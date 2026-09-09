A lángok megfékezésén az egyeki önkéntesek mellett több környező település hivatásos tűzoltói dolgoznak közösen.
Ismét a hagymától lesz hangos Makó: Neotonnal és Wellhelloval startol az ország kultikus fesztiválja
Már javában készül Makó a hétvégi nagy bulira: épül a nagyszínpad, sorra állnak fel az árusok sátrai, a főtér pedig lassan fesztiválhangulatba öltözik. Szeptember 11. és 13. között ismét a Hagymafesztiválé lesz a főszerep a Maros-parti városban.
A több mint 30 éves múltra visszatekintő rendezvény idén is ingyenesen látogatható, a programoknak pedig a makói főtér ad otthont. Az idei hagymafesztiválon a koncertek mellett kézműves vásár, családi programok, gasztronómiai különlegességek, főzőverseny és street food is várja a látogatókat. A zenei kínálatra sem lehet panasz: a hétvége fellépői között ott lesz többek között a Wellhello, a Cascada, L.L. Junior és a Neoton Família Sztárjai.
A fesztiválhoz már csütörtökön kapcsolódik szakmai program: a Koronában a hagymatermesztésről és a makói hagyományokról tartanak szakmai tanácskozást. A hivatalos fesztiválnyitás pénteken lesz.
@hagymafesztival
HOLNAP MINDEN KIDERÜL! Már csak 1 nap, és összeáll a kép! Holnap, szeptember 1-jén találkozunk a Korona parkolóban, a Hagymafesztiválos bemelegítő bulin! És hogy miért érdemes ott lenni? Kikerül a HAGYMAFESZTIVÁL TELJES LINEUPJA! Kiderül, ki az utolsó fellépő, aki csatlakozik az idei fesztiválhoz! Nyereményekkel is készülünk, úgyhogy nem érdemes otthon maradni! Ha már most van kedvenced, holnap vedd elő a naptárad, és írd be, mikor kell ott lenned, hogy biztosan ne maradj le róla! Mi már nagyon készülünk… Ti ott lesztek? Korona parkoló Szeptember 1. Holnap találkozunk - és végre mindenre fény derül!♬ eredeti hang - Hagymafesztivál Makó
Idén egy újdonságra is érdemes figyelni: a gasztroárusoknál bevezetik a Festipay rendszert
A fesztiválkártyára bankkártyával vagy készpénzzel is lehet pénzt tölteni, de a gasztrohelyeken természetesen bankkártyával is lehet majd fizetni. Aki hétvégén Makóra indul, annak érdemes a közlekedési változásokkal is számolnia, a fesztivál miatt ugyanis több útszakaszt és parkolót lezárnak a belvárosban.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A főtéren viszont már minden a hétvégi bulira készül – hamarosan megtelik élettel a Hagymafesztivál. Péntektől vasárnapig jöhet a zene, a bogrács és a fesztiválhangulat.
Pattanásig feszült a hangulat Debrecenben: kivezetéssel fenyegették a lakókat az akkugyár fórumán + Videó
Kivezettetéssel fenyegették a lakosokat, többen pedig ki is maradtak a debreceni akkuügyi közmeghallgatásról. Már a kezdéskor feszült lett a hangulat a szeptember 7-i debreceni fórumon.
260 millióért eladó a Szent György-hegy ismert borászata: 1700-as évekbeli pince, balatoni panoráma és a teljes üzlet is járhat vele.
Nem csak az alma miatt kell aggódni: az idei aszály és hőség a magyar paprikát és paradicsomot sem kímélte. Nagypéter Sándor szerint ősszel dőlhet el,...
Megszólalt Frittmann János: óriási tragédia jön a magyar borvidékeken, 50 éve nem volt ilyen rossz a termés
Az elmúlt 40-50 év leggyengébb szőlőtermése várható idén Magyarországon a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke szerint.
Szennyezett a csapvíz ezen a vidéki településen? Iskolákban, otthonokban is teljes ellenőrzéseket rendeltek el
Újabb vízvizsgálatokat indít Tata önkormányzata, miután több városi intézményben is határérték feletti értékeket mutattak ki.
Magyar Péter bejelentése: óriási vidékfejlesztési program indul, megszüntetnék a megyei közgyűléseket
Magyar Péter miniszterelnök bejelentette a Szent István Vidékfejlesztési Program elindítását.
Fürdővízzel is locsolhatunk a kertben? A hazai szakember szerint ezt kell tudni, ha spórolnánk a vízzel
Mi a helyzet a fürdővízzel, a kézmosással vagy éppen a mosogatóvízzel? Locsolhatunk vele a kertben?
Vége a nyárnak, de a Balaton fővárosa nem áll le: Zorán, Stohl András és Hernádi Judit is itt bukkan fel
A nyár után sem csendesedik el Keszthely kulturális élete: a következő hónapokban táncelőadások, dzsessz- és komolyzenei koncertek, színházi vendégjátékok és könnyűzenei programok várják a közönséget.
Új wellness- és gyógyászati részleggel bővül a Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont: a korábbi nyári öltözők helyén már zajlik a munka. Új
Gólöröm helyett: vaddisznók randalíroztak a balatoni focipályán, veszélybe kerültek a meccsek is + Fotók
Szomorú látvány fogadta szombat reggel a Balatonalmádi Sportközpont munkatársait: vaddisznók jutottak be éjszaka a területre, és több helyen feltúrták az élőfüves labdarúgópályát.
Nem mindennapi veszélyre figyelmeztetik a kirándulókat az Országos Kéktúra egyik szakaszán. Az elmúlt napokban több alkalommal is lódarazsak támadtak kirándulókra a Romhány és Alsópetény közötti...
Mi lesz a Hévízi-tóval, és mikor újulhat meg a fürdő? Több száz érdeklődő előtt tartottak lakossági fórumot Hévízen, ahol a gyógytó állapotáról is szó volt.
Felfoghatatlan, 1500 milliárdos a kár Magyarországon: tömegével vághatják ki a gyümölcsfákat a kétségbeesett gazdák
„Még nem értük el a szakadék alját” – Bűdi Zsolt szerint szabadesésben van a magyar zöldség- és gyümölcstermesztés: az ágazat helyzete folyamatosan romlik.
Időszakosan kiszáradt az oroszlányi Majki Alsó-tó, a vízszint annyira lecsökkent, hogy a halak életben maradása is veszélybe került.
Tudtátok, hogy a magyar kertek egyik kedvelt cserjéjének, a kerti mályvának a virága ehető, sőt a belőle készített tea még színváltós is lehet?
Van jobb, mint a gulyás: így készül a régi szüretek két elfeledett finomsága, a kanászleves és a kaszakőpogácsa + Receptek
Itt van az ősz, vele együtt pedig lassan a szüreti időszak is. A Cserta menti kanászleves és a kaszakőpogácsa megér egy próbát: egyszerű, laktató zalai...
Kiadták a figyelmeztetést: vaddisznókoca és kismalacai tűntek fel egy vidéki nagyváros körforgalmában
Nem mindennapi jelenetet videóztak Szombathelyen: egy vaddisznókoca több kismalacával együtt szaladt át az oladi körforgalomnál, majd eltűnt az út menti bokrok között.
A nagy szárazság nem várt „leletet” hozott felszínre a szegedi Gumis-tónál: a víz apadásával egyre több régi gumiabroncs vált láthatóvá.
-
BME-s hallgatók ötletei is alakíthatják a jövő intelligens bankját a Gránit Bank pályázatán (x)
Stratégiai partnerséget kötött a BME és a Gránit Bank, AI-ügynökökre épülő hallgatói ötletpályázat indul