

A jövő útja a diverzifikáció

A rendszerszintű problémák mellett az egyén is sokat tehet a biztonságért és a takarékos energiafelhasználásért.

„Érdemes kerülni a nagyfogyasztók használatát a 17:00 és 22:00 óra közötti kritikus időszakban, amikor a napelemek termelése kiesik, és a hálózat terhelése eléri a csúcsot. A hosszú távú megoldást az energiamix jelenti: a hálózat, a napelem és az akkumulátoros tárolás együttes, tudatos használata” – javasolta Baranyi Zoltán.

A szakértő úgy látja, a villamos energia a jövőben egyre inkább mindennapi beszédtémává válik, ahogy az okosmérők és az elektromos fűtési megoldások is egyre inkább részévé válnak életünknek.