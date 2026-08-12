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A színes naplemente alatt, felhők és villamosvezetékek előtt kirajzolódó villamosenergia-oszlop sziluettje
Biztosítás

Időzített bomba ketyeg rengeteg magyar otthonban: egyetlen ilyen gép miatt is porrá éghet a lakás

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 11:35

Miközben a magyar lakosság és a vállalatok is jól vizsgáztak a múlt heti energiakrízisben, a helyzet rámutatott arra, hogy a természetesnek vett kényelem rendkívül sérülékeny. A szakértő arra figyelmeztet, hogy a hazai energiahálózat jelentős része elöregedett. Bár a kormány bejelentette a több mint 800 milliárd forintos energiafejlesztési programot, de a villanyórától befelé a hálózat állapotáért és biztonságáért már nem az állam, hanem az üzemeltető, azaz a tulajdonos felel.

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Az elektromos hálózati rendszer rendkívül összetett, része a termelés, az átvitel, a tárolás, a felhasználás, a közületi és a magánfelhasználás. Szinte pengeélen táncol egész Európa” – fogalmazott Baranyi Zoltán, a Bild Elektro cégvezetője.

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Elektromosbiztonsági felülvizsgáló szakemberek évek óta hangsúlyozzák, hogy miközben az elektromos eszközök száma rohamosan nő a háztartásokban, a magyarországi lakóingatlanok jelentős részének villamos hálózata továbbra is a 70-es, 80-as évek szintjén ragadt.

„A legtöbb ember számára az áram természetes adottság, megnyomom a kapcsolót és világít a lámpa. Azonban a modern életvitel – az indukciós főzőlapok, klímák, játékkonzolok és elektromos autók elterjedése – olyan terhelést ró a régi hálózatokra, amelyre azok nem alkalmasak. Egy átlagos modern konyha energiaigénye össze sem hasonlítható a 20 évvel ezelőttivel” – emlékeztetett a szakértő.

A rendszer, amelyhez évtizedek óta nem kellett hozzányúlni, valójában egy időzített bomba. A felelős érintésvédelmi felülvizsgáló szerint az intő jel éppen az, ha egy 40 éves hálózatról azt állítják, hogy az hibátlanul működik, hiszen ez azt jelenti, hogy soha nem esett át a szükséges modernizáción, így az abban rejlő kockázat napról napra nő.

Baranyi Zoltán kiemelte, hogy a hálózatokat szabványosítani kell, vagyis megfeleltetni a jelenleg érvényben lévő szabványoknak.

„Gyakori hiba, hogy amikor az új berendezések leverik a biztosítékot, a tulajdonosok (vagy nem kellően felelős szerelők) egyszerűen nagyobb kismegszakítóra cserélik azt, de ez életveszélyes, mert a biztosíték feladata a falban lévő vezeték védelme; ha a vezeték nem bírja el a nagyobb áramot, a falban tűz keletkezhet” – figyelmeztetett.

Ki a felelős a biztonságért?

A legtöbben a szolgáltatótól vagy az államtól várják a megoldást, de a jogszabályok egyértelműek: a villanyórától befelé a hálózat állapotáért és biztonságáért az üzemeltető, azaz a tulajdonos felel - írja közleményében a Bild Elektro.

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„Mindez anyagi felelősséget is jelent, hiszen a biztosítók is egyre gyakrabban tagadják meg a kártérítést elektromos tűz esetén akkor, ha a tulajdonos nem rendelkezik érvényes villamos biztonsági felülvizsgálati dokumentációval” – hangsúlyozta Baranyi Zoltán. „A saját lakásomban én vagyok az üzemeltető, tehát jogilag én felelek a villamos hálózat állapotáért, akkor is, ha az én lakásomban történik a kár” – tette hozzá.

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Nem elég a villanyszerelő

A szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a magánlakásokban általánosan 6 évente kötelező (bizonyos műszaki feltételek mellett) a villamos biztonsági felülvizsgálat. Adásvételkor és bérbeadáskor a szabályozások értelmében minden esetben el kell végeztetni a vizsgálatot. A gyártói előírások szerint pedig az elosztóberendezéseket évente kellene ellenőriztetni szakemberrel! 

Fontos különbséget tenni a villanyszerelő és a villamos biztonsági felülvizsgáló között. 

„Míg egy szerelő beszerelhet egy konnektort, a hálózat biztonságát és szabványosságát csak speciális képzettséggel és műszerekkel rendelkező szakember validálhatja. A felülvizsgálat során végzett méréseknek reprodukálhatóknak kell lenniük, ami kizárja a helyszíni szemle nélküli, úgynevezett "pecsételős igazolásokat” – hangsúlyozta a cégvezető.

A jövő útja a diverzifikáció 

A rendszerszintű problémák mellett az egyén is sokat tehet a biztonságért és a takarékos energiafelhasználásért.

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„Érdemes kerülni a nagyfogyasztók használatát a 17:00 és 22:00 óra közötti kritikus időszakban, amikor a napelemek termelése kiesik, és a hálózat terhelése eléri a csúcsot. A hosszú távú megoldást az energiamix jelenti: a hálózat, a napelem és az akkumulátoros tárolás együttes, tudatos használata” – javasolta Baranyi Zoltán.

A szakértő úgy látja, a villamos energia a jövőben egyre inkább mindennapi beszédtémává válik, ahogy az okosmérők és az elektromos fűtési megoldások is egyre inkább részévé válnak életünknek.
Címlapkép: Getty Images
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