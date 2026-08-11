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Teljes napfogyatkozás. Napfogyatkozáskor a Hold eltakarja a Napot. Solar eclipse
Otthon

Váratlan dolog okozhatja a legújabb energiakrízist Magyarországon? Holnap este hatalmas fordulat jön - minden egy irányba mutat

Pénzcentrum
2026. augusztus 11. 17:32

Miközben Nagy-Britanniában arra kérik a háztartásokat, hogy a napfogyatkozás idején ne használják a mosó- és mosogatógépeket, a jelenség a magyar napelemek termelését is visszavetheti. Bár itthon nem kértek újabb önkéntes fogyasztáscsökkentést, az esti áramigény növekedése, a paksi blokkok közelmúltbeli leállítása és a tartós szárazság együttesen szűkítheti a hazai villamosenergia-rendszer mozgásterét. 

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Nagy-Britannia legnagyobb lakossági energiaszolgáltatója arra kéri ügyfeleit, hogy szerda este korlátozzák az áramfogyasztásukat. A közel harminc éve nem tapasztalt mértékű napfogyatkozás ugyanis éppen a napi csúcsidőszakban csökkenti drasztikusan a napenergia-termelést, miközben az év ötödik hőhulláma már eleve komoly terhelést ró az európai villamosenergia-rendszerre - számolt be róla a The Guardian.

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Az Octopus Energy arra szólította fel ügyfeleit, hogy szerda este hat és nyolc óra között lehetőség szerint ne kapcsolják be a nagyobb fogyasztású háztartási berendezéseket, például a mosó- és mosogatógépeket. A napfogyatkozás idején a Hold ugyanis Nagy-Britannia egyes részein a Nap felszínének akár 95 százalékát is eltakarhatja, ami rövid idő alatt jelentős visszaesést okozhat a napenergia-termelésben.

A szolgáltató szerint ha elegendő háztartás halasztja későbbre az energiaigényes tevékenységeket, elkerülhető lehet, hogy a villamosenergia-rendszer irányítójának újabb gázerőműveket kelljen bekapcsolnia a kieső napenergia pótlására. Az Octopus ösztönzőt is kínál a fogyasztásukat átütemező ügyfeleknek: a társaság jutalomprogramjában részt vevők egyórányi ingyenes áramfelhasználást kaphatnak a következő hétvégére.

Magyarországon is visszaesik a napelemek termelése

Érdekes kérdés, hogy vajon érinti-e a probléma Magyarországot is, érdemes lehet-e itthon is spórolni az energiával a napfogyatkozás alatt. Mivel a jelenség itthon is látható lesz, ezért a hazai napelemes rendszerek teljesítménye is csökkenni fog, azonban nem olyan drasztikusan, mint Nagy-Britanniában, ahol 90-96 százalékos illetve Spanyolországban, ahol teljes napfogyatkozás lesz holnap este.

Magyarországon ugyanis csak részleges napfogyatkozás lesz, ráadásul az égi jelenség nálunk napnyugtához közel következik be, amikor a napelemek termelése egyébként is gyorsabban csökken. A napenergia-termelés tehát nem a napi csúcsáról zuhan vissza, hanem az esti leállás előtti időszakban mérséklődik tovább. A magyar villamosenergia-rendszer szempontjából ugyanakkor ez sem teljesen közömbös. A napenergia szerepe az elmúlt években látványosan megnőtt a hazai áramtermelésben is.

Az utóbbi hetek önkéntes fogyasztáscsökkentési időszaka is megmutatta, hogy kora este két, egymással ellentétes folyamat zajlik: miközben a napelemek termelése gyorsan visszaesik, a háztartások áramfogyasztása jellemzően emelkedik. Sokan ekkor érnek ugyanis haza a munkából és kezdenek el főzni, mosni, mosogatni, televíziót nézni vagy bekapcsolják a légkondit.

A napfogyatkozás ezt az egyébként is meredek átmenetet teheti valamivel gyorsabbá. Arról azonban nincs nyilvánosan ismert hivatalos magyar becslés, hogy a jelenség pontosan hány megawattnyi napenergia-termelést vonhat el a hazai rendszerből. 

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Bár kisebb mértékben érint minket is a helyzet, a magyar háztartásoknak jelenleg nincs okuk arra, hogy a napfogyatkozás miatt tömegesen kikapcsolják a mosógépeket, mosogatógépeket vagy más nagyobb fogyasztású berendezéseket. Ilyen kérés sem a magyar rendszerirányító, sem az energiaszolgáltatók részéről nem is történt.

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Egyetlen háztartás fogyasztásának elhalasztása ráadásul önmagában gyakorlatilag érzékelhetetlen a több gigawattos magyar villamosenergia-rendszerben. Sok háztartás összehangolt részvétele azonban már számottevő lehetne: ha százezrek egyszerre halasztanák későbbre az elektromos berendezések használatát, az több száz megawattal is mérsékelhetné az adott időszak terhelését. Ehhez azonban szervezett programra, pontos időzítésre és megfelelő ösztönzőkre lenne szükség, ahogy Nagy-Britanniában is. 

A magyar villamosenergia-rendszer is eltér a brittől

A magyar villamosenergia-rendszer szerkezete is eltér a brittől. Magyarországon jelentős szerepet tölt be az atomenergia, ezen belül a Paksi Atomerőmű, emellett az ország rendszeresen importál villamos energiát is. A napelemes termelés átmeneti csökkenése ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy ellátási hiány vagy áramszünet alakul ki. A napfogyatkozás ráadásul előre jelezhető esemény, így a rendszerirányítóknak van idejük felkészülni a napelemes termelés várható változására. 

Azt azonban érdemes észben tartani, hogy a Paksi Atomerőmű három blokkját is le kellett állítani július végén és augusztus elején a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Az 1-es, a 3-as és a 4-es blokk leállása mellett a 2-es blokk tizenegy napon keresztül, 50 százalékos teljesítménnyel üzemelt. A Duna vízállásának kedvező alakulása azóta lehetővé tette a blokk fokozatos felterhelését, a szárazság azonban még nem ért véget, ezért szükség esetén ismét beavatkozhatnak.

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Európa-szerte 9,7 gigawattnyi termelés eshet ki

A napfogyatkozás legerősebb szakaszában, 19:15 és 21:30 között összesen 9,7 gigawattnyi napenergia-termelés tűnhet el átmenetileg az európai villamosenergia-rendszerből. Az Egyesült Királyságban 700 megawatt és 1,3 gigawatt közötti kieséssel számolnak, Spanyolországban pedig akár 5 gigawattnyi napelemes kapacitás termelése is kieshet. A magyarországi hatás ennél lényegesen kisebb lehet, mivel nálunk a napfogyatkozás részleges lesz, és csak az esti órákban éri el az országot, amikor a napelemes termelés amúgy is csökken.

Az európai energiarendszer ugyanakkor már a napfogyatkozás előtt is feszült helyzetben volt. A tartós hőhullámok növelték a légkondicionálók és hűtőberendezések áramigényét, miközben az alacsony folyóvízszintek miatt több atom- és szénerőmű teljesítményét - a paksi mellett például a román erőműét is - vissza kellett fogni vagy teljesen le kellett állítani. A szárazság például Norvégiában is komoly problémákat okozott: a vízerőművek tározóinak szintje harmincéves mélypontra süllyedt. Ez egész Európa számára fontos fejlemény, mivel Norvégia a kontinens egyik meghatározó villamosenergia-exportőre.
Címlapkép: Getty Images
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