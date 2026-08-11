A szárazság miatt pillanatok alatt terjedni kezdett a tűz Tapolca határában. A lángok már több hektáron pusztítanak, és épületeket is veszélyeztetnek.
Váratlan dolog okozhatja a legújabb energiakrízist Magyarországon? Holnap este hatalmas fordulat jön - minden egy irányba mutat
Miközben Nagy-Britanniában arra kérik a háztartásokat, hogy a napfogyatkozás idején ne használják a mosó- és mosogatógépeket, a jelenség a magyar napelemek termelését is visszavetheti. Bár itthon nem kértek újabb önkéntes fogyasztáscsökkentést, az esti áramigény növekedése, a paksi blokkok közelmúltbeli leállítása és a tartós szárazság együttesen szűkítheti a hazai villamosenergia-rendszer mozgásterét.
Nagy-Britannia legnagyobb lakossági energiaszolgáltatója arra kéri ügyfeleit, hogy szerda este korlátozzák az áramfogyasztásukat. A közel harminc éve nem tapasztalt mértékű napfogyatkozás ugyanis éppen a napi csúcsidőszakban csökkenti drasztikusan a napenergia-termelést, miközben az év ötödik hőhulláma már eleve komoly terhelést ró az európai villamosenergia-rendszerre - számolt be róla a The Guardian.
Az Octopus Energy arra szólította fel ügyfeleit, hogy szerda este hat és nyolc óra között lehetőség szerint ne kapcsolják be a nagyobb fogyasztású háztartási berendezéseket, például a mosó- és mosogatógépeket. A napfogyatkozás idején a Hold ugyanis Nagy-Britannia egyes részein a Nap felszínének akár 95 százalékát is eltakarhatja, ami rövid idő alatt jelentős visszaesést okozhat a napenergia-termelésben.
A szolgáltató szerint ha elegendő háztartás halasztja későbbre az energiaigényes tevékenységeket, elkerülhető lehet, hogy a villamosenergia-rendszer irányítójának újabb gázerőműveket kelljen bekapcsolnia a kieső napenergia pótlására. Az Octopus ösztönzőt is kínál a fogyasztásukat átütemező ügyfeleknek: a társaság jutalomprogramjában részt vevők egyórányi ingyenes áramfelhasználást kaphatnak a következő hétvégére.
Magyarországon is visszaesik a napelemek termelése
Érdekes kérdés, hogy vajon érinti-e a probléma Magyarországot is, érdemes lehet-e itthon is spórolni az energiával a napfogyatkozás alatt. Mivel a jelenség itthon is látható lesz, ezért a hazai napelemes rendszerek teljesítménye is csökkenni fog, azonban nem olyan drasztikusan, mint Nagy-Britanniában, ahol 90-96 százalékos illetve Spanyolországban, ahol teljes napfogyatkozás lesz holnap este.
Magyarországon ugyanis csak részleges napfogyatkozás lesz, ráadásul az égi jelenség nálunk napnyugtához közel következik be, amikor a napelemek termelése egyébként is gyorsabban csökken. A napenergia-termelés tehát nem a napi csúcsáról zuhan vissza, hanem az esti leállás előtti időszakban mérséklődik tovább. A magyar villamosenergia-rendszer szempontjából ugyanakkor ez sem teljesen közömbös. A napenergia szerepe az elmúlt években látványosan megnőtt a hazai áramtermelésben is.
Az utóbbi hetek önkéntes fogyasztáscsökkentési időszaka is megmutatta, hogy kora este két, egymással ellentétes folyamat zajlik: miközben a napelemek termelése gyorsan visszaesik, a háztartások áramfogyasztása jellemzően emelkedik. Sokan ekkor érnek ugyanis haza a munkából és kezdenek el főzni, mosni, mosogatni, televíziót nézni vagy bekapcsolják a légkondit.
A napfogyatkozás ezt az egyébként is meredek átmenetet teheti valamivel gyorsabbá. Arról azonban nincs nyilvánosan ismert hivatalos magyar becslés, hogy a jelenség pontosan hány megawattnyi napenergia-termelést vonhat el a hazai rendszerből.
