Rendkívüli fordulat a háborúban: Putyin órákig tárgyalt az amerikaiakkal, azonnal léptek a felek

Több órán át tárgyalt az orosz–ukrán háború lezárásáról Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Moszkvában Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott és Jared Kushner. A szombati egyeztetéseket követően az amerikai küldöttség ma Kijevben, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatja a megbeszéléseket, miközben a felek a diplomáciai egyeztetésekkel párhuzamosan részlegesen felfüggesztették a fővárosok elleni légicsapásokat.

Az amerikai küldöttséget Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja fogadta, aki béketeremtőként üdvözölte a delegáció tagjait. A diplomáciai program egy három és fél órás munkaebéddel indult, majd este nyolc óra körül a Kremlben folytatódott a tárgyalás Vlagyimir Putyinnal. A több mint három órán át tartó, késő este záruló megbeszélés konkrét eredményeiről egyelőre nem közöltek részleteket, Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó ugyanakkor tartalmasnak, konstruktívnak és rendkívül őszintének nevezte az egyeztetést - írta meg a Portfolio.

Vlagyimir Putyin nehéznek nevezte a jelenlegi helyzetet, ugyanakkor jelezte, hogy az orosz haderő szombat éjfél óta nem támadta Kijevet, és az ukrán fél is jelentősen csökkentette az orosz területekre mért csapások intenzitását. Az orosz elnök három napra függesztette fel az ukrán főváros elleni támadásokat. Bár Kijev egy ennél szélesebb körű, a teljes frontvonalra kiterjedő, háromnapos tűzszünetet javasolt, ezt a Kreml elutasította. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor megerősítette, hogy kész leállítani a tárgyalási folyamatban érintett városok elleni légicsapásokat. Ezt az orosz védelmi tárca ma reggeli jelentése is alátámasztotta, amely szerint Moszkva és környéke ezúttal nem szerepelt az ukrán támadások célpontjai között.

A Fehér Ház tájékoztatása szerint a felek érdemi terveket vitattak meg a következő lépésekről, amelyeket az elkövetkező hetekben hoznak majd nyilvánosságra, és hasonlóan eredményes tárgyalásokra számítanak a mai kijevi találkozón is. Az amerikai küldöttség tagja volt Gene Lange, a pénzügyminisztérium szankciós osztályának megbízott vezetője is, aki az előkészítő megbeszéléseken még jelen volt, a Putyinnal folytatott egyeztetésen viszont már nem vett részt. A gazdasági büntetőintézkedések feloldása egyelőre nincs napirenden, Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter ugyanis a G20-as országok múlt heti találkozóján egyértelművé tette orosz hivatali partnerének, hogy Washington mindaddig fenntartja a szankciókat, amíg Oroszország be nem fejezi a háborút.