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Rendkívüli figyelmeztetés Magyarországra: brutális viharok és tikkasztó hőség tarolhat egyszerre

Pénzcentrum
2026. június 23. 06:58

Több vármegyére is figyelmeztetést adott ki a HungaroMet keddre, miután az ország egy részén zivatarok, viharos széllökések, jégeső és felhőszakadás is kialakulhat. A veszélyjelzések mellett a hőség is kitart, a napi hőmérséklet számos térségben meghaladhatja a 33 Celsius-fokot.

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A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a keddi időjárást alapvetően meleg nyári idő jellemzi majd. Az ország nagy részén 25 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet, egyes térségekben pedig a 27 fokot is megközelítheti. Az északi és északkeleti országrészben lehet valamivel mérsékeltebb a felmelegedés.

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A várható csúcshőmérséklet többnyire 25 és 33 fok között alakulhat, miközben a napsütést időnként gomolyfelhők zavarhatják. A keleti országrészben nagyobb eséllyel maradhatnak meg a záporok és zivatarok, míg nyugat felől fokozatos javulás várható.

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A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a zivatarok környezetében rövid idő alatt jelentősen romolhatnak a látási viszonyok, a hirtelen lezúduló csapadék pedig átmeneti vízátfolyásokat és helyi elöntéseket is okozhat.
Címlapkép: Getty Images
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