2026. szeptember 21. hétfő Máté, Mirella
16 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyarország, Balaton – sokan szeretnek kerékpározni a strandon és a tó körül, hogy aktív életmódot folytassanak. Vagy egyszerűen csak kerékpárral mennek el a legközelebbi strandra, hogy élvezhessék a nyarat a tónál.
HelloVidék

Örülhetnek a balatoni bringások: régóta várt fejlesztést jelentettek be

HelloVidék
2026. szeptember 21. 15:10

Új, mintegy 2,5 kilométer hosszú kerékpárút épül Balatonbogláron, amely a város szőlőhegyi részét köti majd össze a Balaton-parttal. A fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés a biciklisek számára, és könnyebben elérhető legyen a tópart a település magasabban fekvő részeiről is.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A beruházás a város egyik fontos közlekedési kapcsolatát teremti meg a szőlőhegy és a Balaton között. Az új kerékpáros útvonal nemcsak a helyiek mindennapi közlekedését könnyítheti meg, hanem a Balatonboglárra érkező turisták számára is új lehetőséget jelenthet a település felfedezésére. A fejlesztés különösen azért lehet fontos, mert Balatonboglár területén a szőlőhegyi és a parti városrészek között jelentős szintkülönbség van, miközben a kerékpáros turizmus egyre nagyobb szerepet kap a Balaton környékén - írta a Magyar Építők.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mintegy 2,5 kilométeres szakasz elkészülésével a pincéktől egészen a tópartig vezethet majd biztonságosabb kerékpáros kapcsolat. A beruházás részleteiről, a kivitelezés ütemezéséről és a várható átadásról a projekt előrehaladtával adnak további tájékoztatást.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #Balaton #kerékpár #turizmus #fejlesztés #beruházás #kerékpárút #építés #turisták #hellovidék #kerékpárosok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:32
16:17
16:02
15:53
15:44
Pénzcentrum
Vallott a szakértő a Tisza-kormány lakhatási programjáról: véget érhet a lakáskatasztrófa Magyarországon?
Tombol a fogászati turizmus Magyarországon: százezrek érkeznek évente, nekik ennyiért sem drága egy komoly beavatkozás
Atyaég, egyetlen éjszaka árából vidéki lakást vehetsz: itt költik a tízmilliókat a világ legtehetősebb vendégei
Kényszerlépésre készül az MNB? Mindenki pénztárcáját érintő döntés születhet: erre számíthatunk 2026-ban
Nem várt fordulat a lakáspiacon: hirtelen rengeteg lakóingatlan ára esett be, jár rájuk az állami gigatámogatás
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 21. hétfő
Máté, Mirella
39. hét
Szeptember 21.
ENSZ nemzetközi békenap
Szeptember 21.
A hála világnapja
Szeptember 21.
Alzheimer világnap
Szeptember 21.
A magyar termék napja
Szeptember 21.
A magyar dráma ünnepe
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Hiába a tiltakozás: megjelentek a munkagépek a Balaton-parton, épül a 99 lakásos luxuslakópark
2
2 napja
Egy korszak zárul le a Járai-házaspár életében: végleg megválnának ikonikus otthonuktól - ennyiért árulják a budapesti ingatlant
3
2 napja
Újabb legendás étterem húzza le a rolót: őszintén vallottak arról, mi vezetett idáig
4
2 hete
Mi lesz veled, Hévízi-tó? Bezárt a legendás fürdő főépülete, kongatják a vészharangot a szállásadók
5
2 hete
Eladó a kultikus balatoni borászat: megtaláltuk a hirdetést, még a traktor is jár hozzá
PÉNZÜGYI KISOKOS
Műszakilag becsült érték
taralmában hasonló a káridőponti értékhez. A kifejezést a biztosítási feltételek nem, vagy csak elvétve alkalmazzák, ugyanakkor a kárrendezési munkát végzők gyakorlatában mindennapi szóhasználat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 21. 16:02
Atyaég, egyetlen éjszaka árából vidéki lakást vehetsz: itt költik a tízmilliókat a világ legtehetősebb vendégei
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 21. 13:35
Megindult a forint a hét elején: sorsdöntő lépésre készül az MNB, nagyot szólhat a keddi bejelentés
Agrárszektor  |  2026. szeptember 21. 15:31
Leszakadt az ég: ezt a térséget teljesen elmosta az eső