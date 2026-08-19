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Vállalkozás

Súlyos problémákat találtak az iváncsai akkugyárban: gigabírságot kapott a dél-koreai cég

Pénzcentrum
2026. augusztus 19. 17:06

Komoly munkavédelmi szabálytalanságokat tárt fel a hatóság az SK On Hungary iváncsai akkumulátorgyárában, amiért százmillió forintos bírságot szabtak ki a vállalatra.

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Százmillió forintos munkavédelmi bírsággal sújtotta a hatóság az SK On Hungary iváncsai akkumulátorgyárát a vizsgálat során feltárt szabálytalanságok miatt. A büntetés összege ugyanakkor eltörpül a vállalat több százmilliárd forintos árbevétele mellett.

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A munkavédelmi hatóság augusztus 13-án szabta ki a büntetést - erről Nagy Ervin, a térségi országgyűlési képviselője számolt be a közösségi oldalán. A politikus tájékoztatása szerint az ellenőrök több munkavédelmi előírás megszegését is megállapították az üzemben tett látogatásuk során.

Bár a százmilliós tétel elsőre jelentősnek tűnhet, a komáromi és iváncsai gyárat működtető vállalat gazdálkodását várhatóan nem rengeti meg. Az SK On Hungary Kft. tavalyi árbevétele ugyanis elérte a 388 milliárd forintot. Ugyan a cég az előző évet végül 110 milliárd forintos adózott veszteséggel zárta, az üzemi eredménye így is megközelítette a 17 milliárd forintos nyereséget.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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