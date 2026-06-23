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Brutális fokozatba kapcsol a kánikula: 38 fok is lehet a hét második felében
A héten fokozatosan erősödik a kánikula Magyarországon, a hétvégére pedig a csapadék is teljesen megszűnik, miközben a hőmérséklet akár a 38 fokot is elérheti. Európa több országában eközben még ennél is extrémebb, halálos áldozatokat is követelő hőség tombol
Kedden a HungaroMet előrejelzése szerint 30-35 fokos meleg mellett a Duna–Tisza közén, valamint a határ menti területeken még előfordulhatnak frissítő záporok és zivatarok. Szerdától azonban határozottan szárazabbra fordul az időjárás, a csapadék kialakulásának esélye minimálisra csökken, így túlnyomóan napos, derült idő várható.
Csütörtökön már szinte felhőtlen lesz az ég, a nappali csúcsértékek pedig 31 és 36 fok között alakulnak. A hétvégéig egyáltalán nem várható eső, így pénteken 37, szombaton és vasárnap pedig már 38 fokos forróságra kell felkészülni. A hazai tavak vize is felmelegedett, így egyre kevésbé nyújtanak enyhülést, a Balaton és a Tisza-tó 26, a Velencei-tó és a Fertő-tó pedig 27 fokos.
Kontinensünk nyugati és déli részén a hazainál is súlyosabb a helyzet. Franciaország egyes területein 40 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, a rendkívüli időjárás miatt már 2700 iskolát zártak be, és a hőségnek eddig három halálos áldozata van az országban.
Nagy-Britanniában négynapos riasztás lépett életbe a várhatóan 38 fokos csúcsértékek miatt, míg Spanyolország egyes tartományaiban éjszaka sem hűlt 30 fok alá a levegő. Az extrém meleg folyamatosan húzódik Belgium és Németország nyugati részei felé is, ahol a következő napokban szintén 31 és 38 fok közötti forróságra számítanak.
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Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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