Jöhet újra az önkéntes fogyasztáscsökkentés?
Bár kisebb mértékben érint minket is a helyzet, a magyar háztartásoknak jelenleg nincs okuk arra, hogy a napfogyatkozás miatt tömegesen kikapcsolják a mosógépeket, mosogatógépeket vagy más nagyobb fogyasztású berendezéseket. Ilyen kérés sem a magyar rendszerirányító, sem az energiaszolgáltatók részéről nem is történt.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Egyetlen háztartás fogyasztásának elhalasztása ráadásul önmagában gyakorlatilag érzékelhetetlen a több gigawattos magyar villamosenergia-rendszerben. Sok háztartás összehangolt részvétele azonban már számottevő lehetne: ha százezrek egyszerre halasztanák későbbre az elektromos berendezések használatát, az több száz megawattal is mérsékelhetné az adott időszak terhelését. Ehhez azonban szervezett programra, pontos időzítésre és megfelelő ösztönzőkre lenne szükség, ahogy Nagy-Britanniában is.
A magyar villamosenergia-rendszer is eltér a brittől
A magyar villamosenergia-rendszer szerkezete is eltér a brittől. Magyarországon jelentős szerepet tölt be az atomenergia, ezen belül a Paksi Atomerőmű, emellett az ország rendszeresen importál villamos energiát is. A napelemes termelés átmeneti csökkenése ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy ellátási hiány vagy áramszünet alakul ki. A napfogyatkozás ráadásul előre jelezhető esemény, így a rendszerirányítóknak van idejük felkészülni a napelemes termelés várható változására.
Azt azonban érdemes észben tartani, hogy a Paksi Atomerőmű három blokkját is le kellett állítani július végén és augusztus elején a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Az 1-es, a 3-as és a 4-es blokk leállása mellett a 2-es blokk tizenegy napon keresztül, 50 százalékos teljesítménnyel üzemelt. A Duna vízállásának kedvező alakulása azóta lehetővé tette a blokk fokozatos felterhelését, a szárazság azonban még nem ért véget, ezért szükség esetén ismét beavatkozhatnak.
Európa-szerte 9,7 gigawattnyi termelés eshet ki
A napfogyatkozás legerősebb szakaszában, 19:15 és 21:30 között összesen 9,7 gigawattnyi napenergia-termelés tűnhet el átmenetileg az európai villamosenergia-rendszerből. Az Egyesült Királyságban 700 megawatt és 1,3 gigawatt közötti kieséssel számolnak, Spanyolországban pedig akár 5 gigawattnyi napelemes kapacitás termelése is kieshet. A magyarországi hatás ennél lényegesen kisebb lehet, mivel nálunk a napfogyatkozás részleges lesz, és csak az esti órákban éri el az országot, amikor a napelemes termelés amúgy is csökken.
Az európai energiarendszer ugyanakkor már a napfogyatkozás előtt is feszült helyzetben volt. A tartós hőhullámok növelték a légkondicionálók és hűtőberendezések áramigényét, miközben az alacsony folyóvízszintek miatt több atom- és szénerőmű teljesítményét - a paksi mellett például a román erőműét is - vissza kellett fogni vagy teljesen le kellett állítani. A szárazság például Norvégiában is komoly problémákat okozott: a vízerőművek tározóinak szintje harmincéves mélypontra süllyedt. Ez egész Európa számára fontos fejlemény, mivel Norvégia a kontinens egyik meghatározó villamosenergia-exportőre.
A magyarok többsége elköveti ezt a hibát lakáseladásnál: a legbanálisabb dolgokon csúszik el minden - milliókat lehet bukni rajta
Bár némelyik banálisnak tűnhet, bizony, sok eladó nem figyel oda ezekre a dolgokra.
