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60 milliós bringás paradicsom épült a Balatonnál: országosan is egyedülálló pályarendszert adtak át + Fotók
Új bringás pályarendszerrel bővült a balatonfüredi Forrás Sportpark: egy 800 négyzetméteres, versenyek lebonyolítására is alkalmas pumpapályát is átadtak. A mintegy 60 millió forintos fejlesztés a kezdőktől a haladó bringásokig több korosztálynak kínál lehetőséget a gyakorlásra és a technikai tudás fejlesztésére.
Nem kell többé messzebbre utazniuk azoknak, akik biztonságos körülmények között szeretnék megtanulni vagy gyakorolni a kerékpározás technikai elemeit. A balatonfüredi Forrás Sportparkban szeptember 8-án átadták az új, multifunkcionális bringás pályarendszert, amely a különböző tudásszintű kerékpárosokat is kiszolgálja - írta a Balatonfüred.hu.
A beruházás az Országos Bringapark Program keretében, az Aktív Magyarország támogatásával valósult meg. A fejlesztés teljes összege 59,6 millió forint volt: ebből 35,7 millió forintot az Aktív Magyarország biztosított, a fennmaradó közel 24 millió forintot pedig Balatonfüred önkormányzata tette hozzá saját forrásból.
A fejlesztés a Forrás Sportpark már meglévő kínálatát egészíti ki
A kialakított pályákon a kezdők biztonságos környezetben tanulhatják meg a kerékpározás technikai alapjait, a gyakorlottabb bringások pedig összetettebb pályaelemekkel fejleszthetik a tudásukat. A beruházás egyik kiemelt eleme a 800 négyzetméteres pumpapálya, amely a közlemény szerint mérete és kialakítása miatt versenyek lebonyolítására is alkalmas. A pályarendszerhez emellett egy 900 méteres flow trail és dirt jump ugratók is tartoznak.
A fejlesztés célja nem csupán egy új sportolási lehetőség létrehozása volt. A pályaelemeket úgy alakították ki, hogy a kerékpározás tanulására, gyakorlására és a technikai tudás fejlesztésére egyaránt használhatók legyenek.
A fejlesztéshez kapcsolódóan a Balatonfüredi SC-nél új kerékpáros szakosztály is létrejött
A szakosztály az edzéseket és a kerékpáros oktatást is szervezi, így a sportpark a tervek szerint az utánpótlás-nevelésben és a helyi kerékpáros közösség építésében is szerepet kap.
A pályarendszer egyik fontos előnye, hogy nem kizárólag a tapasztalt bringásoknak készült. A kezdők és a gyerekek számára is kialakítottak olyan részeket, ahol fokozatosan sajátíthatják el a technikai alapokat. A haladók pedig a nagyobb kihívást jelentő pályaelemeket, a pumpapályát és az ugratókat is használhatják.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A fejlesztés a közlemény szerint családbarát helyszínként is működhet: a különböző nehézségű pályák miatt egy családon belül sem feltétlenül kell azonos tudásszinten lenni ahhoz, hogy mindenki találjon magának megfelelő lehetőséget.
Edzésidőben zárva, egyébként szabadon használható
A pályák nem folyamatosan vannak nyitva. A Balatonfüredi SC kerékpáros szakosztályának edzésidőpontjaiban zárva tartanak, ezeken kívül azonban szabadon látogathatók és használhatók, saját felelősségre. A szakosztályhoz kapcsolódó kerékpáros edzéseken elsősorban a gyerekek oktatására helyezik a hangsúlyt. A közlemény szerint a szakosztály már a fejlesztés lezárása előtt megkezdte a munkát, és a jövőben gyermek-kerékpáros oktatásnak, sportkluboknak és közösségi programoknak is helyet adhat a Forrás Sportpark.
A részletes edzésrendről, a csatlakozási lehetőségekről és a pályák lezárt időszakairól a Balatonfüredi SC kerékpáros szakosztálya, illetve a Bringasuli ad tájékoztatást.
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