Ismét a hagymától lesz hangos Makó: Neotonnal és Wellhelloval startol az ország kultikus fesztiválja

Már javában készül Makó a hétvégi nagy bulira: épül a nagyszínpad, sorra állnak fel az árusok sátrai, a főtér pedig lassan fesztiválhangulatba öltözik. Szeptember 11. és 13. között ismét a Hagymafesztiválé lesz a főszerep a Maros-parti városban.

A több mint 30 éves múltra visszatekintő rendezvény idén is ingyenesen látogatható, a programoknak pedig a makói főtér ad otthont. Az idei hagymafesztiválon a koncertek mellett kézműves vásár, családi programok, gasztronómiai különlegességek, főzőverseny és street food is várja a látogatókat. A zenei kínálatra sem lehet panasz: a hétvége fellépői között ott lesz többek között a Wellhello, a Cascada, L.L. Junior és a Neoton Família Sztárjai.

A fesztiválhoz már csütörtökön kapcsolódik szakmai program: a Koronában a hagymatermesztésről és a makói hagyományokról tartanak szakmai tanácskozást. A hivatalos fesztiválnyitás pénteken lesz.

@hagymafesztival HOLNAP MINDEN KIDERÜL! Már csak 1 nap, és összeáll a kép! Holnap, szeptember 1-jén találkozunk a Korona parkolóban, a Hagymafesztiválos bemelegítő bulin! És hogy miért érdemes ott lenni? Kikerül a HAGYMAFESZTIVÁL TELJES LINEUPJA! Kiderül, ki az utolsó fellépő, aki csatlakozik az idei fesztiválhoz! Nyereményekkel is készülünk, úgyhogy nem érdemes otthon maradni! Ha már most van kedvenced, holnap vedd elő a naptárad, és írd be, mikor kell ott lenned, hogy biztosan ne maradj le róla! Mi már nagyon készülünk… Ti ott lesztek? Korona parkoló Szeptember 1. Holnap találkozunk - és végre mindenre fény derül! ♬ eredeti hang - Hagymafesztivál Makó

Idén egy újdonságra is érdemes figyelni: a gasztroárusoknál bevezetik a Festipay rendszert

A fesztiválkártyára bankkártyával vagy készpénzzel is lehet pénzt tölteni, de a gasztrohelyeken természetesen bankkártyával is lehet majd fizetni. Aki hétvégén Makóra indul, annak érdemes a közlekedési változásokkal is számolnia, a fesztivál miatt ugyanis több útszakaszt és parkolót lezárnak a belvárosban.

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A főtéren viszont már minden a hétvégi bulira készül – hamarosan megtelik élettel a Hagymafesztivál. Péntektől vasárnapig jöhet a zene, a bogrács és a fesztiválhangulat.