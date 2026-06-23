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Rendkívüli figyelmeztetés Magyarországra: brutális viharok és tikkasztó hőség tarolhat egyszerre
Több vármegyére is figyelmeztetést adott ki a HungaroMet keddre, miután az ország egy részén zivatarok, viharos széllökések, jégeső és felhőszakadás is kialakulhat. A veszélyjelzések mellett a hőség is kitart, a napi hőmérséklet számos térségben meghaladhatja a 33 Celsius-fokot.
A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a keddi időjárást alapvetően meleg nyári idő jellemzi majd. Az ország nagy részén 25 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet, egyes térségekben pedig a 27 fokot is megközelítheti. Az északi és északkeleti országrészben lehet valamivel mérsékeltebb a felmelegedés.
A várható csúcshőmérséklet többnyire 25 és 33 fok között alakulhat, miközben a napsütést időnként gomolyfelhők zavarhatják. A keleti országrészben nagyobb eséllyel maradhatnak meg a záporok és zivatarok, míg nyugat felől fokozatos javulás várható.
A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a zivatarok környezetében rövid idő alatt jelentősen romolhatnak a látási viszonyok, a hirtelen lezúduló csapadék pedig átmeneti vízátfolyásokat és helyi elöntéseket is okozhat.
Ma még többfelé kell zivatarokra és felhőszakadásokra számítani, a következő napokban azonban egy nyugat felől érkező anticiklon hatására stabilizálódik a légkör.
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