A vendégpolgárőrök az első szakaszban a rendőrség által meghatározott, közbiztonság szempontjából forrópontnak számító helyszíneken, a fogadó fővárosi polgárőrségek tagjaival közösen látnak el szolgálatot.
Élhetetlenné teszi a magyar városokat a klímaváltozás? Ezt a megoldást találták a kutatók: nem mindenkinek fog tetszeni
Hogyan védekezhetnek a magyar városok a hőség ellen? - erről értekezik egy friss tanulmány.
Ezen a 25 településen lesz szúnyoggyérítés a héten: elszaporodtak az inváziós fajok, muszáj lépni kell
A ház körüli kisebb vizeknél a szervezett biológiai gyérítés nem lehetséges, így csak az emberek odafigyelésével és aktív közreműködésével csökkenthető a szúnyogok terjedése.
A paksi helyzet rámutatott, miért lesz hosszú távon kulcskérdés a termelés, a tárolás és a felhasználás összehangolása.
Panel vagy tégla? Most jól meg kell gondolnia minden vásárlónak és eladónak, mi a következő lépése: súlyos milliók múlhatnak ezen
A panel vevői oldala most egyértelműen jobb helyzetbe került, mert nem csak az árak csökkentek, de nagyobb az alkutér is.
Megtörténtek a zajszintmérések a Sziget Fesztivál első napján: ezt kell elviselniük a lakóknak egy héten át
A fesztiválzaj tekintetében az időjárás is befolyásoló tényező.
Hogy is van ez? Hiába van a fellegekben a lakáshitelek kihelyezése, a lakásvásárlások száma az idei évben elmarad az előző években látott értékektől.
A modern berendezések egyenletes, napközbeni működtetése sokkal kevésbé terheli a villamosenergia-hálózatot, mint a felmelegedett lakások esti hűtése.
Nem örülhetünk sokáig a jó időnek: ebbe a két megyébe már kedden visszatér a pokoli hőség, esőre sincs kilátás
Délután 32, 38 fok várható, az Alföldön lesz a legmelegebb.
Rengetegen kezdenek itt új életet 2026-ban: ezekben a régiókban, városokban még fizetnek is, hogy oda költözz
A legtöbb kezdeményezés mögött ugyanaz a probléma áll: az öregedő társadalom, a fiatalok elvándorlása és a vidéki települések fokozatos kiürülése.
Vége lehet a méregdrága klímaszámlák korának? Meglepő megoldással hűtenék le a felforrósodott városokat
A tetőkről összegyűjtött esővíz célzott felhasználásával csökkenthető a hőhullámos napok száma és mérsékelhető a légkondicionálás iránti igény.
Új módszerrel fosztják ki a gyanútlan lakástulajdonosokat: 600 milliós csalássorozatot állítottak meg az utolsó pillanatban
A nyomozás adatai szerint a bűncselekmény-sorozat már legalább 25 ingatlant érint Csömörön, Szadán és Budapesten.
A nyári hőségben könnyen megugorhat a villanyszámla, ha a háztartási gépeket és a klímát nem tudatosan használjuk.
A miniszterelnök szerint nem társadalmi egyeztetés zajlik az államfő kiválasztásáról, hanem ajánlásokat kértek, és a folyamat a végéhez közeledik.
Bár júliusban még tovább emelkedtek a hirdetési árak, az éves növekedés üteme országosan és Budapesten is mérséklődött.
Megtaláltuk! Ide vonult vissza a világ zajától Demjén Ferenc: lovak, halastó, medence is van a Városliget méretű farmon
"Nekem az életemben, hogy egy ilyen helyen élhetek és egy ilyen helyen pihenhetem ki magam, az nagyon sokat számít. Lelki megnyugvást ad; visszaköltöztem a természetbe."
Újabb rezsicsökkentés élesedik 2026 őszén: tényleg tízezreket spórolhat ezzel sok magyar háztulaj, aki most kivár?
A tűzifa áfája már ősszel 27 százalékról 5 százalékra csökkenhet, ami több százezer magyar háztartás számára jelenthet könnyebbséget.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.