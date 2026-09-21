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Örülhetnek a balatoni bringások: régóta várt fejlesztést jelentettek be
Új, mintegy 2,5 kilométer hosszú kerékpárút épül Balatonbogláron, amely a város szőlőhegyi részét köti majd össze a Balaton-parttal. A fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés a biciklisek számára, és könnyebben elérhető legyen a tópart a település magasabban fekvő részeiről is.
A beruházás a város egyik fontos közlekedési kapcsolatát teremti meg a szőlőhegy és a Balaton között. Az új kerékpáros útvonal nemcsak a helyiek mindennapi közlekedését könnyítheti meg, hanem a Balatonboglárra érkező turisták számára is új lehetőséget jelenthet a település felfedezésére. A fejlesztés különösen azért lehet fontos, mert Balatonboglár területén a szőlőhegyi és a parti városrészek között jelentős szintkülönbség van, miközben a kerékpáros turizmus egyre nagyobb szerepet kap a Balaton környékén - írta a Magyar Építők.
A mintegy 2,5 kilométeres szakasz elkészülésével a pincéktől egészen a tópartig vezethet majd biztonságosabb kerékpáros kapcsolat. A beruházás részleteiről, a kivitelezés ütemezéséről és a várható átadásról a projekt előrehaladtával adnak további tájékoztatást.
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