Működik a legális klímatrükk: így spórolhatnak rengeteget a legmelegebb napokon a magyarok

A kormány augusztus elején, az önkéntes fogyasztáscsökkentés alatt arra kérte a lakosságot, hogy a hazai áramellátás stabilitása érdekében délután 5 és este 10 óra között próbálják minél kevesebbet használni az elektromos berendezések, különösen a klímák használatát. Szakértők szerint tévhit, hogy azzal spórolhatunk a legtöbbet, ha csak munka után, pár órára kapcsoljuk be a légkondicionálót. A modern berendezések egyenletes, napközbeni működtetése valójában sokkal kevésbé terheli a villamosenergia-hálózatot, mint a felmelegedett lakások esti, maximális fokozaton történő hűtése - számolt be a G7.

Augusztus elején Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is arra kérte a lakosságot és a vállalatokat, hogy 17 és 21 óra között fogják vissza a villamosenergia-fogyasztásukat. A felhívás hátterében az áll, hogy a Duna alacsony vízállása miatt a paksi atomerőmű csökkentett kapacitással működik, miközben a napelemek termelése éppen a délutáni órákban esik vissza. Mivel ilyenkor a lakosság hazaér, és egyszerre kezdi el használni a nagyobb fogyasztású háztartási gépeket, a kereslet könnyen meghaladhatja a kínálatot, ami szélsőséges esetben áramkimaradásokhoz vezethet.

Kapitány István a kérés során külön kiemelte a klímaberendezéseket, és azt javasolta, hogy a lakások hűtését inkább éjszakára vagy a hajnali órákra időzítsük. Bár a légkondicionálók valóban jelentősen megnövelik az otthonok energiaigényét, a szakmai ajánlások ellentmondanak az esti vagy éjszakai halasztott bekapcsolásnak. Antal Mihály és Pécsi István klímaszakértők egybehangzóan állítják, hogy a legrosszabb megoldás az, ha hagyjuk felforrósodni a lakást, majd a munkából hazaérve, a legkritikusabb időszakban kezdjük el azt teljes teljesítménnyel hűteni.

A modern inverteres klímák energiafogyasztása ugyanis nem csupán attól függ, hogy be vannak-e kapcsolva. Ezek a berendezések folyamatosan szabályozzák a kompresszor teljesítményét, és csak a kívánt hőmérséklet fenntartásához szükséges mértékben hűtenek. Így összességében sokkal kevesebb villamos energiát fogyasztanak, ha napközben egyenletes, alacsonyabb vagy közepes terheléssel működnek. Egy olyan ingatlant, amelynek a falai már átmelegedtek, jóval több energiába kerül este lehűteni, mintha a készülék egész nap tartotta volna az állandó hőmérsékletet.

A szakértők szerint az esti csúcsterhelés mérséklése és a takarékosság érdekében érdemes már délelőtt vagy kora délután elkezdeni a hűtést. Ha az ingatlan jól hőszigetelt, délután 5 óra után a klíma akár ki is kapcsolható, vagy elegendő csupán a ventilátor funkciót működtetni. Rosszabb hőszigetelésű lakásoknál a legcélszerűbb megoldás az egyenletes, egész napos hűtés. Jelentős energiát takaríthatunk meg az árnyékolók és redőnyök használatával is, hiszen így a berendezésnek kevesebbet kell hűtenie. A megfelelő hőmérséklet megválasztása szintén elengedhetetlen, mivel 38–40 fokos kánikulában az ideális és egészséges benti hőmérséklet 26–27 fok körül alakul.

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A csúcsidőszaki terhelés elkerülésében a szakértők szerint sokat segíthetnek a modern funkciók. Érdemes kihasználni a Wi-Fi-s távvezérlést, amellyel már a munkahelyről, napközben elindítható a hűtés, valamint az energiatakarékos (eco) üzemmódokat. A nagy áramfelvétellel járó "turbó" fokozatokat ugyanakkor a kora esti órákban ajánlott mellőzni.

A legfrissebb, 2026. augusztusi felhasználói statisztikák alapján a lakosság egyre tudatosabban áll a kérdéshez. Az okosalkalmazások adatai azt mutatják, hogy a jelenlegi hőhullám idején kiugróan megnőtt azoknak a száma, akik előre időzítik a hűtést. Emellett a korábbi évekhez képest többszörösére nőtt azoknak az aránya is, akik okostelefonjukon aktívan nyomon követik a berendezés energiafogyasztását, alkalmazkodva a szélsőséges időjárás és a villamosenergia-hálózat kihívásaihoz.